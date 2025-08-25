Ucrania crítica la participación de Woody Allen en un festival de cine en Rusia: “Es un insulto"

Woody Allen es criticado por Ucrania al participar en el Festival de Cine de Moscú. | ANSA Latina

Ucrania criticó al cineasta Woody Allen por aparecer a través de una videoconferencia en un festival realizado en Moscú, Rusia. Ucrania considera que esta aparición es un "insulto" a las víctimas de la invasión rusa. El cineasta de Estados Unidos se pronunció el domingo en un evento en línea por la semana del cine internacional de Moscú. Su participación provocó la condena del Ministerio de Exteriores de Ucrania.

Woody Allen es un famoso director de cine de Estados Unidos que ya no es bien visto en la industria cinematográfica por las acusaciones de agresión sexual contra su hija adoptiva de siete años en 1992. Aunque fue absuelto de los cargos penales, las acusaciones persisten a lo largo de los años.

Ucrania pide el aislamiento total de Rusia en la escena internacional

"Su participación es una vergüenza y un insulto al sacrificio de los actores y cineastas que murieron o resultaron heridos por criminales de guerra rusos", indicó el Ministerio de Defensa de Rusia. Asimismo, denunció que Allen elige cerrar los ojos sobre las atrocidades que Rusia comete en Ucrania". También enfatizó en que la cultura no debe ser usada nunca para "limpiar crímenes".

Woody Allen participó en una conferencia moderada por el director ruso Fiodor Bondarchuk, quien es simpatizante del presidente Vladímir Putin. Durante la sesión de preguntas y respuestas, Allen aseveró que podría planear en Rusia si le hacen una propuesta, según la agencia de prensa estatal Ria Novosti. "Si tales proposiciones se presentan, me sentaré y reflexionaré en un guion sobre el bienestar que se puede sentir en Moscú y en San Petersburgo", manifestó el director de películas como Medianoche en París.

Woody Allen rompe el silencio sobre Rusia y su exilio cinematográfico

Woody Allen también se refirió a su visita en tiempos de la Unión Soviética. La describió como "poco agradable". Luego, agregó que todo cambió en Rusia y que "es maravillosa". "Estuve en Moscú y San Petersburgo. Siempre me gustó el cine ruso. Vi la película rusa 'Guerra y paz', que dura casi siete horas. La vi en un solo día", comentó.

Allen, director que se caracteriza por la comedia y la sátira social, ya no filma casi nada en Estados Unidos. Distintos actores o colaboradores como Michael Caine, Timothée Chalamet, Natalie Portman y Greta Gerwig declararon su arrepentimiento por haber trabajado con Allen. Sin embargo, la actriz Scarlett Johansson declaró que cree en él y que trabajaría con él en cualquier momento.