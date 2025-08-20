¿Cuál es la ruta de los tres buques destructores con misiles que EEUU envió cerca de las costas de Venezuela?

Este despliegue militar incluye un componente aéreo y anfibio, poniendo presión sobre el régimen de Maduro. | AFP

Este despliegue militar incluye un componente aéreo y anfibio, poniendo presión sobre el régimen de Maduro. | AFP

La Armada de Estados Unidos desplegó tres destructores con capacidad ofensiva hacia el Caribe, en una operación presentada como parte de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, la magnitud del despliegue militar apunta también a ejercer presión directa sobre el gobierno de Nicolás Maduro, acusado de liderar el llamado “Cartel de los Soles”.

De acuerdo con registros recientes, el USS Samson, uno de los tres buques, aún permanece cerca del Canal de Panamá tras participar en la incautación de 600 kilos de cocaína en una operación conjunta con Ecuador y la Guardia Costera. Los otros dos destructores partieron desde Florida y se espera su llegada a las costas de Venezuela en cuestión de horas.

El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

El operativo involucra a tres destructores de la clase Arleigh Burke, cada uno con capacidad para cargar hasta 96 misiles de ataque. Estas embarcaciones, consideradas la columna vertebral de la flota estadounidense, poseen sistemas de defensa aérea, antisubmarina y de ataque a tierra.

A la maniobra naval se suma un componente aéreo y anfibio:

El portaaviones ligero USS Iwo Jima, especializado en operaciones expedicionarias.

El USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale, buques de desembarco anfibio.

Aviones P-8A Poseidón para patrullaje marítimo.

para patrullaje marítimo. Helicópteros UH-1 Venom y drones ISR de vigilancia y control.

Según el analista militar Manfred Grauthoff en entrevista con Noticias Caracol, este despliegue es el mayor en el Caribe en décadas, superando incluso la invasión de Granada en 1983 y la Operación Causa Justa en Panamá en 1989.

Washington apunta al “Cartel de los soles” y a Nicolás Maduro

Desde la Casa Blanca se dejó claro que el operativo no solo persigue frenar el flujo de droga hacia Estados Unidos, sino que tiene como blanco al gobierno de Venezuela. El presidente Donald Trump afirmó que “el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, sino un narcocártel terrorista”.

Las acusaciones incluyen a figuras clave del chavismo como:

Nicolás Maduro , procesado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por narcoterrorismo.

, procesado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por narcoterrorismo. Vladimir Padrino López , ministro de Defensa.

, ministro de Defensa. Diosdado Cabello, dirigente del oficialismo.

El caso se conecta con el del exjefe de inteligencia Hugo “El Pollo” Carvajal, quien en 2024 se declaró culpable en un proceso similar y habría aportado información sobre el cartel de los soles.

La respuesta de Venezuela y el escenario regional

La Cancillería de Venezuela rechazó el despliegue militar y calificó las acciones de Washington como “amenazas sin sustento”. En paralelo, Nicolás Maduro anunció la activación de 4,5 millones de milicianos para enfrentar la “agresión externa”, aunque expertos advierten que la capacidad real de defensa es limitada.

De acuerdo con especialistas en defensa, la Armada venezolana se encuentra en un estado crítico: submarinos obsoletos, buques sin mantenimiento y falta de entrenamiento en aguas profundas. Frente a este panorama, Grauthoff advirtió que un solo destructor Arleigh Burke podría neutralizar bases aéreas y navales venezolanas “en cuestión de minutos”.