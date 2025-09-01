HOYSuscripcion LR Focus

Asesinan a diplomático de Indonesia en Lima     
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     
El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Identifican al hombre que le arrebató el regalo de un tenista a un niño en el US Open: se trata de un "CEO millonario"

El empresario que le arrebató la gorra al niño en el US Open, aseguró que pensó que el regalo era para sus hijos, quienes habían pedido autógrafos.

Piotr Szczerek arrebató la gorra de Majchrzak a un niño en el US Open. Foto: X/ceciarmy
Piotr Szczerek arrebató la gorra de Majchrzak a un niño en el US Open. Foto: X/ceciarmy

El US Open fue escenario de un hecho insólito que trascendió más allá del ámbito deportivo. Tras una de las victorias más importantes de su carrera, el polaco Kamil Majchrzak intentó regalar su gorra a un niño llamado Brock, pero un adulto se la arrebató en pleno gesto.

Las imágenes de este momento se difundieron rápidamente en redes sociales y generaron una gran indignación. Los usuarios pronto identificaron al responsable: Piotr Szczerek, director ejecutivo de Drogbruk, una empresa dedicada a la pavimentación, y patrocinador de la Federación Polaca de Tenis.

PUEDES VER: La NASA revela que la 'Capital Mundial del Relámpago' está en el lago más grande de Sudamérica: se cuenta 200 rayos por minuto

lr.pe

¿Quién es Piotr Szczerek, el "CEO millonario" que le arrebató la gorra al niño durante el US Open?

Szczerek es un empresario polaco con más de dos décadas al frente de Drogbruk, compañía especializada en pavimento, vallado y paisajismo. Fundó la empresa en 1999 junto a su esposa Anna, quien comparte con él su afición por el tenis. Juntos participan en torneos de dobles y son patrocinadores de la Asociación Polaca de Tenis.

El hecho de que un directivo con tal perfil fuese captado quitándole un recuerdo a un niño generó aún más rechazo. En internet, muchos lo calificaron de "egoísta" e "imbécil", y lo apodaron "CEO millonario", un término que se viralizó rápidamente en los medios internacionales. Incluso la diputada polaca Anita Kucharska-Dziedzic ironizó en X, señalando que se había convertido en "el empresario polaco más reconocible del mundo" y que su acción dañaba la imagen de los negocios en su país.

Piotr Szczerek, el empresario que le arrebató la gorra a un niño en el US Open. Foto: X/ceciarmy

Piotr Szczerek, el empresario que le arrebató la gorra a un niño en el US Open. Foto: X/ceciarmy

PUEDES VER: Hombre con múltiples identidades es condenado a 48 años de prisión: dictaba un curso sobre fraude en Brasil

lr.pe

¿Qué dijo Piotr Szczerek tras el incidente con la gorra?

Tras la ola de críticas, Szczerek eliminó gran parte de sus redes sociales. Sin embargo, publicó un mensaje en Facebook, donde reconoció haber cometido "un gran error" y aseguró que pensó que la gorra estaba destinada a sus hijos, quienes previamente habían solicitado autógrafos.

"Quiero pedir disculpas de manera clara al chico afectado, a su familia, a todos los aficionados y al propio jugador", escribió Szczerek.

En su comunicado, explicó su versión de los hechos: "Estaba emocionado por la victoria y estaba convencido de que el tenista se quitó la gorra en mi dirección, hacia mis hijos. Hoy sé que cometí un error que dio la impresión de que le arrebaté deliberadamente el recuerdo al niño. No era mi intención, pero eso no cambia el hecho de que hice daño al chico y decepcioné a los aficionados".

Szczerek añadió que ya había devuelto la gorra y reiteró sus disculpas. Además, aclaró que algunas disculpas que circulaban en redes sociales no eran de su autoría: "Quiero dejar claro que ni yo, ni mi esposa, ni mis hijos hemos comentado esta situación en redes sociales ni en ningún otro portal".

Kamil Majchrzak y Brock, tras el malentendido, posan con otro regalo. Foto: X/ceciarmy

Kamil Majchrzak y Brock, tras el malentendido, posan con otro regalo. Foto: X/ceciarmy

PUEDES VER: Mir, la megamina que rescató económicamente a Rusia tras la Segunda Guerra Mundial, produciendo 2.000 kilos de diamantes al año

lr.pe

¿Cómo reaccionó el tenista, Kamil Majchrzak, tras el incidente con Brock?

Majchrzak explicó a los medios que, tras su victoria frente al ruso Karen Khachanov en un partido que duró más de cuatro horas y media, estaba cansado y emocionado, por lo que no se dio cuenta de que la gorra no había llegado al niño. "Fue una confusión. Señalé y entregué la gorra, pero tenía muchas cosas que hacer después del partido. No me di cuenta", comentó al diario New York Post.

El tenista usó su cuenta de Instagram para tratar de localizar a Brock. "No me di cuenta de que la gorra no llegó al niño", escribió. Aseguró que tenía más gorras para regalar y pidió ayuda a sus seguidores para encontrar al pequeño.

La respuesta fue inmediata, gracias a la viralidad del caso. Días después, Majchrzak logró encontrarse con Brock, le entregó una bolsa con productos deportivos y ambos posaron para una foto que se difundió en redes sociales con el mensaje: "¡Hola mundo, junto a Brock les deseamos un gran día!".

En declaraciones posteriores, Majchrzak describió el encuentro como "muy agradable" y explicó que su objetivo era "conocer al niño Brock y a su familia, y simplemente tratar de arreglar las cosas para él".

