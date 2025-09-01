HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'
PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Hombre con múltiples identidades es condenado a 48 años de prisión: dictaba un curso sobre fraude en Brasil

André Roger Vieira, capturado en Río de Janeiro, defraudó más de R$3,2 millones a través de empresas fraudulentas y estafas.

Rob "El Corrector" dijo: Vieira utilizaba identidades falsas y empresas ficticias para cometer estafas. Foto: BNews/Grabación TV
Rob "El Corrector" dijo: Vieira utilizaba identidades falsas y empresas ficticias para cometer estafas. Foto: BNews/Grabación TV

La justicia brasileña confirmó la condena de 48 años de prisión contra André Roger Vieira, acusado de dirigir una organización criminal que operaba en 26 ciudades del país. El estafador no solo creó empresas fachada como KingPhone, KingGold y KingCars Master para engañar a clientes y lavar dinero, sino que también ofrecía cursos en los que explicaba métodos para clonar tarjetas de crédito.

Vieira fue arrestado el 20 de agosto en un ático del barrio Recreio dos Bandeirantes, en la Zona Oeste de Río de Janeiro, donde vivía bajo la identidad falsa de André Felipe da Silva. El apartamento, arrendado por R$167.000 bajo un contrato de 35 meses, no fue pagado, generando deudas que otros inquilinos y la aseguradora debieron asumir. En el momento de su captura, mantenía una vida de aparente prosperidad, mientras seguía expandiendo su red criminal.

PUEDES VER: Mir, la megamina que rescató económicamente a Rusia tras la Segunda Guerra Mundial, produciendo 2.000 kilos de diamantes al año

lr.pe

El ascenso y caída de un fraude millonario: la red de André Roger Vieira

La organización tenía como principal fachada la empresa KingPhone, dedicada aparentemente a la venta de dispositivos electrónicos. Vieira ofrecía productos a precios muy bajos, atrayendo a clientes y franquiciados que pagaban total o parcialmente por adelantado. No obstante, en la mayoría de los casos, los productos nunca eran entregados. Este esquema generó pérdidas superiores a los R$3,2 millones a todas las víctimas del "maestro del fraude".

Con los fondos obtenidos de KingPhone, Vieira estableció otras empresas fraudulentas, como la joyería KingGold, que repetía el mismo modus operandi de cobros anticipados sin entregar los productos. Además, fundó el concesionario KingCars Master, donde vendía vehículos adquiridos con dinero ilícito. Para simular legalidad, contó con la ayuda de "facilitadores": Gabriela Luzia Beltrame y Renan Mendes de Oliveira, quienes atraían clientes, mientras que Suelen Einick, su pareja, lavaba el dinero a través de la compra de autos de lujo como un Chevrolet Camaro de R$500.000, un Range Rover Evoque de hasta R$430.000 y un BMW sin especificar su valor.

Vieira también se encargó de falsificar documentos. Obtuvo un certificado de nacimiento fraudulento en Maranhão, lo que le permitió obtener una licencia de conducir legítima en Río de Janeiro. Además, registró a su propio hijo con un nombre inventado, lo que reforzaba su identidad falsa.

PUEDES VER: Joven chino construye una línea del metro para que sus gatos se diviertan: tiene puertas automáticas y escaleras mecánicas

lr.pe
Vieira también impartía un curso ilegal para enseñar a clonar tarjetas de crédito. Foto: El Mercurial

Vieira también impartía un curso ilegal para enseñar a clonar tarjetas de crédito. Foto: El Mercurial

¿Cómo fue finalmente identificado y capturado André Roger Vieira?

Su caída comenzó cuando las víctimas presentaron una copia de una identificación falsa en la que aparecía su foto. Con esa imagen, los agentes de inteligencia lograron confirmar su verdadera identidad, descubrir las órdenes de arresto vigentes y rastrear sus movimientos hasta el apartamento de lujo en Río.

El operativo de captura fue coordinado por la 126.ª Comisaría de Policía Civil de Cabo Frío. Además de sus fraudes empresariales, Vieira también impartía un curso ilegal de fraude por R$600, donde enseñaba a clonar tarjetas de crédito. En Chapecó (Santa Catarina), llegó a apropiarse indebidamente de R$20.000 de un empleado, bajo el pretexto de que era una comisión por ventas. Con las pruebas obtenidas, la policía confirmó que el cabecilla ya enfrentaba una condena de 48 años de prisión en su estado natal.

Notas relacionadas
Brasil se blinda ante el inicio del histórico juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Brasil se blinda ante el inicio del histórico juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado

LEER MÁS
Nicolás Maduro advierte a Donald Trump que Marco Rubio quiere una "guerra terrible contra Sudamérica"

Nicolás Maduro advierte a Donald Trump que Marco Rubio quiere una "guerra terrible contra Sudamérica"

LEER MÁS
Maduro asevera estar listo para "lucha armada" si EE. UU. invade Venezuela y alerta: "Un submarino apunta el país"

Maduro asevera estar listo para "lucha armada" si EE. UU. invade Venezuela y alerta: "Un submarino apunta el país"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

LEER MÁS
Militares venezolanos se vuelven virales al obligar a civiles a grabar video para negar acusaciones de drogas de EEUU: "No es puente al narcotráfico"

Militares venezolanos se vuelven virales al obligar a civiles a grabar video para negar acusaciones de drogas de EEUU: "No es puente al narcotráfico"

LEER MÁS
Régimen de Nicolás Maduro revela video con buques y aviones caza para contrarrestar operación militar de EE. UU.

Régimen de Nicolás Maduro revela video con buques y aviones caza para contrarrestar operación militar de EE. UU.

LEER MÁS
Pánico en vuelo de EE. UU.: pasajeros quedaron heridos tras fuerte caída de avión de más de 1.200 metros de altura

Pánico en vuelo de EE. UU.: pasajeros quedaron heridos tras fuerte caída de avión de más de 1.200 metros de altura

LEER MÁS
Jaime Bayly espera "que Trump escuche a Marco Rubio" y EEUU bombardee a la dictadura de Maduro en Venezuela

Jaime Bayly espera "que Trump escuche a Marco Rubio" y EEUU bombardee a la dictadura de Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Ministro de Defensa del régimen de Maduro advierte a EE. UU.: "Lucharemos si ponen un pie en Venezuela"

Ministro de Defensa del régimen de Maduro advierte a EE. UU.: "Lucharemos si ponen un pie en Venezuela"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Telegram quiere destronar a WhatsApp: ahora podrás incluir tus canciones favoritas en tu perfil

Perrito callejero conmueve por acompañar a policías en procesión de Santa Rosa: "Le faltó su uniforme"

Venezuela avanza en 'Mundial de desayunos' con su arepa y enfrentaría a Perú si vence a Bolivia

Mundo

Al menos 800 muertos deja terremoto de magnitud 6,0 en Afganistán

Ministro de Defensa de Venezuela organiza millonaria boda para su hija: gastos del evento superan los 300.000 dólares

Jaime Bayly espera "que Trump escuche a Marco Rubio" y EEUU bombardee a la dictadura de Maduro en Venezuela

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota