Mundo

María Corina Machado asegura que "muy pronto" regresará a Venezuela para restaurar la democracia: "Daremos nuevos pasos"

María Corina Machado prometió que pronto se concretará la fase definitiva de la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro.

María Corina Machado regresará a Venezuela para restaurar la democracia ante la dictadura de Nicolás Maduro.
María Corina Machado regresará a Venezuela para restaurar la democracia ante la dictadura de Nicolás Maduro. | Composición LR

María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, envió un emotivo mensaje navideño y aseguró que "muy pronto" regresará a Venezuela para restaurar la democracia. También expresó admiración por la valentía que han mostrado los venezolanos ante las arbitrariedades e injusticias ejercidas por el dictador Nicolás Maduro.

A través de X (antes Twitter), subió un audio y aseveró que la "Venezuela del futuro será extremadamente fuerte", porque, según explicó, se levanta con la fuerza de la "generación más recia y valiente" que ha conocido el país latinoamericano. "El cambio ya está en marcha", agregó.

María Corina Machado regresará pronto a Venezuela

Machado aseguró que el cambio se realizará de manera ordenada, justa y transparente. "Todo estará bien, porque estamos construyendo un futuro entre todos. (…) Y por eso hoy entendemos mejor que nadie el valor de la palabra, el honor, la verdad, el coraje, la solidaridad, la claridad y la generosidad", sostuvo.

Indicó que la lucha también es por todos aquellos presos políticos que se han tenido que enfrentar a la crueldad ejecutada por la dictadura de Maduro. Sin dar explicaciones o detalles, prometió restaurar la democracia. "Durante los próximos días daremos nuevos pasos. Y pronto, muy pronto estaré de regreso en Venezuela para concretar, junto a cada uno de ustedes, la fase definitiva de nuestra lucha", puntualizó.

María Corina Machado estuvo en clandestinidad

Machado estuvo más de 16 meses en clandestinidad y, en el audio subido a X, explicó que salió del país para recibir un reconocimiento que pertenece a todos los venezolanos, que, según detalló, siguen "librando una lucha ejemplar".

Dijo que era "necesario" llegar a Oslo (Noruega) para visualizar la lucha y aumentar los apoyos externos. "Hemos sido distinguidos con el más alto reconocimiento que la humanidad otorga el día de hoy, el Premio Nobel de la Paz", mencionó.

En ese contexto, la opositora mandó un mensaje navideño a los venezolanos: "Esta Navidad nos une en nuestra fe, en el nacimiento del niño Dios y en un nuevo renacer para Venezuela". Dilucidó que estas fechas sirven para revivir con intensidad el amor profundo que sentimos por la familia.

