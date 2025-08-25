HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Economía

Facturación electrónica: el modelo latinoamericano que impulsa transparencia y desarrollo económico

Nacida en Chile en 2003, la factura electrónica se expandió a 17 países de América Latina y hoy inspira a casi 90 naciones en el mundo por sus beneficios tributarios y financieros.

La FE dejó de ser una herramienta limitada. Foto: Composición LR
La FE dejó de ser una herramienta limitada. Foto: Composición LR

La facturación electrónica (FE) dejó de ser una herramienta limitada a los procesos fiscales y se ha convertido en un motor de transformación digital para economías emergentes y desarrolladas. Su impacto va desde la recaudación tributaria hasta el acceso al crédito de pequeñas empresas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Este sistema, que debutó en Chile en 2003 y luego se expandió por América Latina con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se consolidó como un modelo de referencia global. Actualmente, casi 90 países implementaron o están en camino de implementar la FE como parte de sus estrategias fiscales.

La disponibilidad de datos en tiempo real permite a los gobiernos monitorear tendencias económicas . Foto: Composición LR<br><br>

La disponibilidad de datos en tiempo real permite a los gobiernos monitorear tendencias económicas . Foto: Composición LR

Beneficios en América Latina

La adopción de la factura electrónica en 17 países de la región ha reducido costos administrativos, agilizado pagos y mejorado la transparencia en las operaciones comerciales. Según el BID, la automatización también ha reforzado la recaudación y el cumplimiento tributario, disminuyendo la informalidad.

Un ejemplo destacado es Brasil, donde el estado de Rio Grande do Sul creó una metodología para fijar precios de referencia en compras públicas a partir de datos de FE, aumentando la eficiencia y la transparencia del gasto estatal.

PUEDES VER: Facturación excesiva es la principal queja de usuarios de agua potable, según Sunass

lr.pe

Impacto económico y acceso al crédito

Más allá de los beneficios tributarios, la FE generó un ecosistema financiero digital que dinamiza la economía. El factoring, que utiliza facturas validadas por las autoridades tributarias como garantía, facilitó crédito a pequeñas y medianas empresas, fortaleciendo su competitividad.

Además, la disponibilidad de datos en tiempo real permite a los gobiernos monitorear tendencias económicas por sectores y regiones, diseñar mejores políticas públicas y detectar prácticas anticompetitivas en los mercados.

Notas relacionadas
El único país de América Latina con transporte público totalmente gratuito: no es Chile ni Colombia

El único país de América Latina con transporte público totalmente gratuito: no es Chile ni Colombia

LEER MÁS
Tribunal Fiscal frena intento de Sunat de negar crédito fiscal a empresas por facturas con descripciones generales

Tribunal Fiscal frena intento de Sunat de negar crédito fiscal a empresas por facturas con descripciones generales

LEER MÁS
¿No sabes cómo emitir una factura electrónica? Consulta cómo sustentar tus costos en la Sunat este 2025

¿No sabes cómo emitir una factura electrónica? Consulta cómo sustentar tus costos en la Sunat este 2025

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

LEER MÁS
Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

LEER MÁS
¿Puedo anular un pago en Yape si me equivoqué de monto o contacto al enviar dinero? Esto dice la página oficial de la app del BCP

¿Puedo anular un pago en Yape si me equivoqué de monto o contacto al enviar dinero? Esto dice la página oficial de la app del BCP

LEER MÁS
CTS 2025: publican proyecto de reglamento para el retiro de hasta el 100% en tres casos especiales, ¿cuáles son?

CTS 2025: publican proyecto de reglamento para el retiro de hasta el 100% en tres casos especiales, ¿cuáles son?

LEER MÁS
Palta peruana bajo lupa en la Unión Europea y Chile: detectan alto niveles de cadmio en exportaciones del "oro verde"

Palta peruana bajo lupa en la Unión Europea y Chile: detectan alto niveles de cadmio en exportaciones del "oro verde"

LEER MÁS
Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

LEER MÁS
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 tras acusar a empresa de vender productos no originales

Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 tras acusar a empresa de vender productos no originales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: conoce los horarios y distritos afectados hasta por 10 horas

Un estudio revela que los humanos pueden desarrollar un “sexto sentido” en 10 semanas

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

Economía

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

Trabajadores mineros de San Juan de Chorunga realizan huelga indefinida por mejoras salariales

Este es el país que supera a EEUU con la mayor compra de paltas peruanas en 2025: compraron 50 toneladas más que en 2024

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota