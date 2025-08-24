Iván Delgado Cruz, un inmigrante cubano, atravesó un largo camino laboral lejos de su profesión como médico en Estados Unidos. En su cuenta de TikTok, donde su testimonio ya supera las 200.000 visualizaciones, contó que tuvo que trabajar en restaurantes y supermercados mientras regularizaba su situación migratoria.

Delgado Cruz había estudiado medicina en su país natal, pero al llegar a territorio estadounidense no pudo ejercer de inmediato, como ocurre con muchos inmigrantes indocumentados. Durante ese período aceptó empleos en sectores como la construcción y el comercio minorista, mientras gestionaba la validación de títulos y certificaciones en el ámbito de la salud.

Iván Delgado Cruz tuvo que trabajar en Walmart y Amazon

En su video de TikTok, Iván Delgado Cruz compartió una secuencia de imágenes que resume su travesía migratoria. En la primera fotografía aparece con su título universitario obtenido en Cuba, lo que evidencia su formación médica. En las siguientes se lo ve con casco de seguridad y uniformes de cadenas de comida rápida, en los que trabajó para sostenerse económicamente.

El joven desempeñó al menos cinco empleos diferentes durante esa etapa de transición. En su perfil aparecen imágenes con indumentaria de compañías como Walmart y Amazon, donde laboró mientras avanzaba en los trámites necesarios para reincorporarse al ejercicio médico.

“Esta es la historia de muchos, pero lo vamos a lograr. Yo soy doctora en estomatología en Cuba y en el exterior he trabajado en lo que aparece”, escribió una usuaria en los comentarios del video.

Iván Delgado Cruz volvió a ejercer como médico

Al final de su video viral, Iván Delgado Cruz muestra el resultado de sus esfuerzos: los certificados que lo acreditan legalmente como asistente médico y de enfermería en Estados Unidos.

La publicación está acompañada por la canción No ha sido fácil, de Pablo Milanés, cuyo fragmento expresa: “Soy como quisieron ser, pero tratando de ser yo. Ni menos mal, pero en verdad, ni menos bien”.