El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló que pronto se dará a conocer los nombres de los integrantes del crimen organizado, luego de una importante megaoperativo llevado a cabo este jueves contra la facción Primer Comando de la Capital (PCC). Además, lanzó una advertencia a los implicados. "El expresidente que tenga cuidado", en referencia a Jair Bolsonaro.

Asimismo, Lula mencionó el vínculo de la derecha brasileña con las 'fintechs', empresas tecnológicas del sector financiero, las cuales están bajo escrutinio debido a su relación con el crimen organizado, así como su papel en las campañas de desinformación a través de las redes sociales.

El crimen organizado que estaría operando en Brasil

Luego de la presencia de aquellas 'fintechs' en el megaoperativo del jueves contra una red dedicada al tráfico de combustible adulterado y al lavado de dinero, las autoridades de Brasil dejaron claro que estas empresas deberán someterse a las mismas regulaciones que las instituciones bancarias tradicionales.

"Ahora van a estar bajo un escrutinio más rígido porque hemos descubierto que tenemos mucha gente relacionada con el crimen organizado", dijo Lula, quien señaló que esta operación ha sido la más importante en la historia del país. "Quien forme parte del crimen organizado, va a salir", afirmó el presidente en una entrevista para Radio Itatiaia.

PUEDES VER: Joven de 22 años murió en Brasil tras sufrir una reacción alérgica a una tomografía computarizada

Lula da Silva se pronuncia sobre hijo de Jair Bolsonaro

Lula también comentó sobre la situación de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, quien ha estado pidiendo ocupar su escaño en el Congreso, mientras sigue en su 'autoexilio' en Estados Unidos. El presidente expresó que no es posible que Eduardo cumpla su función como diputado estando fuera del país, algo que, según ha insinuado, le habría confirmado el presidente de la Cámara Baja, Hugo Motta, junto con otros parlamentarios.

Además, Lula indicó que debería perder su escaño, ya que, según él, pronto "se va a demostrar que es el mayor traidor de la historia, en referencia a sus presuntas acciones desde Estados Unidos para impulsar el regreso de las amenazas arancelarias por parte del presidente Donald Trump.

Lula ayudará a empresas brasileñas afectadas por los aranceles de Trump

El presidente Lula da Silva presentó el plan "Brasil Soberano", una estrategia diseñada para hacer frente a los aranceles impuestos por Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. Esta iniciativa contempla la asignación de 30.000 millones de reales (más de 5.500 millones de dólares) en líneas de crédito para las empresas brasileñas afectadas, con el propósito de proteger la industria local y reducir los impactos negativos en la economía.

“Vamos a cuidar de los trabajadores de estas empresas, vamos a buscar otros mercados para estas empresas. Estamos enviando a otros países la lista de las empresas que vendían a Estados Unidos porque tenemos un lema: nadie abandona a nadie”, señaló Lula sobre su plan de recuperación económica.