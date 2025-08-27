María Corina Machado agradece el apoyo de Javier Milei tras la inclusión del Cártel de los Soles en lista terrorista

El Cártel de los Soles opera en el narcotráfico desde la década de 1990, según agencias internacionales. Foto: composiciónLR/AFP

El Cártel de los Soles opera en el narcotráfico desde la década de 1990, según agencias internacionales. Foto: composiciónLR/AFP

El respaldo internacional a la oposición venezolana sumó un nuevo capítulo tras el decreto del presidente argentino, Javier Milei, que catalogó al Cártel de los Soles como grupo terrorista. La medida generó una inmediata reacción de María Corina Machado, figura clave en la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro, quien agradeció públicamente el gesto del mandatario.

A través de una publicación en su cuenta de X, la también exdiputada venezolana celebró la postura firme del gobierno argentino, que se alinea con otras acciones similares tomadas por Ecuador y Paraguay en las últimas semanas. Machado, inhabilitada políticamente por el oficialismo, subrayó que esta decisión fortalece el respaldo internacional a los venezolanos que enfrentan lo que definió como un “régimen narco-terrorista”.

¿Qué le dijo María Corina Machado a Javier Milei?

María Corina Machado utilizó su red social X para expresar su reconocimiento al presidente argentino. “Querido Presidente Milei, en nombre de los venezolanos le agradezco su firme y decidido apoyo a la causa justa por la Libertad y la democracia de Venezuela, así como el respaldo y cariño del pueblo de la Argentina”, escribió la dirigente.

En su mensaje, también destacó el sufrimiento prolongado que ha padecido la sociedad venezolana bajo el régimen de Maduro. “Nuestro pueblo ha enfrentado con inmensa valentía y dignidad a un régimen criminal narco-terrorista que ha provocado intencionalmente miseria, violencia y la huida de millones de ciudadanos”, expresó.

Machado afirmó que Venezuela atraviesa un momento decisivo en su historia, al señalar: “Hoy tenemos una sociedad unida, organizada y decidida a conquistar su Libertad para traer a nuestros hijos de vuelta a casa”. Además, hizo hincapié en el creciente respaldo internacional, afirmando que los pueblos de América y los líderes democráticos del mundo están acompañando la causa venezolana. Finalizó su mensaje con un contundente: “¡Venezuela será libre!”.

Mensaje de la lideresa de oposición. Foto: X/@MariaCorinaYA

¿Qué otros países han declarado terroristas al Cártel de los Soles?

Antes del anuncio del gobierno argentino, Ecuador y Paraguay ya habían tomado medidas similares contra el Cártel de los Soles, acusándolo de actividades vinculadas al narcotráfico y al financiamiento del terrorismo.

Ecuador oficializó su decisión el 14 de agosto de 2025, pocos días después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ofreciera una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro. El decreto ejecutivo fue emitido por el presidente Daniel Noboa, en el marco del estado de “conflicto armado interno” que rige en ese país desde inicios de 2024.

Paraguay, por su parte, adoptó una resolución similar el 22 de agosto, bajo la firma del presidente Santiago Peña. El decreto designó al Cártel de los Soles como organización delictiva transnacional y terrorista internacional, instruyendo al Ministerio de Relaciones Exteriores a actuar en consecuencia.

¿Qué es el Cártel de los Soles?

El Cártel de los Soles es una organización criminal que, según múltiples investigaciones internacionales, estaría integrada por altos mandos del gobierno venezolano y de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. El nombre hace referencia a las insignias de “soles” que portan los generales en Venezuela.

La estructura delictiva ha sido vinculada al tráfico de drogas, lavado de dinero y otras actividades ilícitas transnacionales, y su existencia ha sido denunciada por diversas agencias, entre ellas la DEA de Estados Unidos. Sus principales cabecillas señalados son Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, quienes han sido objeto de sanciones y acusaciones por parte de gobiernos extranjeros.

La reciente inclusión del grupo en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) de la Argentina responde a los compromisos internacionales asumidos por ese país para prevenir y combatir el terrorismo. La medida fue coordinada entre la Cancillería, encabezada por Gerardo Werthein, y el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.