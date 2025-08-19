HOYSuscripcion LR Focus

Influencers niegan haber sido cotizados por el INEI para publicidad en los Censos Nacionales 2025: se ofrecía S/30.000 por video en TikTok

En la red social X se difundió la versión de que el INEI había elaborado un plan de medios para los Censos Nacionales 2025, en el que se incluía a influencers con un presupuesto de S/360.375.

El 18 de agosto se difundió por la red social X (antes Twitter) la versión de que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) habría elaborado un plan de medios para promocionar los Censos Nacionales 2025, en el que se consideraba la contratación de diversos influencers. Según la lista filtrada, el presupuesto destinado alcanzaba los S/360.375, lo que generó polémica por los elevados costos atribuidos a creadores de contenido y programas de pódcast.

La controversia aumentó porque en la lista figuraba que ciertos creadores de contenidos serían retribuidos con S/30.000 por la creación de un guion y la producción de un video en TikTok, así como pagos de más de S/80.000 por auspicios de dos semanas en un pódcast.

Entre los nombres mencionados en el documento se encontraban:

  • Influencers: El chico de las noticias, Manuela Camacho, Nelly Rossinelli, Phillip Chu Joy, Daniel Bonifaz, Valentino y María Pía Copello
  • Pódcast: Producciones de La RoRo Network ('Beo Noticias', 'Nadie se salva' y 'Ouke'), además del pódcast deportivo 'A presión'.
  • Influencers de Instagram: Danah Scarlett, Geraldine Rodas, Raisa Quintana, Paolo Manyari y Juanpi Sincha Quispe

Influencers se pronuncian sobre supuestas cotizaciones realizadas por INEI

A través de su cuenta de X, la influencer Manuela Camacho, sindicada en la lista, se pronunció al respecto, indicando que no ha sido cotizado ni ha sido contrada por INEI: " No he cotizado ni aceptado trabajar en una campaña para el INEI. [...] no coticé, no hice ni haré dicha publicidad". De la misma manera, el TikToker 'Valentino' en la misma red social dijo: "[...] actualmente no tengo confirmada ninguna colaboración con la marca asociada por redes que viene circulando".

Por su parte, Phillip Chu Joy, a través de una historia de Instagram, se mostró sorprendido por su vinculación con INEI: "No sé qué paso, pero de pronto me llegaron bastantes mensajes de esta supuesta cotización. [...]Nunca me llego ni un mensaje, nunca me llego ningún correo. [...] Recién me entero.

INEI se pronuncia sobre las supuestas contrataciones de influencers para publicidad de los Censos Nacionales 2025

Al poco tiempo de difundirse la supuesta cotización de influencers, el INEI publicó un comunicado en el que negaba haber contratado a creadores de contenido para la campaña de los Censos Nacionales 2025. Además, aclaro que estos no estaban contemplados en el plan de medios en ejecución.

