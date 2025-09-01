Los destellos que iluminan las noches del estado de Zulia, en Venezuela, son parte esencial de la identidad cultural de la región, hasta el punto de que están representados en su bandera. Recientemente, la NASA, luego de estudiar durante 16 años los datos satelitales, confirmó que el Lago de Maracaibo concentra la mayor actividad eléctrica del planeta, con un récord que alcanza los 200 rayos por minuto en noches de tormenta.

Este fenómeno, conocido como la “tormenta eterna de Catatumbo”, puede iniciarse tan solo 30 minutos después de la formación de la primera nube y alcanzar tal intensidad que el cielo se convierte en un farol natural. De acuerdo con testimonios de investigadores, los relámpagos son tan fuertes que es posible leer un periódico durante la noche gracias a su luz.

Maracaibo: el corazón eléctrico de Venezuela, según la NASA

Este reconocimiento se basa en datos recopilados por sensores satelitales especializados en la detección de rayos, conocidos como LIS. Después de 16 años de observación, los investigadores concluyeron que el Lago de Maracaibo, en el noroeste de Venezuela, es el lugar con mayor concentración de descargas eléctricas del mundo.

De este modo, la región venezolana ha desbancado a la Cuenca del Congo, que hasta entonces ostentaba el título de zona con mayor actividad de tormentas. Aunque África aún alberga seis de los diez principales puntos de rayos a nivel mundial, la constancia y magnitud del fenómeno en Maracaibo lo convierten en un caso único.

¿Qué factores geográficos y climáticos contribuyen a la producción de hasta 297 tormentas eléctricas por año?

El Lago de Maracaibo, el más grande de Sudamérica y situado en el noroeste de Venezuela, presenta una geografía única que favorece la formación de tormentas. Al sur, está rodeado por los Andes en forma de herradura, mientras que al norte recibe la influencia del mar Caribe. Este contraste de temperaturas genera un choque entre masas de aire que crea las condiciones ideales para la electricidad atmosférica.

Cada noche, el aire frío que desciende de las montañas se encuentra con el viento cálido y húmedo proveniente del lago y del mar, lo que da lugar a este espectáculo natural, que se repite en promedio 297 noches al año, con picos que alcanzan los 200 rayos por minuto, especialmente durante septiembre y con descargas más espectaculares en noviembre. El fenómeno alcanza su máximo esplendor en septiembre y alcanza sus descargas más impresionantes en noviembre, consolidando al Lago de Maracaibo, en Venezuela, como la verdadera Capital Mundial del Relámpago, un título reconocido por la NASA.