Rusia afirma que Kiev atacó central nuclear en Kursk y que interceptaron 95 drones el Día de la Independencia de Ucrania

No se registraron heridos en el incendio en la central nuclear de Kursk en Rusia y ya fue extinguido. También fue atacado el puerto Ust-Luga.

Ucrania responde con drones en su Día de la Independencia; Rusia denuncia
Ucrania responde con drones en su Día de la Independencia; Rusia denuncia | AFP

En plena celebración del 34 aniversario de la Independencia de Ucrania, Rusia afirma que fue su central nuclear ubicada en Kursk atacada durante la noche. El Ministerio de Defensa ruso manifestó que interceptaron 95 drones ucranianos sobre territorio ruso. El ataque de un avión no tripulado de Ucrania provocó un incendio y fue extinguido con rapidez sin que se registraran muertos o heridos.

La ofensiva se produjo en la celebración de la Independencia de Ucrania, en la cual conmemoran su independencia de la Unión Soviética en 1991.Tanto Zelenski como su jefe de gabinete, Andri Rermak, se pronunciaron durante esta fecha y resaltaron el categórico apoyo de Canadá.

PUEDES VER: Rusia lanza un ataque masivo contra Ucrania en medio de los esfuerzos de Donald Trump por poner fin a la guerra

lr.pe

Ataques con drones provocan incendios en central nuclear y terminal de combustible en Rusia

Funcionarios de Rusia confirmaron el ataque y aseguraron que varias instalaciones eléctricas y energéticas fueron blancos de los ataques. El servicio de prensa de la planta aseveró a través de Telegram que el incendio en la central nuclear fue extinguido y que no hubo ni heridos ni muertos; además, a pesar de que se dañó un transformador, los niveles de radiación se mantuvieron dentro de los rangos normales.

Por otro lado, los bomberos también combatieron un incendio en el puerto Ust-Luga, ubicado en la región rusa de Leningrado. En este lugar, se encuentra una importante terminal de exportación de combustible. Diez aviones no tripulados fueron derribados, de acuerdo al gobernador de la región. Los restos provocaron el incendio.

PUEDES VER: Zelensky reitera que no entregará tierras ucranianas mientras Rusia reivindica la toma de dos pueblos en Donetsk

lr.pe

Zelenski afirma que Ucrania se ha ganado el respeto del mundo

Volodímir Zelenski se pronunció desde la Plaza de la Independencia de Kiev a través de un discurso en video. Enfatizó la determinación de la nación. Algunos interpretan sus palabras como un guiño a la cumbre que se realizó entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska. "Estamos construyendo una Ucrania que tendrá fuerza y poder suficientes para vivir en seguridad y paz", dijo Zelenski, pidiendo una "paz justa". "Lo que será nuestro futuro depende solo de nosotros. Y el mundo lo sabe. Y el mundo lo respeta. Respeta a Ucrania. Percibe a Ucrania como un igual".

Entre las autoridades internacionales presentes, se encontraba el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien fue un invitado VIP para la ocasión. Carney se reunió con Zelenski el domingo por la mañana. El jefe de gabinete de Zelenski, Andri Yermak, escribió: "En este día tan importante —el Día de la Independencia de Ucrania— es especialmente importante para nosotros sentir el apoyo de nuestros amigos. Y Canadá siempre ha estado a nuestro lado".

Asimismo, el presidente de España, Pedro Sánchez, ha felicitado a través de redes sociales a Volodímir Zelenski por el Día de la Independencia de Ucrania. "España seguirá estando al lado de Ucrania, el tiempo que sea necesario, en defensa de su libertad y soberanía", reafirma en su mensaje.

