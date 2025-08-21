Mediante la app CBP Home, los extranjeros pueden acceder a boletos de avión gratuitos, un bono de 1.000 dólares y condonación de multas. | Composición LR

En medio de las políticas de inmigración reforzadas por Donald Trump, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció un plan de salida voluntaria para indocumentados. El programa, llamado Proyecto Regreso a Casa, funciona mediante la aplicación móvil CBP Home, ofreciendo incentivos como pasajes aéreos gratuitos y un bono de salida de 1.000 dólares.

La medida surge en un contexto marcado por redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según datos de la Casa Blanca publicados el 13 de agosto, más de 300.000 extranjeros sin estatus legal han sido detenidos desde el regreso de Trump a la presidencia, quien prometió ejecutar “la mayor deportación en la historia de Estados Unidos”.

USCIS explica los beneficios del ‘Proyecto Regreso a Casa’

El Proyecto Regreso a Casa busca disminuir la población de inmigrantes indocumentados mediante un proceso de autodeportación asistida. Según lo difundido por USCIS, los extranjeros que decidan adherirse al programa recibirán una serie de beneficios exclusivos.

Entre los principales destacan:

Viaje gratuito: un boleto de avión de ida hacia el país de origen o a otro donde el extranjero cuente con estatus legal.

un boleto de avión de ida hacia el país de origen o a otro donde el extranjero cuente con estatus legal. Bono de salida de 1.000 dólares: entregado al confirmar la salida a través de CBP Home.

entregado al confirmar la salida a través de CBP Home. Condonación de multas: perdón de sanciones civiles por no haber abandonado el país tras una orden de expulsión.

perdón de sanciones civiles por no haber abandonado el país tras una orden de expulsión. Reunificación familiar: posibilidad de viajar con hijos, sin importar su estatus migratorio.

posibilidad de viajar con hijos, sin importar su estatus migratorio. Planificación segura: opción de organizar el retorno de forma anticipada para cerrar compromisos laborales, académicos o personales.

En un mensaje publicado en X (antes Twitter), la agencia señaló: “¿Le revocaron su estatus temporal? ¡El Proyecto Regreso a Casa aún puede ayudarle! Use la aplicación @CBP Home para autodeportarse y planificar su salida con un boleto de avión gratis, un bono de salida de $1,000 y más”.

¿Cómo funciona la aplicación móvil CBP Home?

La aplicación CBP Home, desarrollada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), permite a los inmigrantes gestionar su salida voluntaria de manera digital, sin necesidad de pasar por un centro de detención. El procedimiento consiste en:

Descargar la app CBP Home en el dispositivo móvil. Completar un formulario con información personal y fotografía. Enviar la solicitud para que USCIS gestione el caso. Recibir una llamada de confirmación con los detalles del vuelo. En algunos casos, aportar documentación adicional a través del correo electrónico.

El gobierno asegura que esta modalidad evita sanciones legales posteriores y garantiza un proceso más seguro y ordenado para quienes decidan salir de Estados Unidos voluntariamente.

¿Cuál es el impacto actual de la política migratoria en Estados Unidos?

El Proyecto Regreso a Casa se suma a las medidas de inmigración implementadas en el nuevo mandato de Donald Trump, donde la promesa de reforzar la seguridad fronteriza ha ocupado un lugar central. Los reportes oficiales de CBP revelan que más de 300.000 detenciones se han producido en lo que va del año.

Las operaciones de ICE en ciudades como Los Ángeles, Houston y Nueva York han intensificado el clima de incertidumbre en comunidades de inmigrantes. Según Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, estas acciones buscan “restablecer el orden y cumplir las leyes de inmigración en Estados Unidos”.