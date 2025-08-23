El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reafirmó el compromiso de su país de no ceder ningún territorio a Rusia, destacando la importancia simbólica de la bandera ucraniana en los territorios temporalmente ocupados. “Esta bandera es la meta y el sueño de muchos de nuestros compatriotas en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Y ellos la protegen, la mantienen a salvo, porque saben que no entregaremos nuestra tierra al ocupante”, dijo Zelensky en un mensaje en su cuenta de X.

Mientras tanto, Rusia intensificó su ofensiva en la región de Donetsk, con la captura de las localidades de Sredneye y Kleban-Byk, según el Ministerio de Defensa ruso. Este avance marca un nuevo episodio en la escalada militar en el este de Ucrania, donde la presión sobre las fuerzas ucranianas continúa creciendo. En este contexto, los esfuerzos diplomáticos para buscar una solución al conflicto se intensifican, aunque el terreno sigue siendo testigo de una confrontación sin tregua.

La importancia de la bandera ucraniana, según Zelenski

Según Zelensky, la bandera ucraniana se ha convertido en un símbolo de esperanza y fortaleza tanto para quienes han regresado del cautiverio ruso como para aquellos que resisten en los territorios ocupados. En su mensaje, el mandatario destacó que la bandera no solo representa la libertad para los prisioneros liberados, sino también el regreso a casa y el fin del sufrimiento causado por la ocupación.

“Esta bandera representa todo lo más preciado para cientos de miles de nuestros combatientes, hombres y mujeres de toda Ucrania, que defienden no solo una zona en particular, no solo Vovjansk o Dobropillia, sino toda nuestra Ucrania, y que arriesgan sus vidas para conquistar el derecho a la existencia de todo nuestro estado”, agregó.

Constantes ataques con territorio en Ucrania

El mensaje de Zelenski se da tras los recientes ataques aéreos y bombardeos en la región de Sumy, que tuvieron lugar durante la noche del viernes. Según el Servicio Estatal de Emergencias, los municipios de Novoslobodsky y Vorozhbyansky fueron blanco de los ataques, que causaron daños a edificios residenciales y locales no residenciales, así como varios incendios que luego fueron controlados.

El jefe de la región, citado por Ukrinform, destacó que la situación sigue siendo crítica, ya que los ataques rusos no cesan y afectan gravemente la vida cotidiana de los ciudadanos. En otras partes del país, la violencia se intensifica, como se observó en la región de Zaporizhia, que sufrió 448 ataques en 17 asentamientos el mismo día. A pesar de la magnitud de los bombardeos, las autoridades informaron que no hubo víctimas civiles en Zaporizhia, aunque 37 viviendas y otras infraestructuras fueron destruidas.

Rusia capturó las localidades de Sredneye y de Kleban-Byk

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus fuerzas han capturado las localidades de Sredneye y Kleban-Byk en la región de Donetsk, mediante su cuenta de Telegram. La captura de Kleban-Byk es especialmente significativa, ya que acerca a las tropas rusas a la ciudad estratégica de Kostiantynivka, un punto clave en la ruta hacia Kramatorsk, centro logístico vital para las fuerzas ucranianas.

Los avances rusos se producen en un contexto donde las fuerzas ucranianas, aunque decididas, enfrentan serias dificultades debido a su menor número y a la falta de equipamiento suficiente para hacer frente a los ataques. Mientras tanto, la posibilidad de una resolución diplomática al conflicto parece cada vez más lejana, ya que la anunciada reunión entre Vladímir Putin y Zelenski, propuesta por el presidente estadounidense Donald Trump, parece desvanecerse.

Se desvanece la posible cumbre entre Putin y Zelenski

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó a Zelenski, de bloquear la organización de una posible reunión entre los mandatarios de Ucrania y Rusia, tras las críticas previas hacia Moscú.

Mientras tanto, Trump anunció que tomará una decisión "importante" en las próximas dos semanas sobre su postura frente al conflicto entre Rusia y Ucrania. El mandatario, quien ha mantenido un enfoque de acercamiento hacia Moscú en los últimos meses, ha dejado abierta la posibilidad de aplicar sanciones masivas a Rusia o, en un giro inesperado, optar por "no hacer nada".