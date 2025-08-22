HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Muerte de ‘streamer’ francés Raphaël Graven sería por causas médicas o toxicológicas, reveló autopsia

El popular streamer conocido también como Jean Pormanove, falleció mientras trasmitía en vivo a través de la plataforma de video Kick.

El streamer falleció mientras dormía durante una transmisión en vivo en la plataforma Kik. Foto: X
El streamer falleció mientras dormía durante una transmisión en vivo en la plataforma Kik. Foto: X

Raphaël Graven, conocido en el mundo del streaming como Jean Pormanove, falleció el pasado lunes mientras dormía durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick. El creador de contenido, que llevaba 12 días conectado, había sido objeto de golpes, insultos y humillaciones por parte de otros dos hombres durante la emisión. Su deceso ocurrió en Contes, cerca de Niza, y generó gran conmoción entre sus seguidores.

Tras lo acontecido, la Fiscalía de Niza abrió una investigación el martes para esclarecer las circunstancias del deceso. Sin embargo, este jueves se le practicó la autopsia, la cual descartó que los golpes recibidos fueran la causa de la muerte.

PUEDES VER: Streamer francés muere en pleno directo después de 10 días de transmisión ininterrumpidos: "Fue humillado y maltratado"

lr.pe

¿Qué reveló la autopsia?

La autopsia realizada a Raphaël Graven concluyó que no hubo intervención de terceros en su fallecimiento, descartando cualquier tipo de traumatismo o quemadura. El examen forense indicó ausencia de lesiones internas y externas significativas, aunque se observaron hematomas y marcas cicatrizadas en las extremidades inferiores.

Por su parte, el fiscal Damien Martinelli señaló que las causas probables del deceso serían de origen médico o toxicológico, por lo que se han solicitado análisis complementarios para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte.

¿Qué dijo Kick tras la polémica y la muerte del streamer?

La plataforma de video ha lamentado el fallecimiento del streamer y aseguró que los participantes involucrados en el vídeo fueron censurados. Además, señaló en X que revisará todo su contenido en francés y colaborará con las autoridades francesas en la investigación.

La compañía también recordó que sus “reglas comunitarias” prohíben contenidos que representen violencia aberrante, incluyendo daño significativo, sufrimiento o muerte.

