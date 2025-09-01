Al menos 600 muertos deja terremoto de magnitud 6,0 en Afganistán
El epicentro se ubicó en Nangarhar y el sismo fue seguido por dos réplicas de magnitud 5,2. Autoridades locales reportan miles de heridos y la destrucción de viviendas en varias provincias.
- Indignación en Afganistán: detienen a hombre de 45 años que se casó con una niña de 6 años, pero no será procesado
- Trump da malas noticias a inmigrantes en EE. UU.: extranjeros de este país ya no contarán con Estatus de Protección Temporal
Un potente sismo de magnitud 6,0 sacudió el este de Afganistán la noche del domingo 31 de agosto de 2025, causando al menos 600 fallecimientos y alrededor de 2.000 heridos. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del terremoto se localizó a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar, a una profundidad de ocho kilómetros, lo que intensificó su capacidad destructiva.
El temblor se registró a las 23:47, hora local (19:17 GMT), y fue acompañado por al menos dos réplicas de magnitud 5,2, lo que agravó la situación en las áreas impactadas.
Reportan al menos 600 fallecidos y viviendas destruidas
Las autoridades locales confirmaron la destrucción de cientos de viviendas en los distritos de Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech y Chapi Dara. “En estas zonas, aproximadamente 600 personas han muerto, unas 2.000 resultaron heridas y cientos de viviendas fueron destruidas”, declaró a la agencia EFE Ihsanullah Ihsan, director de Información y Cultura en la provincia de Kunar.
Los equipos de rescate continúan trabajando en medio de la devastación, y se anticipa que la cifra de víctimas podría incrementarse en las próximas horas a medida que avancen las labores de búsqueda.
Nota en desarrollo...