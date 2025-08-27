Es falso que Nicolás Maduro fue capturado por soldados de Estados Unidos el 25 de agosto de 2025

En el marco del actual ambiente bélico entre Estados Unidos y Venezuela, se hizo viral en redes sociales un video de 22 segundos que da a conocer la presunta captura de Nicolás Maduro el 25 de agosto por parte de agentes militares de la nación norteamericana.

La secuencia está compuesta por diversas escenas, entre las cuales destaca la primera, que grafica la supuesta detención. Según el interlocutor que narra el supuesto hecho, Maduro "fue capturado por un grupo de soldados de las Fuerzas de Inteligencia de Estados Unidos", como parte de una "exitosa operación secreta en un búnker secreto en Quereques, Venezuela". En esa misma línea, agregó que el dictador venezolano "será extraditado a Estados Unidos" y la captura fue "celebrada por miles de ciudadanos" en la mencionada ciudad venezolana.

Difundida en la plataforma de TikTok, el metraje cuenta con más de 40.300 reacciones y 1.200.000 visualizaciones, así como 7.324 reposteos. No obstante, se trata de información falsa.

Al 25 de agosto de 2025, Nicolás Maduro seguía participando en eventos públicos

Tras revisar sus redes sociales (Facebook, Instagram, YouTube), comprobamos que Maduro participa a la fecha en actos de carácter gubernamental. De hecho, el 25 de agosto - fecha difundida sobre su presunta caída - condujo la edición número 89 de su programa "Con Maduro +", donde abordó temas relacionados con el sistema de defensa que activó días atrás frente al despliegue militar de Estados Unidos al sur del mar Caribe.

Asimismo, seleccionamos un fotograma de la primera escena del video viral y la analizamos en el programa Sightengine. El resultado arrojó una probabilidad del 99% de ser un contenido generado con inteligencia artificial.

Al analizar el fotograma con mayor detalle, detectamos varias anomalías que desbaratan su autenticidad. Por ejemplo, la tipografía de las letras "DEA" del efectivo situado a la izquierda no es uniforme. Además, se observa una tendencia similar en el gorro del agente ubicado a la derecha. Siguiendo con este último, una de sus manos no porta el guante negro que sí aparece en su otra mano, así como en la de su compañero. Por otro lado, se aprecia los rostros deformados de las personas que aparecen detrás de Maduro y los agentes. Estos errores son propios de las creaciones gráficas con IA.

Por último, no hallamos informes de prensa, tanto de medios venezolanos como internacionales, que hayan dado cuenta de la caída de Maduro en la fecha aludida. Tampoco hubo algún comunicado publicado por Donald Trump (Facebook, X, Instagram, Truth Social) o el Departamento de Estado de Estados Unidos (Facebook, X, Instagram) en referencia a la supuesta cuestión.

Conclusión

El video viral es un bulo. No hubo reportes que informaron una presunta detención de Nicolás Maduro por las fuerzas de Estados Unidos el 25 de agosto del presente año. Hasta la fecha de publicación de la presente nota, el dirigente chavista continúa a la cabeza del régimen de Venezuela, tal como demuestra sus apariciones en eventos públicos. Por lo tanto, calificamos la publicación como falsa.

