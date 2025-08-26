Manizales recibe premio internacional como la mejor ciudad para vivir en Latinoamérica

Manizales se encuentra en Colombia y es un lugar con muchos habitantes. | Foto: Forbes Colombia

El 25 de agosto de 2025, Manizales, Colombia, recibió el reconocimiento como la mejor ciudad para vivir en América Latina. Este galardón se determinó a partir de un análisis exhaustivo que consideró 85 indicadores técnicos, todos ellos en consonancia con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La ciudad obtuvo el premio ONU-Hábitat Latam según la 'Agenda 2030 de Naciones Unidas. Este premio se entrega a los lugares que destacan en sostenibilidad, cultura ciudadana y desarrollo económico. Los jueces eligieron esta ciudad entre miles de lugares con una población de 100.000 a 500.000 habitantes.

¿Por qué fue elegido Manizales como la mejor ciudad para vivir en Latinoamérica?

Manizales obtuvo el premio por su gestión ambiental, las políticas locales de movilidad sostenible, la recuperación de espacio público y los proyectos de infraestructura social que la ciudad ha impulsado en los últimos años. Además, destaca la cultura que tiene el lugar y las diversas actividades que ofrece.

A través de un comunicado, la municipalidad de Manizales confirmó la noticia y afirmó su compromiso con la ciudad, así como también el alcalde, Jorge Eduardo Rojas, quien a través de una entrevista con "Blu Radio" comentó: "Fueron 15.000 ciudades de entre 100.000 y 500.000 habitantes en América Latina las evaluadas. De allí, Manizales emergió como la más destacada en calidad de vida".

¿Gobierno de Colombia ausente en las ciudades?

En declaraciones, el alcalde de Manizales comentó que no tiene acompañamiento del gobierno nacional a pesar de tener varias ofertas para los turistas colombianos y extranjeros.

“Cuando las ciudades somos las que movemos la economía del país, los proyectos sociales y de infraestructura. Hoy no tenemos el acompañamiento del Gobierno nacional; tenemos que ser ciudades sostenibles. Necesitamos recursos para poder hacerlo. No es fácil para una ciudad cuando está sola, porque el deber ser es que el Gobierno nacional, con los recursos que recauda, nos acompañe en la inversión pública, y hoy no es así”, comentó Jorge Eduardo.