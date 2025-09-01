HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Mir, la megamina que rescató económicamente a Rusia tras la Segunda Guerra Mundial, produciendo 2.000 kilos de diamantes al año

En Siberia Oriental se encuentra la mina Mir, un coloso de 1.200 metros de diámetro y 500 de profundidad. Su hallazgo en 1955 convirtió a la URSS en potencia productora de diamantes.

En la Mina Mir, la extracción de diamantes superó los 200 millones de quilates. Foto: Facebook
En la Mina Mir, la extracción de diamantes superó los 200 millones de quilates. Foto: Facebook

Dentro de la República de Sakha, el estado más grande de Rusia, en la región de Mirny, se esconde un abismo colosal, considerado uno de los mayores pozos excavados por el hombre. En pleno corazón del territorio siberiano, surgió un proyecto minero que simbolizó el poderío soviético. Con temperaturas que podían descender hasta 40 grados bajo cero, la mina Mir se transformó en uno de los esfuerzos mineros más ambiciosos de ingeniería y explotación en la historia de la humanidad.

Con casi 2.000 kilos de diamantes extraídos por año, su producción la posicionó estratégicamente. El yacimiento minero no solo transformó la economía de la Unión Soviética, sino que también consolidó su rol como productor global durante la Guerra Fría. A lo largo de la historia, se estima que, Mir entregó más de 200 millones de quilates de diamantes, consolidando la reputación soviética en el mercado mundial.

Con más de 200 millones de quilates extraídos, la Mina Mir fue un emblema soviético. Foto: zimbabweelection.com

Con más de 200 millones de quilates extraídos, la Mina Mir fue un emblema soviético. Foto: zimbabweelection.com

PUEDES VER: El país de Sudamérica catalogado “El Dubái del oro blanco”: posee un cuarto del litio mundial, pero sigue hundido en una crisis económica

lr.pe

¿Cuándo y cómo fue descubierta la mina de diamantes Mir?

En plena reconstrucción por la posguerra, la mina fue descubierta un 13 de junio de 1955. En aquel momento, la Unión Soviética enfrentaba una crisis económica y buscaba con urgencia fuentes nacionales de diamantes para sustentar sus ambiciones tecnológicas e industriales. Fue entonces cuando la expedición Amakinsky, liderada por Yuri Khabardin, halló un depósito masivo de kimberlita en la remota Yakutia.

Este descubrimiento no solo solucionó la urgencia inmediata de recursos, también representó un triunfo científico para el régimen soviético. Los geólogos fueron galardonados con el prestigioso Premio Lenin, uno de los más altos reconocimientos de la URSS. El yacimiento, bautizado como "Mir" (que significa "paz" en ruso), se convirtió rápidamente en el centro de un frenesí minero, marcando un hito en la historia económica del país.

Un abismo en Siberia que transformó la economía soviética con su inigualable riqueza en diamantes. Foto: Facebook

Un abismo en Siberia que transformó la economía soviética con su inigualable riqueza en diamantes. Foto: Facebook

PUEDES VER: Guyana elige a su nuevo presidente en medio del boom petrolero y la histórica disputa con Venezuela por el Esequibo

lr.pe

Diamantes en el hielo: la historia oculta de la mina Mir

La explotación de Mir fue tan desafiante como grandiosa. Durante siete u ocho meses al año, el suelo permanecía congelado a varios metros de profundidad, obligando a los ingenieros a emplear técnicas extremas para continuar con la extracción. Entre ellas, se utilizaban motores a reacción para descongelar el permafrost en invierno, y la maquinaria debía ser cubierta por las noches para evitar que se congelara.

En verano, las condiciones tampoco mejoraban. El terreno helado se transformaba en un barro denso y resbaladizo, dificultando la movilidad de los camiones gigantes que descendían en espiral por el cráter para transportar la kimberlita a la superficie. A pesar de estas adversidades, la perseverancia soviética convirtió la mina en un éxito rotundo: la producción de diamantes a gran escala impulsó la economía de la Unión Soviética en momentos clave y reforzó su posición estratégica frente a Occidente.

En el cráter de la Mina Mir, la ingeniería soviética enfrentó el frío extremo para extraer riquezas incomparables. Foto: Facebook

En el cráter de la Mina Mir, la ingeniería soviética enfrentó el frío extremo para extraer riquezas incomparables. Foto: Facebook

PUEDES VER: Pánico en vuelo de EE. UU.: pasajeros quedaron heridos tras fuerte caída de avión de más de 1.200 metros de altura

lr.pe

¿Por qué se decía que la mina Mir podía “absorber” helicópteros?

El gigantesco agujero no solo impresionaba por su tamaño y por la riqueza que generaba, sino también por las historias que empezaron a circular sobre él. Una de las más llamativas aseguraba que la mina tenía la capacidad de “absorber” helicópteros que sobrevolaban la zona. Aunque parecía un mito, la explicación tiene base en la física.

La colosal abertura del cráter generaba cambios bruscos de temperatura en las masas de aire, creando corrientes ascendentes tan intensas que podían desestabilizar a las aeronaves. Los helicópteros, al enfrentarse a estas turbulencias repentinas, perdían el control con facilidad. Por este motivo, volar sobre la mina quedó estrictamente prohibido. La leyenda, sin embargo, contribuyó a engrosar el misterio de Mir, convirtiéndola en un lugar tanto fascinante como peligroso.

