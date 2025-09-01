La justicia brasileña confirmó la condena de 48 años de prisión contra André Roger Vieira, acusado de dirigir una organización criminal que operaba en 26 ciudades del país. El estafador no solo creó empresas fachada como KingPhone, KingGold y KingCars Master para engañar a clientes y lavar dinero, sino que también ofrecía cursos en los que explicaba métodos para clonar tarjetas de crédito.

Vieira fue arrestado el 20 de agosto en un ático del barrio Recreio dos Bandeirantes, en la Zona Oeste de Río de Janeiro, donde vivía bajo la identidad falsa de André Felipe da Silva. El apartamento, arrendado por R$167.000 bajo un contrato de 35 meses, no fue pagado, generando deudas que otros inquilinos y la aseguradora debieron asumir. En el momento de su captura, mantenía una vida de aparente prosperidad, mientras seguía expandiendo su red criminal.

El ascenso y caída de un fraude millonario: la red de André Roger Vieira

La organización tenía como principal fachada la empresa KingPhone, dedicada aparentemente a la venta de dispositivos electrónicos. Vieira ofrecía productos a precios muy bajos, atrayendo a clientes y franquiciados que pagaban total o parcialmente por adelantado. No obstante, en la mayoría de los casos, los productos nunca eran entregados. Este esquema generó pérdidas superiores a los R$3,2 millones a todas las víctimas del "maestro del fraude".

Con los fondos obtenidos de KingPhone, Vieira estableció otras empresas fraudulentas, como la joyería KingGold, que repetía el mismo modus operandi de cobros anticipados sin entregar los productos. Además, fundó el concesionario KingCars Master, donde vendía vehículos adquiridos con dinero ilícito. Para simular legalidad, contó con la ayuda de "facilitadores": Gabriela Luzia Beltrame y Renan Mendes de Oliveira, quienes atraían clientes, mientras que Suelen Einick, su pareja, lavaba el dinero a través de la compra de autos de lujo como un Chevrolet Camaro de R$500.000, un Range Rover Evoque de hasta R$430.000 y un BMW sin especificar su valor.

Vieira también se encargó de falsificar documentos. Obtuvo un certificado de nacimiento fraudulento en Maranhão, lo que le permitió obtener una licencia de conducir legítima en Río de Janeiro. Además, registró a su propio hijo con un nombre inventado, lo que reforzaba su identidad falsa.

Vieira también impartía un curso ilegal para enseñar a clonar tarjetas de crédito. Foto: El Mercurial

¿Cómo fue finalmente identificado y capturado André Roger Vieira?

Su caída comenzó cuando las víctimas presentaron una copia de una identificación falsa en la que aparecía su foto. Con esa imagen, los agentes de inteligencia lograron confirmar su verdadera identidad, descubrir las órdenes de arresto vigentes y rastrear sus movimientos hasta el apartamento de lujo en Río.

El operativo de captura fue coordinado por la 126.ª Comisaría de Policía Civil de Cabo Frío. Además de sus fraudes empresariales, Vieira también impartía un curso ilegal de fraude por R$600, donde enseñaba a clonar tarjetas de crédito. En Chapecó (Santa Catarina), llegó a apropiarse indebidamente de R$20.000 de un empleado, bajo el pretexto de que era una comisión por ventas. Con las pruebas obtenidas, la policía confirmó que el cabecilla ya enfrentaba una condena de 48 años de prisión en su estado natal.