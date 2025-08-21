Valentino Palacios, arremetió contra la actriz Mayra Goñi, luego de las imágenes donde se le ve dándose un 'pico' junto al streamer Neutro. El joven influencer de TikTok, quedó en shock y le dijo que todo al streamer en un 'live' de la cuenta Carlitos TV. "Qué quieres hablar conmigo Neutro. Yo no tengo nada que hablar contigo", comentó.

Sin embargo, Neutro insistió y le dijo "amor" a Valentino Palacios, alterándolo aún más y diciéndole a la actriz Mayra Goñi que es una sin códigos por meterse en el 'shipeo' que tenían ambos influencer por redes sociales, "Te voy a decir algo bien sincero, la Mayra es una sin código, porque ella sabía que prácticamente yo estaba en algo contigo y teníamos como un shipeo", enfatizó Valentino.

Valentino se enfrenta a Neutro por darle un beso a Mayra Goñi: "Qué bajo has caído"

Las imágenes del programa 'Amor y Fuego', mostraron como luego de una salida nocturna, Neutro y Mayra Goñi, se dieron un beso. La escena rápidamente fueron virales debido a que la actriz anteriormente negó todo vínculo amoroso con el joven streamer. "Me da vergüenza salir con mi chibolo, pues ahí a la calle". Por lo que, Valentino Palacios, le recriminó a Neutro en un en vivo de TikTok y dijo que no le parece que la haya besado a Mayra Goñi, después de lo que comentara. "Qué bajo has caído para mí. Para mí no tienes palabra ni nombre".

Asimismo, el joven tiktoker también precisó que ha quedado muy indignado luego del beso que protagonizaran Mayra Goñi y Neutro. "Conmigo no cuentes. Estoy muy indignada contigo y me siento afectada por lo que ha sucedido", resaltó Valentino.

El streamer, Neutro, negó todo y dijo que en las imágenes se veía a 'Neutro de Temu'. "Para empezar tú tienes que saber que lo que has visto no soy yo. ¿Tú has visto el Neutro de Temu?".