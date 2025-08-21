HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Rusia lanza misiles al mar de Japón en medio de tensiones regionales mientras Tokio evalúa su rol en la seguridad de Ucrania

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los objetivos fueron alcanzados exitosamente durante las maniobras, que contaron con la participación de la flota rusa del Pacífico y apoyo aéreo.

Los misiles de tipo crucero fue lanzado hacia el mar del Este de Japón y también con uso de drones. Foto: Difusión
Los misiles de tipo crucero fue lanzado hacia el mar del Este de Japón y también con uso de drones. Foto: Difusión

Las autoridades rusas informaron este jueves el lanzamiento de varios misiles de crecero hacia el mar de Japón, también conocido como el mar del Este, como parte de una serie de maniobras militares. Estas pruebas incluyeron el uso de misiles Kalibr y Uran, lanzados desde la fragata Shaposhnikov.

Según el Ministerio de Defensa ruso, los objetivos fueron alcanzados con éxito. Las maniobras contaron con la participación de buques de la flota rusa en el Pacífico, apoyados por la Fuerza Aérea y drones del Ejército ruso. Este despliegue militar tiene lugar en un contexto de creciente tensión internacional, mientras Rusia avanza con la invasión de Ucrania.

No obstante, las autoridades rusas publicaron imágenes de la fragata y del lanzamiento de los misiles con el objetivo de mostrar la fortaleza de su ejército en medio de la ofensiva. Esta demostración de poder busca reforzar la posición de Rusia en el conflicto, especialmente en la región del Pacífico.

PUEDES VER: ¿Donald Trump vs. Nicolás Maduro? Estas son las razones ante una posible intervención estadounidense en Venezuela

Japón evalúa su rol en las garantías de seguridad para Ucrania

Shigeru Ishiba, primer ministro japonés, anunció este martes que Japón evaluará qué rol podría desempeñar en la provisión de garantías de seguridad para Ucrania, dentro de las limitaciones legales. La respuesta se da mientras continúan las conversaciones lideradas por Estados Unidos para poner fin a la guerra Rusia-Ucrania.

El primer ministro japonés hizo estos comentarios luego de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, revelara en un programa de televisión estadounidense que Japón es uno de los países que ha estado colaborando en la elaboración de un plan de garantías de seguridad para Ucrania. Este plan tiene como objetivo disuadir cualquier posible agresión rusa en el futuro, asegurando la protección del territorio ucraniano frente a amenazas externas.

"Jugaremos nuestro papel de forma apropiada, teniendo en cuenta lo que podemos y debemos hacer dentro de nuestro marco legal y de nuestras capacidades", indicó Ishiba. Asimismo, agregó que, "En este momento, no podemos decir específicamente qué vamos a hacer".

El marco legal de Japón limita el despliegue militar fuera de sus fronteras

El uso de la fuerza fuera de sus fronteras, debido a su Constitución, que fue promulgada en 1947 durante el período de ocupación estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial, no permite el uso de la fuerza militar fuera de sus fronteras. Su ley solo permite el uso de la fuerza para la autodefensa, lo que limita las acciones militares de Japón a situaciones en las que esté en juego su propia seguridad nacional.

Por lo tanto, el país no puede participar libremente en conflictos internacionales sin ajustarse a este principio. Pese a que Japón esté capacitado para misiones internacionales, solo pueden operar dentro de un marco legal riguroso. De esta forma, Japón ha logrado mantener una política exterior pacífica, pero también se ha visto limitado en su capacidad para actuar de manera más directa en conflictos globales.

