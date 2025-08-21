HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | U. de Chile vs Independiente: todo lo que ocurrió en Avellaneda
EN VIVO | U. de Chile vs Independiente: todo lo que ocurrió en Avellaneda     EN VIVO | U. de Chile vs Independiente: todo lo que ocurrió en Avellaneda     EN VIVO | U. de Chile vs Independiente: todo lo que ocurrió en Avellaneda     
Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
Mundo

Famosos influencers se accidentaron tras chocar Porsche en Brasil: investigados por juegos ilegales

Los influencers, quienes iban en un Porsche 911, impactó contra Hyundai en Brasil. Ambos estaban bajo investigación policial por promocionar un esquema de apuestas ilegales que movió más de 128.000 dólares en ese país. 

Los influencers Bia Miranda y Samuel Sant'anna sufrieron un accidente de tránsito en Brasil.
Los influencers Bia Miranda y Samuel Sant'anna sufrieron un accidente de tránsito en Brasil. | Foto: Composición LR/CARAS Brasil/condorcontabilidade

Un grave accidente de tránsito ocurrido el 20 de agosto en la Avenida Brigadeiro Faria Lima, en São Paulo, Brasil, dejó como protagonistas a dos conocidos influencers brasileños: Samuel Sant'anna, popularmente conocido como Gato Preto, y su novia, Bia Miranda. Ambos viajaban en un Porsche 911 Carrera SC de 2019, valorado en unos 92.000 dólares, que quedó destruido tras impactar contra un Hyundai HB20 y posteriormente contra un poste de semáforo.

El choque se produjo alrededor de las 6:24 a.m., cuando, según testigos y las cámaras de seguridad, el Porsche pasó una luz roja a gran velocidad. El conductor del Hyundai resultó con lesiones menores, como una fractura en la mano y un golpe en la cabeza, y fue trasladado a un hospital. En tanto, Bia Miranda señaló en redes sociales que el accidente pudo deberse a una confusión con el semáforo, aunque no descartó la posibilidad de error humano.

Los influencers mostraban una vida ostentosa en redes sociales pero eran investigados por juegos ilegales. CARAS Brasil

Los influencers mostraban una vida ostentosa en redes sociales pero eran investigados por juegos ilegales. CARAS Brasil

PUEDES VER: Influencer Valentino Palacios arremete contra Mayra Goñi por beso con streamer Neutro y lanza fuerte mensaje: "Es una sin códigos"

lr.pe

Investigación por promoción de juegos ilegales

El accidente ocurrió en medio de otro escándalo que involucra a la pareja: su vínculo con la Operación Desfortuna, liderada por la Policía Civil de Río de Janeiro. La investigación reveló que Bia Miranda y Gato Preto habrían usado sus redes sociales para promocionar el 'Jogo do Tigrinho', una plataforma de apuestas ilegales en línea. Según las autoridades, entre 2022 y 2024 los investigados habrían movido más de 40 millones de reales en cuentas personales.

El jefe policial Renan Mello explicó que estas promociones no estaban relacionadas con casas de apuestas deportivas legales, sino con máquinas tragamonedas en línea, que ofrecían supuestas ganancias rápidas, pero en realidad perjudicaban a los usuarios. “Promocionaban tragamonedas digitales, la más famosa de ellas en Brasil es Tigrinho”, detalló Mello. Muchos influencers recibían compensaciones económicas a cambio de dirigir a sus seguidores hacia estas plataformas, obteniendo un porcentaje de las pérdidas generadas.

PUEDES VER: Youna encara a Samahara Lobatón por exigirle S/30.000 para su hija tras revelarse que puede ganar S/40.000 al mes como influencer: "No seas mala"

lr.pe

Contexto de los influencers y repercusiones

La participación de Bia Miranda y Gato Preto en la promoción de juegos de azar ilegales no es un caso aislado. La policía ha identificado a una red de influencers que utilizaban sus cuentas de Instagram y TikTok, con millones de seguidores, para publicitar estas plataformas fraudulentas. El objetivo era captar la confianza del público joven y dirigirlo hacia el consumo de apuestas en línea que operaban al margen de la ley.

En cuanto al accidente, las autoridades informaron que Gato Preto abandonó el lugar antes de la llegada de la policía, lo que impidió que se le realizara la prueba de alcoholemia. Fue detenido de manera preventiva, pero luego liberado mientras continúan las investigaciones. Las pesquisas buscan determinar no solo las responsabilidades del accidente de tránsito, sino también el grado de participación de los influencers en el esquema ilegal de apuestas que ha generado polémica en Brasil.

Notas relacionadas
Brasil en el Mundial de Vóley Femenino 2025: fixture completo con fechas, horarios, grupo y dónde ver a la Canarinha

Brasil en el Mundial de Vóley Femenino 2025: fixture completo con fechas, horarios, grupo y dónde ver a la Canarinha

LEER MÁS
Bolsonaro planeó pedir asilo político a Javier Milei en Argentina para evadir juicio por intento de golpe de Estado, según policía de Brasil

Bolsonaro planeó pedir asilo político a Javier Milei en Argentina para evadir juicio por intento de golpe de Estado, según policía de Brasil

LEER MÁS
Asesinan a joven brasileña de 22 años que rechazó salir con un capo narco durante una fiesta en Río de Janeiro

Asesinan a joven brasileña de 22 años que rechazó salir con un capo narco durante una fiesta en Río de Janeiro

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estados Unidos ordenó el despliegue de un escuadrón anfibio frente a las costas de Venezuela, según Reuters

Estados Unidos ordenó el despliegue de un escuadrón anfibio frente a las costas de Venezuela, según Reuters

LEER MÁS
¿Donald Trump vs. Nicolás Maduro? Estas son las razones ante una posible intervención estadounidense en Venezuela

¿Donald Trump vs. Nicolás Maduro? Estas son las razones ante una posible intervención estadounidense en Venezuela

LEER MÁS
Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

LEER MÁS
Millonario de Qatar compró en Sudamérica 10.000 hectáreas para construir tres hidroeléctricas y una residencia de lujo

Millonario de Qatar compró en Sudamérica 10.000 hectáreas para construir tres hidroeléctricas y una residencia de lujo

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, jueves 21 de agosto de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, jueves 21 de agosto de 2025

LEER MÁS
Precio del dólar BCV y dólar paralelo en Venezuela hoy, 18 de agosto de 2025

Precio del dólar BCV y dólar paralelo en Venezuela hoy, 18 de agosto de 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Donald Trump se retira por ahora de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, según The Guardian

Ibai queda sorprendido luego de que pan con chicharrón superara el millón de votos en 'Mundial de Desayunos': "Lo siento, mexicanos"

Joven creador de la página de deportes Al Ángulo TV es detenido por piratería: trasmitía partidos de fútbol de manera ilegal

Mundo

Donald Trump se retira por ahora de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, según The Guardian

Joven creador de la página de deportes Al Ángulo TV es detenido por piratería: trasmitía partidos de fútbol de manera ilegal

Rusia lanza un ataque masivo contra Ucrania en medio de los esfuerzos de Donald Trump por poner fin a la guerra

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

Pedro Castillo se quiebra en juicio oral y respalda a Betssy Chávez: "Mi solidaridad con la señora, fuerza, doctora"

Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje debería ir al penal de Lurigancho"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota