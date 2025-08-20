HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

¡Al ring! El youtuber Jake Paul reta al boxeador G. 'Tank' Davis a un combate tras años de peleas por redes sociales

La pelea tendrá lugar en noviembre de este año, y será transmitida por Netflix para todo el mundo.

Jake Paul y G. Davies tendrán un esperado combate este año, que pondría fin a sus diferencias.
Jake Paul y G. Davies tendrán un esperado combate este año, que pondría fin a sus diferencias. | Foto: Netflix

Después de años de comentarios entre ellos, finalmente el youtuber Jake Paul enfrentará en el ring al boxeador profesional G. ‘Tank’ Davis. Ambas partes confirmaron su participación el pasado miércoles por ESPN, escogiendo a Atlanta como el escenario para su esperado encuentro.

Según reporta el portal deportivo, los equipos de ambos peleadores venían gestando el encuentro desde inicio del año, pero se vio en pausa ya que Davis defendió el título de peso ligero de AMB. Aún falta ultimar ciertos detalles, como el peso pactado, pero ya se tiene una fecha prevista: el 14 de septiembre.

PUEDES VER: ¡Se retira! Westcol no podrá volver a boxear tras su derrota contra Mario Bautista en el Supernova Strikers 2025

lr.pe

¿Cómo llegan Jake Paul y G. 'Tank' Davis al combate?

Pese a ser una personalidad de internet, Jake Paul ha estado obteniendo buenos resultados en la categoría de peso crucero. Actualmente goza de un notable récord de 12 victorias (7 de ellas por nocaut) y una derrota, y ocupa el puesto 14 del ranking de la AMB. Deseaba enfrentarse contra Davis desde el 2021, tal como lo reveló en una lista de sus candidatos para pelear.

Por su lado, Davis tiene un notable invicto de 30 victorias y solo un empate, con 28 nocauts en su historial. A diferencia de su rival, el compite en la categoría de peso ligero, lo que podría representar un gran problema por la diferencia de tamaño y fuerza entre ellos. Sin embargo, con la confirmación del combate, es probable que elijan un peso intermedio para hacer la pelea más justa.

Así fue como Jake Paul anunció su pelea contra G. Davis, revelando la tensa rivalidad que tiene con el boxeador. Foto: Twitter.

Así fue como Jake Paul anunció su pelea contra G. Davis, revelando la tensa rivalidad que tiene con el boxeador. Foto: Twitter.

PUEDES VER: Japón impone reglas más estrictas tras la muerte de dos boxeadores

lr.pe

¿Dónde puedo ver el combate entre Jake Paul y G. 'Tank' Davis?

El evento se realizará en el State Farm Arena, en Atlanta, el 14 de noviembre de este año. Esto les da un margen de casi 3 meses para llegar al peso acordado, que aún no fue revelado, así como el número de asaltos. Jake Paul espera concretar una contundente victoria que lo encamine al campeonato mundial, mientras que pone fin a su tensa enemistad con Davies.

A diferencia de otros eventos similares, en esta ocasión, el evento será transmitido por Netflix, en miras de llegar a un público mayor. Estos eventos generan millonarias ganancias en el servicio de ‘pago por ver’, pero con la cobertura por parte de ‘la gran N’, estas podrían aumentar exponencialmente, sobre todo por el lado mediático.

