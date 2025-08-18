Pagos MPPE información de HOY, 18 de agosto: monto fijo del Bono de Guerra para docentes y subsidios del Ministerio de Educación

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de agosto. Foto: composición LR/X

Durante agosto de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) reanudará los pagos dirigidos a su plantilla laboral. Tanto los docentes como el resto del personal del sector educativo en Venezuela recibirán el Bono de Guerra, las quincenas correspondientes y el beneficio del Cestaticket.

Además, se tiene previsto incluir nuevas ayudas económicas como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno para respaldar a todos los trabajadores, sin importar su tipo de contratación.

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación para agosto 2025

El Ministerio de Educación planea entregar el Bono de Guerra a todos los empleados del ámbito educativo, abarcando tanto a los activos como a los jubilados. Asimismo, se espera que en todo el país se realice el abono del Cestaticket, junto con el pago de la primera quincena de agosto.

Primera Quincena (se pagó el viernes 8 de agosto)

Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket (se pagó el jueves 14 de agosto)

Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket

Cestaticket

Segunda Quincena

Bono Especial de Vacaciones: ¿cuál es el monto del MPPE?

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) informó que el Bono Especial de Vacaciones para los docentes asciende a 6.160 bolívares, equivalentes a 60 días de salario integral.

Este pago se realizará durante la primera quincena de julio para maestros y personal obrero del sector educativo, mientras que el personal administrativo lo recibirá en la fecha que le corresponde, según lo establecido en su beneficio.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?