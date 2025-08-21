HOYSuscripcion LR Focus

USA

Adiós al TPS en EEUU: corte de apelaciones permite a Trump deportar a más de 60.000 inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal

El gobierno de Donald Trump anunció el fin del TPS para inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal tras fallo judicial.

Donald Trump deportará a inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal tras fin del TPS.
Donald Trump deportará a inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal tras fin del TPS. | Composición LR

Nuevo capítulo en la agenda migratoria de Estados Unidos. Este miércoles 20 de agosto, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito respaldó los planes de Donald Trump para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 60.000 inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal.

Este fallo permitirá que Trump avance con la deportación de estos extranjeros. Pero organizaciones como National TPS Alliance denunciaron que la decisión judicial viola el debido proceso al poner en riesgo a miles de personas que han vivido legalmente en el país.

Donald Trump deportará a más de 60.000 inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal

El gobierno de Donald Trump, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), anunció que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito anuló un fallo previo que frenaba la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal.

Se estima que actualmente hay unos 51.000 hondureños y 3.000 nicaragüenses protegidos por el TPS en Estados Unidos. Muchos de ellos llegaron tras el huracán Mitch en 1999. Otros 7.000 ciudadanos de Nepal también se verán afectados, ya que migraron después del terremoto de 2015.

Precisamente, el TPS fue creado para ofrecer alivio a inmigrantes provenientes de países golpeados por conflictos armados, crisis humanitarias o desastres naturales. Aunque no otorga la residencia permanente ni la ciudadanía americana, actúa como un escudo ante las deportaciones masivas de Trump.

Corte de Apelaciones del Noveno Circuito respaldó los planes de Donald Trump para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 60.000 inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal. Foto: composición LR

Corte de Apelaciones del Noveno Circuito respaldó los planes de Donald Trump para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 60.000 inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal. Foto: composición LR

¿Cuándo vence el TPS para Nicaragua, Honduras y Nepal?

El TPS para los migrantes de Nicaragua y Honduras finalizará el próximo 8 de septiembre. Sin embargo, la protección de los nepalíes venció el 5 de agosto de 2025.

Muchos enfrentarán procesos de deportación inminentes tras vivir legalmente en Estados Unidos. El TPS nunca se concibió como un sistema de asilo", aseguró la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin, quien calificó el fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito como una "gran victoria legal".

Organizaciones como National TPS Alliance alegaron que el fin del TPS tiene motivaciones raciales y responde a la promesa de Trump de ejecutar la mayor operación de deportaciones en la historia del país.

