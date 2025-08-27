HOYSuscripcion LR Focus

Trump amenaza a China con aranceles del 200% y pone en riesgo la frágil tregua comercial por imanes raros

El presidente de EE. UU. advierte que usará las piezas de Boeing como presión en la guerra comercial mientras China domina el 90% de la producción global de tierras raras.

Donald Trump advirtió sobre aranceles de hasta 200% a China si restringe la exportación de imanes de tierras raras. Foto: composición LR/AFP
Donald Trump advirtió sobre aranceles de hasta 200% a China si restringe la exportación de imanes de tierras raras. Foto: composición LR/AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que impondrá aranceles de hasta 200% a China si Pekín restringe la exportación de imanes de tierras raras, recurso estratégico para la industria tecnológica, aeronáutica y militar. La advertencia, lanzada tras una reunión con el presidente surcoreano Lee Jae Myung en la Casa Blanca, amenaza con desestabilizar la frágil tregua comercial entre las dos mayores economías del mundo.

Trump señaló además que Washington cuenta con las piezas de aviones como un instrumento de presión frente al dominio chino en este mercado. “Doscientos de sus aviones no pudieron volar porque no les estábamos dando piezas de Boeing”, aseguró. En paralelo, Boeing negocia la venta de hasta 500 aeronaves a Pekín, un acuerdo que podría convertirse en moneda de cambio en la disputa por el acceso a las tierras raras.

El régimen de Venezuela responde a Estados Unidos con un despliegue de buques de "mayor porte" sobre aguas del Caribe

lr.pe

China refuerza su poder en la guerra comercial con EE. UU. gracias al dominio de imanes de tierras raras

China suspendió en abril la mayoría de los envíos de imanes de tierras raras a Estados Unidos, utilizando su control del 90% de la producción mundial como arma estratégica para presionar a las fábricas estadounidenses. Pekín aceptó normalizar el flujo dentro de la tregua alcanzada con la administración Trump, y en julio los envíos alcanzaron su nivel más alto en seis meses. Según The Wall Street Journal, un negociador chino viajará a Washington esta semana, lo que apunta a una posible reanudación de las conversaciones bilaterales.

Los datos oficiales muestran que las exportaciones de imanes chinos a EE. UU. se dispararon un 660% en junio respecto a mayo, con un nuevo incremento del 76% en julio, recuperando los niveles previos a las restricciones. Este dominio otorga a Pekín una poderosa ventaja en la negociación comercial, ya que Washington depende de estos insumos críticos para sectores estratégicos como la automoción, la electrónica y las energías renovables.

Así son los 6 buques de guerra que Estados Unidos desplegó frente a Venezuela: misiles, cañones y características

lr.pe

Todo lo que debes saber sobre las tierras raras

Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos, más comunes que el oro, pero difíciles de extraer y refinar por el alto costo y el daño ambiental que generan. Su valor radica en que son esenciales para la vida moderna: desde teléfonos inteligentes, luces LED y turbinas eólicas hasta baterías de autos eléctricos y equipos médicos avanzados como resonancias magnéticas.

Su importancia también es estratégica. Aviones de combate, submarinos, satélites y misiles estadounidenses dependen de estos minerales, lo que convierte su control en un tema geopolítico. China domina el 61% de la minería y el 92% del procesamiento mundial, una posición que deja a Estados Unidos en clara dependencia, especialmente frente a las tierras raras pesadas, cuya separación aún no puede realizar por sí mismo.

