Famosos influencers se accidentaron tras chocar Porsche en Brasil: investigados por juegos ilegales

Un grave accidente de tránsito ocurrido el 20 de agosto en la Avenida Brigadeiro Faria Lima, en São Paulo, Brasil, dejó como protagonistas a dos conocidos influencers brasileños: Samuel Sant'anna, popularmente conocido como Gato Preto, y su novia, Bia Miranda. Ambos viajaban en un Porsche 911 Carrera SC de 2019, valorado en unos 92.000 dólares, que quedó destruido tras impactar contra un Hyundai HB20 y posteriormente contra un poste de semáforo.

El choque se produjo alrededor de las 6:24 a.m., cuando, según testigos y las cámaras de seguridad, el Porsche pasó una luz roja a gran velocidad. El conductor del Hyundai resultó con lesiones menores, como una fractura en la mano y un golpe en la cabeza, y fue trasladado a un hospital. En tanto, Bia Miranda señaló en redes sociales que el accidente pudo deberse a una confusión con el semáforo, aunque no descartó la posibilidad de error humano.

Los influencers mostraban una vida ostentosa en redes sociales pero eran investigados por juegos ilegales. CARAS Brasil

Investigación por promoción de juegos ilegales

El accidente ocurrió en medio de otro escándalo que involucra a la pareja: su vínculo con la Operación Desfortuna, liderada por la Policía Civil de Río de Janeiro. La investigación reveló que Bia Miranda y Gato Preto habrían usado sus redes sociales para promocionar el 'Jogo do Tigrinho', una plataforma de apuestas ilegales en línea. Según las autoridades, entre 2022 y 2024 los investigados habrían movido más de 40 millones de reales en cuentas personales.

El jefe policial Renan Mello explicó que estas promociones no estaban relacionadas con casas de apuestas deportivas legales, sino con máquinas tragamonedas en línea, que ofrecían supuestas ganancias rápidas, pero en realidad perjudicaban a los usuarios. “Promocionaban tragamonedas digitales, la más famosa de ellas en Brasil es Tigrinho”, detalló Mello. Muchos influencers recibían compensaciones económicas a cambio de dirigir a sus seguidores hacia estas plataformas, obteniendo un porcentaje de las pérdidas generadas.

Contexto de los influencers y repercusiones

La participación de Bia Miranda y Gato Preto en la promoción de juegos de azar ilegales no es un caso aislado. La policía ha identificado a una red de influencers que utilizaban sus cuentas de Instagram y TikTok, con millones de seguidores, para publicitar estas plataformas fraudulentas. El objetivo era captar la confianza del público joven y dirigirlo hacia el consumo de apuestas en línea que operaban al margen de la ley.

En cuanto al accidente, las autoridades informaron que Gato Preto abandonó el lugar antes de la llegada de la policía, lo que impidió que se le realizara la prueba de alcoholemia. Fue detenido de manera preventiva, pero luego liberado mientras continúan las investigaciones. Las pesquisas buscan determinar no solo las responsabilidades del accidente de tránsito, sino también el grado de participación de los influencers en el esquema ilegal de apuestas que ha generado polémica en Brasil.