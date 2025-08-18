Pagos MPPE información de HOY, 18 de agosto: monto fijo del Bono de Guerra para docentes y subsidios del Ministerio de Educación
El MPPE inició el proceso de pagos correspondientes a agosto de 2025 con el abono de la primera quincena para su personal, seguido por el Bono de Guerra. En paralelo, se espera que en los próximos días se efectúe la asignación del Cestaticket.
- El bono del Sistema Patria para adultos mayores que no cobran pensión IVSS en agosto 2025: monto con aumento para abuelos de la patria
- El doble pago para los abuelos de Amor Mayor en agosto 2025: pensionados que cobrarán montos oficiales actualizados vía Patria
Durante agosto de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) reanudará los pagos dirigidos a su plantilla laboral. Tanto los docentes como el resto del personal del sector educativo en Venezuela recibirán el Bono de Guerra, las quincenas correspondientes y el beneficio del Cestaticket.
Además, se tiene previsto incluir nuevas ayudas económicas como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno para respaldar a todos los trabajadores, sin importar su tipo de contratación.
PUEDES VER: Bono de Guerra Económica para jubilados en agosto 2025 de más de 100 dólares: fecha fija y aumento confirmado por Nicolás Maduro vía Patria
Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación para agosto 2025
El Ministerio de Educación planea entregar el Bono de Guerra a todos los empleados del ámbito educativo, abarcando tanto a los activos como a los jubilados. Asimismo, se espera que en todo el país se realice el abono del Cestaticket, junto con el pago de la primera quincena de agosto.
- Primera Quincena (se pagó el viernes 8 de agosto)
- Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket (se pagó el jueves 14 de agosto)
- Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket
- Cestaticket
- Segunda Quincena
Anuncio del Bono de Guerra de agosto 2025 para docentes activos. Foto: Pagos MPPE
Bono Especial de Vacaciones: ¿cuál es el monto del MPPE?
La Federación Venezolana de Maestros (FVM) informó que el Bono Especial de Vacaciones para los docentes asciende a 6.160 bolívares, equivalentes a 60 días de salario integral.
Este pago se realizará durante la primera quincena de julio para maestros y personal obrero del sector educativo, mientras que el personal administrativo lo recibirá en la fecha que le corresponde, según lo establecido en su beneficio.
¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?
- Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE.
- Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.
- Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.
- Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.
- Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.