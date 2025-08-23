HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Niegan libertad a hermanos Menéndez
Niegan libertad a hermanos Menéndez     Niegan libertad a hermanos Menéndez     Niegan libertad a hermanos Menéndez     
Mundo

Zelensky reitera que no entregará tierras ucranianas mientras Rusia reivindica la toma de dos pueblos en Donetsk

En el frente de batalla, Rusia intensificó su ofensiva en Donetsk, capturando las localidades de Sredneye y Kleban-Byk. Esto representa un incremento de la presión sobre las fuerzas ucranianas, mientras los esfuerzos diplomáticos se enfrentan a serias dificultades.

Según Zelensky, la bandera ucraniana se ha convertido en un símbolo de esperanza y fortaleza. Foto: AFP.
Según Zelensky, la bandera ucraniana se ha convertido en un símbolo de esperanza y fortaleza. Foto: AFP.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reafirmó el compromiso de su país de no ceder ningún territorio a Rusia, destacando la importancia simbólica de la bandera ucraniana en los territorios temporalmente ocupados. “Esta bandera es la meta y el sueño de muchos de nuestros compatriotas en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Y ellos la protegen, la mantienen a salvo, porque saben que no entregaremos nuestra tierra al ocupante”, dijo Zelensky en un mensaje en su cuenta de X.

Mientras tanto, Rusia intensificó su ofensiva en la región de Donetsk, con la captura de las localidades de Sredneye y Kleban-Byk, según el Ministerio de Defensa ruso. Este avance marca un nuevo episodio en la escalada militar en el este de Ucrania, donde la presión sobre las fuerzas ucranianas continúa creciendo. En este contexto, los esfuerzos diplomáticos para buscar una solución al conflicto se intensifican, aunque el terreno sigue siendo testigo de una confrontación sin tregua.

PUEDES VER: La ONU declara hambruna en Gaza: más de medio millón de personas al borde de la muerte en medio de amenaza israelí

lr.pe

La importancia de la bandera ucraniana, según Zelenski

Según Zelensky, la bandera ucraniana se ha convertido en un símbolo de esperanza y fortaleza tanto para quienes han regresado del cautiverio ruso como para aquellos que resisten en los territorios ocupados. En su mensaje, el mandatario destacó que la bandera no solo representa la libertad para los prisioneros liberados, sino también el regreso a casa y el fin del sufrimiento causado por la ocupación.

“Esta bandera representa todo lo más preciado para cientos de miles de nuestros combatientes, hombres y mujeres de toda Ucrania, que defienden no solo una zona en particular, no solo Vovjansk o Dobropillia, sino toda nuestra Ucrania, y que arriesgan sus vidas para conquistar el derecho a la existencia de todo nuestro estado”, agregó.

Constantes ataques con territorio en Ucrania

El mensaje de Zelenski se da tras los recientes ataques aéreos y bombardeos en la región de Sumy, que tuvieron lugar durante la noche del viernes. Según el Servicio Estatal de Emergencias, los municipios de Novoslobodsky y Vorozhbyansky fueron blanco de los ataques, que causaron daños a edificios residenciales y locales no residenciales, así como varios incendios que luego fueron controlados.

El jefe de la región, citado por Ukrinform, destacó que la situación sigue siendo crítica, ya que los ataques rusos no cesan y afectan gravemente la vida cotidiana de los ciudadanos. En otras partes del país, la violencia se intensifica, como se observó en la región de Zaporizhia, que sufrió 448 ataques en 17 asentamientos el mismo día. A pesar de la magnitud de los bombardeos, las autoridades informaron que no hubo víctimas civiles en Zaporizhia, aunque 37 viviendas y otras infraestructuras fueron destruidas.

Rusia capturó las localidades de Sredneye y de Kleban-Byk

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus fuerzas han capturado las localidades de Sredneye y Kleban-Byk en la región de Donetsk, mediante su cuenta de Telegram. La captura de Kleban-Byk es especialmente significativa, ya que acerca a las tropas rusas a la ciudad estratégica de Kostiantynivka, un punto clave en la ruta hacia Kramatorsk, centro logístico vital para las fuerzas ucranianas.

Los avances rusos se producen en un contexto donde las fuerzas ucranianas, aunque decididas, enfrentan serias dificultades debido a su menor número y a la falta de equipamiento suficiente para hacer frente a los ataques. Mientras tanto, la posibilidad de una resolución diplomática al conflicto parece cada vez más lejana, ya que la anunciada reunión entre Vladímir Putin y Zelenski, propuesta por el presidente estadounidense Donald Trump, parece desvanecerse.

Se desvanece la posible cumbre entre Putin y Zelenski

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó a Zelenski, de bloquear la organización de una posible reunión entre los mandatarios de Ucrania y Rusia, tras las críticas previas hacia Moscú.

Mientras tanto, Trump anunció que tomará una decisión "importante" en las próximas dos semanas sobre su postura frente al conflicto entre Rusia y Ucrania. El mandatario, quien ha mantenido un enfoque de acercamiento hacia Moscú en los últimos meses, ha dejado abierta la posibilidad de aplicar sanciones masivas a Rusia o, en un giro inesperado, optar por "no hacer nada".

Notas relacionadas
Zelenski afirma que “Trump es el único que puede detener a Putin” y reitera su disposición para un encuentro trilateral

Zelenski afirma que “Trump es el único que puede detener a Putin” y reitera su disposición para un encuentro trilateral

LEER MÁS
Donald Trump se retira por ahora de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, según The Guardian

Donald Trump se retira por ahora de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, según The Guardian

LEER MÁS
Zelenski se opone a que China sea uno de los garantes de seguridad de Ucrania: “No nos ayudaron cuando lo necesitábamos”

Zelenski se opone a que China sea uno de los garantes de seguridad de Ucrania: “No nos ayudaron cuando lo necesitábamos”

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hermano de Hugo Chávez se vuelve viral al enseñar artes marciales para enfrentar 'invasión de Estados Unidos' a Venezuela

Hermano de Hugo Chávez se vuelve viral al enseñar artes marciales para enfrentar 'invasión de Estados Unidos' a Venezuela

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, sábado 23 de agosto de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, sábado 23 de agosto de 2025

LEER MÁS
DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”

DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”

LEER MÁS
Puente ferroviario colapsa en China: video muestra el momento del derrumbe que dejó 12 muertos

Puente ferroviario colapsa en China: video muestra el momento del derrumbe que dejó 12 muertos

LEER MÁS
Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

LEER MÁS
Dólar paralelo en Venezuela hoy, 23 de agosto de 2025: consulta la tasa actualizada de Monitor Dólar

Dólar paralelo en Venezuela hoy, 23 de agosto de 2025: consulta la tasa actualizada de Monitor Dólar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Mundo

Puente ferroviario colapsa en China: video muestra el momento del derrumbe que dejó 12 muertos

El hombre que sobrevivió seis días en una montaña, con una pierna rota y sin comida ni agua en Noruega

Maduro es más peligroso que Pablo Escobar y el "Chapo" Guzmán, según el exalcalde de Caracas: "Es una amenaza global"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota