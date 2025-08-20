¿Subes Reels en Facebook o Instagram? Así funciona la nueva IA que dobla los videos y mantiene tu voz

Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, acaba de realizar un anuncio que ha emocionado a miles de creadores de contenido que publican Reels en Facebook e Instagram. Dentro de poco, podrán acceder a Meta AI Translation, una nueva herramienta capaz de doblar sus videos con inteligencia artificial, pero manteniendo la voz del autor original.

A través de un comunicado, la empresa estadounidense confirmó que esta herramienta será totalmente gratuita; sin embargo, no todos podrán acceder a ella, ya que se tendrán que cumplir ciertos requisitos. Quienes los superen, podrán llevar su contenido a nuevas audiencias en otros países, con la posibilidad de incrementar su número de seguidores.

¿Cómo funciona Meta AI Translations?

A diferencia de otros doblajes con inteligencia artificial, cuyos audios suelen sonar robóticos, Meta AI Translation promete que la voz generada se escuche natural y similar al timbre original. Además, la herramienta sincroniza el audio generado con el movimiento de tus labios, logrando dar la impresión de que realmente estás hablando en otro idioma.

Por el momento, el doblaje con IA está disponible únicamente en dos idiomas estratégicos: inglés y español, aunque Meta planea incrementar la lista de lenguas en los próximos meses. Es importante señalar que esta función no se activa por defecto, sino que depende de los usuarios habilitarla manualmente. Para hacerlo, deberán seguir estos pasos:

Graba tu reel y cargalo en Facebook o Instagram

Antes de publicarlo, verás un nuevo botón llamado "Traduce tu voz con Meta AI"

Luego de activarlo, te aparecerán dos opciones: Activar las traducciones y Sincronización labial

Asegúrate de que ambas opciones se encuentren habilitadas

Procede a publicar tu video

Cabe destacar que Meta AI Translation ofrece a los usuarios la posibilidad de revisar el doblaje antes de publicarlo. Sin embargo, no existe una opción que permita hacer correcciones, en caso se detecte un error de traducción. Las personas solo podrán aprobar la versión generada por la inteligencia artificial o rechazarla por completo.

¿Qué requisitos se deben cumplir?

Si sueles publicar Reels en Facebook y quieres usar Meta AI Translation para doblar tus videos con inteligencia artificial, solo debes cumplir un requisito clave: tener una página con al menos 1,000 seguidores. En el caso de Instagram, la función estará disponible para todos los usuarios, siempre que la cuenta sea pública.

Para obtener mejores resultados, Meta recomienda utilizar la herramienta en videos donde el usuario aparezca frente a la cámara y hable con claridad, sin cubrirse la boca. Además, señaló que es posible doblar a un máximo de dos personas, siempre que no hablen al mismo tiempo y que se evite tanto el ruido ambiental como la música de fondo.