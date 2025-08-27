HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Estados Unidos difunde las primeras imágenes de los barcos de guerra que se dirigen a aguas cercanas a Venezuela

Las imágenes capturan el amplio operativo y entrenamiento militar de Estados Unidos en el Atlántico, con más de 4.000 efectivos movilizados cerca de Venezuela.

Estados Unidos despliega más de 4.000 efectivos frente a las costas de Venezuela. Foto: EFE/Gabriela Téllez
Estados Unidos despliega más de 4.000 efectivos frente a las costas de Venezuela. Foto: EFE/Gabriela Téllez

El Ejército de Estados Unidos divulgó este miércoles imágenes de su despliegue militar en el Atlántico, frente a las costas venezolanas. Las fotos muestran a marines realizando simulaciones con rifles y maniobras a bordo del buque anfibio USS Iwo Jima, que está equipado para transportar helicópteros, lanchas y vehículos de asalto.

El paquete audiovisual también exhibe a militares operando aeronaves y revisando la maquinaria de los buques. Más de 4.000 efectivos, incluidos 2.000 marines, se han movilizado junto a aviones, barcos y lanzamisiles. Según fuentes estadounidenses, la operación tiene como objetivo combatir el narcotráfico en la región.

Marines de Estados Unidos. durante un entrenamiento de simulación en el buque USS Iwo Jima. Foto: EFE

Marines de Estados Unidos. durante un entrenamiento de simulación en el buque USS Iwo Jima. Foto: EFE

PUEDES VER: ¿Atacará Trump al régimen de Maduro? Estas son las posibilidades de una intervención militar, según expertos

lr.pe

¿Qué unidades militares y equipos ha desplegado Estados Unidos cerca de Venezuela?

Entre los buques enviados se encuentran los transportes anfibios USS San Antonio y USS Fort Lauderdale, así como los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson. Además, se han desplegado helicópteros, aviones de vigilancia costera y lanzamisiles, destinados a patrullar el Atlántico y el Caribe.

La Casa Blanca no ha confirmado todos los detalles del operativo, pero ha señalado que estas fuerzas están listas para frenar el flujo de drogas hacia su territorio. Este es el despliegue más visible de Estados Unidos en la zona en los últimos años.

PUEDES VER: El régimen de Venezuela responde a Estados Unidos con un despliegue de buques de "mayor porte" sobre aguas del Caribe

lr.pe

¿Cómo ha respondido el ministro de Defensa de Venezuela ante el despliegue militar de EE.UU.?

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, aseguró que su país "no tiene espacio para el miedo" ante lo que calificó como una agresión de Estados Unidos. Acusó a Washington de crear un relato para presentar a Venezuela como un narcoestado y llamó a la población a "defender la patria".

Asimismo, la Misión Permanente de Venezuela ante la ONU denunció que la presencia de buques como el crucero USS Lake Erie y el submarino nuclear USS Newport News representa "una grave amenaza a la paz y seguridad regionales", calificando el despliegue estadounidense como una escalada de acciones hostiles.

