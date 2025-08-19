El panorama de la guerra entre Rusia y Ucrania tras las reuniones que Trump mantuvo por separado con Putin y Zelenski

Hasta el momento, la guerra entre Rusia y Ucrania continúa siendo un conflicto activo y de gran complejidad. Foto: Composición LR/AFP.

Tras las recientes reuniones por separado entre Donald Trump con Volodímir Zelenski y Vladímir Putin, el panorama de la guerra entre Rusia y Ucrania muestra avances diplomáticos significativos, pero no definitivos. Tanto la cumbre en Alaska como la reunión en la Casa Blanca reunieron las visiones de ambos bandos respecto al conflicto bélico, siendo Estados Unidos una especie de mediador entre las naciones, dejando en claro que las decisiones respecto a un posible alto el fuego solo se tomarán con las dos partes presentes.

Hasta el momento, la guerra entre Rusia y Ucrania continúa siendo un conflicto activo y de gran complejidad, con avances militares, tensiones diplomáticas y perspectivas de negociación en evolución. Rusia controla aproximadamente el 99% de Lugansk y el 75% de Donetsk. En la ciudad de Pokrovsk, clave para el suministro ucraniano, el Gobierno ruso bloqueó todos los accesos, dificultando la evacuación de los 1.300 civiles restantes. Además, se han reportado avances rusos hacia Kúpiansk, en el óblast de Járkov.

Mientras que, por el lado ucraniano, se confirmó la presencia de tropas norcoreanas en el frente de Kursk, con estimaciones que sugieren hasta 11.000 soldados desplegados. Además, se han detectado ciudadanos chinos combatiendo junto a las fuerzas rusas en el Donbás, lo que indica una posible implicación más amplia de actores internacionales.

Los puntos clave que dejó la cumbre Trump - Putin

La cumbre entre Trump - Putin, celebrada el 15 de agosto en Alaska, dejó varios puntos clave. Aunque no se alcanzaron acuerdos concretos, los mandatarios calificaron las conversaciones como productivas, sin embargo, la falta de avances significativos generó escepticismo. En particular, Trump abandonó la exigencia de un alto el fuego, proponiendo que la solución pasaba por una negociación directa.

Rusia, por su parte, presentó varias condiciones que consideró esenciales para la resolución del conflicto, como la retirada de Ucrania de la región de Donetsk, el reconocimiento de la anexión de Crimea y la congelación de las líneas del frente en zonas clave como Jerson y Zaporiyia. Sin embargo, estas propuestas fueron rechazadas por Ucrania y sus aliados.

A pesar de la falta de acuerdos, Trump afirmó que trabajaría en una reunión entre Putin y el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, con la posibilidad de una cumbre trilateral. Aunque no se dieron detalles específicos, Putin mostró disposición para reunirse con Zelensky en las próximas semanas, lo que abre la puerta a nuevas conversaciones en un futuro cercano.

La cumbre también dejó claro que las garantías de seguridad para Ucrania siguen siendo una prioridad para Estados Unidos, pero sin comprometer el despliegue de tropas en territorio ucraniano.

Las conclusiones de la reunión entre Trump con Zelenski

En la reciente reunión entre Trump y Zelenski, que también incluyó a varios líderes europeos, se discutieron varios aspectos clave relacionados con la guerra en Ucrania. Uno de los puntos más destacados fue el esfuerzo de Trump para organizar un encuentro directo entre el mandatario ucraniano y el presidente ruso Vladímir Putin, buscando avanzar en las negociaciones de paz.

Otro tema importante fue la seguridad de Ucrania. Se discutió la posibilidad de ofrecer a Ucrania garantías de seguridad similar al Artículo 5 de la OTAN, aunque sin una membresía formal. Trump expresó disposición para coordinar con aliados europeos en este aspecto, pero sin comprometerse a enviar tropas estadounidenses.

Por su parte, Zelenski reiteró la postura de Ucrania de no ceder territorio y de mantener sus aspiraciones de adhesión a la OTAN. Líderes europeos, como el presidente francés Emmanuel Macron, enfatizaron la necesidad de un alto al fuego antes de avanzar en las negociaciones. Además, se está preparando un paquete de asistencia militar para Ucrania, que incluye aviones y sistemas de defensa aérea, con un valor aproximado de 90 mil millones de dólares.