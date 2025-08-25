HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside
Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     
María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro
María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     
Mundo

Ucrania crítica la participación de Woody Allen en un festival de cine en Rusia: “Es un insulto"

Woody Allen es criticado por participar en la Semana Internacional de Cine de Moscú. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania describió este evento como un "festival sangriento" protagonizado por los aliados de Putin.

Woody Allen es criticado por Ucrania al participar en el Festival de Cine de Moscú.
Woody Allen es criticado por Ucrania al participar en el Festival de Cine de Moscú. | ANSA Latina

Ucrania criticó al cineasta Woody Allen por aparecer a través de una videoconferencia en un festival realizado en Moscú, Rusia. Ucrania considera que esta aparición es un "insulto"  a las víctimas de la invasión rusa. El cineasta de Estados Unidos se pronunció el domingo en un evento en línea por la semana del cine internacional de Moscú. Su participación provocó la condena del Ministerio de Exteriores de Ucrania.

Woody Allen es un famoso director de cine de Estados Unidos que ya no es bien visto en la industria cinematográfica por las acusaciones de agresión sexual contra su hija adoptiva de siete años en 1992. Aunque fue absuelto de los cargos penales, las acusaciones persisten a lo largo de los años.

PUEDES VER: Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de cacao en el mundo con más de US$1.300 millones en 2025

lr.pe

Ucrania pide el aislamiento total de Rusia en la escena internacional

"Su participación es una vergüenza y un insulto al sacrificio de los actores y cineastas que murieron o resultaron heridos por criminales de guerra rusos", indicó el Ministerio de Defensa de Rusia. Asimismo, denunció que Allen elige cerrar los ojos sobre las atrocidades que Rusia comete en Ucrania". También enfatizó en que la cultura no debe ser usada nunca para "limpiar crímenes".

Woody Allen participó en una conferencia moderada por el director ruso Fiodor Bondarchuk, quien es simpatizante del presidente Vladímir Putin. Durante la sesión de preguntas y respuestas, Allen aseveró que podría planear en Rusia si le hacen una propuesta, según la agencia de prensa estatal Ria Novosti. "Si tales proposiciones se presentan, me sentaré y reflexionaré en un guion sobre el bienestar que se puede sentir en Moscú y en San Petersburgo", manifestó el director de películas como Medianoche en París.

PUEDES VER: Zelensky reitera que no entregará tierras ucranianas mientras Rusia reivindica la toma de dos pueblos en Donetsk

lr.pe

Woody Allen rompe el silencio sobre Rusia y su exilio cinematográfico

Woody Allen también se refirió a su visita en tiempos de la Unión Soviética. La describió como "poco agradable". Luego, agregó que todo cambió en Rusia y que "es maravillosa". "Estuve en Moscú y San Petersburgo. Siempre me gustó el cine ruso. Vi la película rusa 'Guerra y paz', que dura casi siete horas. La vi en un solo día", comentó.

Allen, director que se caracteriza por la comedia y la sátira social, ya no filma casi nada en Estados Unidos. Distintos actores o colaboradores como Michael Caine, Timothée Chalamet, Natalie Portman y Greta Gerwig declararon su arrepentimiento por haber trabajado con Allen. Sin embargo, la actriz Scarlett Johansson declaró que cree en él y que trabajaría con él en cualquier momento.

Notas relacionadas
Rusia afirma que Kiev atacó central nuclear en Kursk y que interceptaron 95 drones en el Día de la Independencia de Ucrania

Rusia afirma que Kiev atacó central nuclear en Kursk y que interceptaron 95 drones en el Día de la Independencia de Ucrania

LEER MÁS
Zelensky reitera que no entregará tierras ucranianas mientras Rusia reivindica la toma de dos pueblos en Donetsk

Zelensky reitera que no entregará tierras ucranianas mientras Rusia reivindica la toma de dos pueblos en Donetsk

LEER MÁS
Rusia lanza un ataque masivo contra Ucrania en medio de los esfuerzos de Donald Trump por poner fin a la guerra

Rusia lanza un ataque masivo contra Ucrania en medio de los esfuerzos de Donald Trump por poner fin a la guerra

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
María Corina Machado convoca a militares, jueces y trabajadores de Venezuela a desobedecer al régimen de Maduro: “Esto se acabó”

María Corina Machado convoca a militares, jueces y trabajadores de Venezuela a desobedecer al régimen de Maduro: “Esto se acabó”

LEER MÁS
¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

LEER MÁS
Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

LEER MÁS
Maduro responde al despliegue militar de EE.UU. en el Caribe con jornadas de alistamiento para defender soberanía venezolana

Maduro responde al despliegue militar de EE.UU. en el Caribe con jornadas de alistamiento para defender soberanía venezolana

LEER MÁS
Escándalo de corrupción sacude gobierno de Milei: audios involucran a su hermana en sobornos para compra de medicamentos

Escándalo de corrupción sacude gobierno de Milei: audios involucran a su hermana en sobornos para compra de medicamentos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cuánto pagó el 5y6 La Rinconada el 24 de agosto: monto récord del INH, dividendos y cuadros con 5 y 6 aciertos en las carreras

¡Todo queda en familia!: esposa, hermana y sobrinos de Pedro Castillo ocupan puestos claves en partido de expresidente

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Mundo

Maduro manda 15.000 venezolanos a resguardar frontera con Colombia en medio del conflicto con EE. UU.

Científicos descubren que un edulcorante habitual podría afectar un tratamiento clave contra el cáncer

El país de América Latina que escondería el oro de Atahualpa, tan deseado por los españoles: no es Perú

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¡Todo queda en familia!: esposa, hermana y sobrinos de Pedro Castillo ocupan puestos claves en partido de expresidente

Kenji Fujimori descarta respaldar a Fuerza Popular de Keiko: "No apoyaré a ningún partido. No me verán en ningún estrado"

¿Cómo será la celda especial de Martín Vizcarra en Ancón II?: INPE da detalles al respecto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota