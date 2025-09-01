HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Al menos 600 muertos deja terremoto de magnitud 6,0 en Afganistán

El epicentro se ubicó en Nangarhar y el sismo fue seguido por dos réplicas de magnitud 5,2. Autoridades locales reportan miles de heridos y la destrucción de viviendas en varias provincias.

Terremoto de magnitud 6,0 en Afganistán deja al menos 600 muertos y varias viviendas destruidas. Foto: X
Terremoto de magnitud 6,0 en Afganistán deja al menos 600 muertos y varias viviendas destruidas. Foto: X

Un potente sismo de magnitud 6,0 sacudió el este de Afganistán la noche del domingo 31 de agosto de 2025, causando al menos 600 fallecimientos y alrededor de 2.000 heridos. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del terremoto se localizó a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar, a una profundidad de ocho kilómetros, lo que intensificó su capacidad destructiva.

El temblor se registró a las 23:47, hora local (19:17 GMT), y fue acompañado por al menos dos réplicas de magnitud 5,2, lo que agravó la situación en las áreas impactadas.

Reportan al menos 600 fallecidos y viviendas destruidas

Las autoridades locales confirmaron la destrucción de cientos de viviendas en los distritos de Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech y Chapi Dara. “En estas zonas, aproximadamente 600 personas han muerto, unas 2.000 resultaron heridas y cientos de viviendas fueron destruidas”, declaró a la agencia EFE Ihsanullah Ihsan, director de Información y Cultura en la provincia de Kunar.

Los equipos de rescate continúan trabajando en medio de la devastación, y se anticipa que la cifra de víctimas podría incrementarse en las próximas horas a medida que avancen las labores de búsqueda.

Nota en desarrollo...

