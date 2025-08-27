Disney Store llega oficialmente a Latinoamérica: así es su primera tienda en la región y qué podrás encontrar

The Walt Disney Company abrió su primera tienda Disney en Ciudad de México. Es la primera en América Latina que reúne a los personajes principales de Disney y una temática inspirada en sus universos. La tienda fue inaugurada el 22 de agosto en el centro comercial Perisur y cuenta con una dimensión de 400 metros cuadrados.

En esta etapa, personas de diferentes países de Latinoamérica pueden visitar la tienda, así como las y los mexicanos y turistas extranjeros que se encuentren en Ciudad de México, podrán estar cerca de sus personajes favoritos de Disney. Además, esta tienda ofrece distintos tipos de accesorios inspirados en estos personajes, productos exclusivos que no se encuentran en otros lugares.

¿Qué encontrarás en esta nueva tienda en América Latina?

El mundo de Disney busca conectar con todas las generaciones, por lo que encontrarás a algunos de sus personajes más icónicos, como Mickey Mouse, Buzz Lightyear y Woody de 'Toy Story'.

También están presentes personajes de 'Cars', Lilo de 'Lilo & Stitch' y los clásicos castillos de princesas, lo cual fue especialmente emocionante para las y los niños durante el día de la inauguración.

No solo encontrarán a personajes clásicos de Disney, sino también a otros del universo de Marvel, 'Star Wars' y al 'Hombre Araña'. Entre los productos disponibles hay ropa y accesorios como tazas, mochilas, pomos, peluches, entre otros.

Disney Store en el mercado de México

Luis Lomelí, vicepresidente de Disney Consumer Products, comentó que esta tienda es perfecta para el mercado mexicano y se diferencia de otras existentes.

“Sentimos que la tienda es perfecta para el mercado mexicano. Hoy tenemos 70 espacios dentro de Liverpool donde comercializamos mercancía similar, y ha sido muy exitosa. Entonces, obviamente, nos dio la pauta para abrir esta tienda, que, además, va a tener productos exclusivos, diferenciados y únicos que les vamos a ofrecer a nuestros consumidores y a las familias en el mercado mexicano”, señaló.

Esta no será la única tienda que habrá en México. En septiembre se abrirá una segunda tienda en Metepec, Estado de México, y se proyecta la apertura de más locales para el año 2026.