HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     
Datos LR

Pagos MPPE información de HOY, 18 de agosto: monto fijo del Bono de Guerra para docentes y subsidios del Ministerio de Educación

El MPPE inició el proceso de pagos correspondientes a agosto de 2025 con el abono de la primera quincena para su personal, seguido por el Bono de Guerra. En paralelo, se espera que en los próximos días se efectúe la asignación del Cestaticket.

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de agosto. Foto: composición LR/X
El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de agosto. Foto: composición LR/X

Durante agosto de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) reanudará los pagos dirigidos a su plantilla laboral. Tanto los docentes como el resto del personal del sector educativo en Venezuela recibirán el Bono de Guerra, las quincenas correspondientes y el beneficio del Cestaticket.

Además, se tiene previsto incluir nuevas ayudas económicas como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno para respaldar a todos los trabajadores, sin importar su tipo de contratación.

PUEDES VER: Bono de Guerra Económica para jubilados en agosto 2025 de más de 100 dólares: fecha fija y aumento confirmado por Nicolás Maduro vía Patria

lr.pe

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación para agosto 2025

El Ministerio de Educación planea entregar el Bono de Guerra a todos los empleados del ámbito educativo, abarcando tanto a los activos como a los jubilados. Asimismo, se espera que en todo el país se realice el abono del Cestaticket, junto con el pago de la primera quincena de agosto.

  • Primera Quincena (se pagó el viernes 8 de agosto)
  • Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket (se pagó el jueves 14 de agosto)
  • Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket
  • Cestaticket
  • Segunda Quincena
Anuncio del Bono de Guerra de agosto 2025 para docentes activos. Foto: Pagos MPPE

Anuncio del Bono de Guerra de agosto 2025 para docentes activos. Foto: Pagos MPPE

Bono Especial de Vacaciones: ¿cuál es el monto del MPPE?

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) informó que el Bono Especial de Vacaciones para los docentes asciende a 6.160 bolívares, equivalentes a 60 días de salario integral.

Este pago se realizará durante la primera quincena de julio para maestros y personal obrero del sector educativo, mientras que el personal administrativo lo recibirá en la fecha que le corresponde, según lo establecido en su beneficio.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?

  • Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE.
  • Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.
  • Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.
  • Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.
  • Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.
Notas relacionadas
El bono del Sistema Patria para adultos mayores que no cobran pensión IVSS en agosto 2025: monto con aumento para abuelos de la patria

El bono del Sistema Patria para adultos mayores que no cobran pensión IVSS en agosto 2025: monto con aumento para abuelos de la patria

LEER MÁS
El doble pago para los abuelos de Amor Mayor en agosto 2025: pensionados que cobrarán montos oficiales actualizados vía Patria

El doble pago para los abuelos de Amor Mayor en agosto 2025: pensionados que cobrarán montos oficiales actualizados vía Patria

LEER MÁS
El Bono de Guerra Económica para pensionados de agosto 2025 tendrá un aumento: MONTO OFICIAL del pago para adultos mayores vía Patria

El Bono de Guerra Económica para pensionados de agosto 2025 tendrá un aumento: MONTO OFICIAL del pago para adultos mayores vía Patria

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué lugares turísticos tiene la Ciudad Blanca? Los lugares infaltables de Arequipa para visitar en su aniversario

¿Qué lugares turísticos tiene la Ciudad Blanca? Los lugares infaltables de Arequipa para visitar en su aniversario

LEER MÁS
Pagos MPPE información de HOY, 15 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información de HOY, 15 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

LEER MÁS
Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 15 de agosto: Bono de Guerra para docentes y otros subsidios del Ministerio de Educación

Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 15 de agosto: Bono de Guerra para docentes y otros subsidios del Ministerio de Educación

LEER MÁS
Bonos Activos información de HOY, 15 de agosto: bono para cobrar AHORA con aumento y próximos pagos del Sistema Patria

Bonos Activos información de HOY, 15 de agosto: bono para cobrar AHORA con aumento y próximos pagos del Sistema Patria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Datos LR

¿Qué lugares turísticos tiene la Ciudad Blanca? Los lugares infaltables de Arequipa para visitar en su aniversario

Pagos MPPE información de HOY, 15 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 15 de agosto: Bono de Guerra para docentes y otros subsidios del Ministerio de Educación

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota