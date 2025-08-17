Zelensky viajará junto con lideres de la UE a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump tras cumbre en Alaska

Tras la cumbre entre Estados Unidos y Rusia en Alaska, el presidente de Ucrania. Foto: Difusión

Tras la cumbre entre Estados Unidos y Rusia en Alaska, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó que viajará el lunes 18 a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump y discutir cómo "poner fin a las muertes y a la guerra". La reunión, confirmada por el presidente de Estados Unidos, buscará explorar un acuerdo de paz general. Los líderes europeos, aunque abiertos a una reunión tripartita, insisten en que Ucrania mantenga el control sobre sus decisiones territoriales y advierten que el presidente ruso, Vladímir Putin, sigue dilatando las negociaciones.

Trump confirmó la reunión en la Casa Blanca y dijo que "si todo sale bien, programaremos luego un encuentro con el presidente Putin". Además, afirmó que un acuerdo de paz general, y no un alto el fuego, es la mejor manera de terminar la guerra.

¿Qué paso en la cumbre de Alaska?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, abandonaron Alaska este viernes sin llegar a un acuerdo para un alto el fuego en Ucrania.

Tras una reunión de casi tres horas, los líderes emitieron una declaración conjunta a los medios de comunicación antes de marcharse sin responder preguntas. Fue una forma indirecta de admitir que, tras varias horas de conversaciones, no hay acuerdo. No hay alto el fuego. Nada tangible que reportar.

El presidente afirmó que él y Vladímir Putin lograron "grandes avances", pero, con pocos detalles sobre cuáles podrían ser, estos avances siguen siendo algo que queda a la imaginación del mundo.

"No lo logramos", dijo más tarde, antes de salir de la sala sin responder preguntas de los cientos de periodistas allí reunidos.

¿Qué dijeron los líderes europeos?

Los líderes europeos de primer nivel dijeron que están dispuestos a trabajar con Trump y con Zelenski para lograr "una cumbre trilateral con apoyo europeo".

El comunicado conjunto de Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Keir Starmer, Alexander Stubb, Donald Tusk y los dos principales funcionarios de la Unión Europea subrayó que "Ucrania debe contar con garantías de seguridad férreas" y acogió con satisfacción la disposición de EE. UU. a ofrecerlas.

Sin embargo, estas naciones siguen señalando que "será Ucrania la que tome decisiones sobre su territorio".