HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
Mundo

El panorama de la guerra entre Rusia y Ucrania tras las reuniones que Trump mantuvo por separado con Putin y Zelenski

Las reuniones recientes entre Donald Trump, Volodímir Zelenski y Vladímir Putin marcan avances diplomáticos en el conflicto Rusia - Ucrania, aunque sin acuerdos definitivos. Estados Unidos actúa como mediador, subrayando que un alto el fuego requiere la presencia de ambas partes.

Hasta el momento, la guerra entre Rusia y Ucrania continúa siendo un conflicto activo y de gran complejidad. Foto: Composición LR/AFP.
Hasta el momento, la guerra entre Rusia y Ucrania continúa siendo un conflicto activo y de gran complejidad. Foto: Composición LR/AFP.

Tras las recientes reuniones por separado entre Donald Trump con Volodímir Zelenski y Vladímir Putin, el panorama de la guerra entre Rusia y Ucrania muestra avances diplomáticos significativos, pero no definitivos. Tanto la cumbre en Alaska como la reunión en la Casa Blanca reunieron las visiones de ambos bandos respecto al conflicto bélico, siendo Estados Unidos una especie de mediador entre las naciones, dejando en claro que las decisiones respecto a un posible alto el fuego solo se tomarán con las dos partes presentes.

Hasta el momento, la guerra entre Rusia y Ucrania continúa siendo un conflicto activo y de gran complejidad, con avances militares, tensiones diplomáticas y perspectivas de negociación en evolución. Rusia controla aproximadamente el 99% de Lugansk y el 75% de Donetsk. En la ciudad de Pokrovsk, clave para el suministro ucraniano, el Gobierno ruso bloqueó todos los accesos, dificultando la evacuación de los 1.300 civiles restantes. Además, se han reportado avances rusos hacia Kúpiansk, en el óblast de Járkov.

Mientras que, por el lado ucraniano, se confirmó la presencia de tropas norcoreanas en el frente de Kursk, con estimaciones que sugieren hasta 11.000 soldados desplegados. Además, se han detectado ciudadanos chinos combatiendo junto a las fuerzas rusas en el Donbás, lo que indica una posible implicación más amplia de actores internacionales.

Los puntos clave que dejó la cumbre Trump - Putin

La cumbre entre Trump - Putin, celebrada el 15 de agosto en Alaska, dejó varios puntos clave. Aunque no se alcanzaron acuerdos concretos, los mandatarios calificaron las conversaciones como productivas, sin embargo, la falta de avances significativos generó escepticismo. En particular, Trump abandonó la exigencia de un alto el fuego, proponiendo que la solución pasaba por una negociación directa.

Rusia, por su parte, presentó varias condiciones que consideró esenciales para la resolución del conflicto, como la retirada de Ucrania de la región de Donetsk, el reconocimiento de la anexión de Crimea y la congelación de las líneas del frente en zonas clave como Jerson y Zaporiyia. Sin embargo, estas propuestas fueron rechazadas por Ucrania y sus aliados.

A pesar de la falta de acuerdos, Trump afirmó que trabajaría en una reunión entre Putin y el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, con la posibilidad de una cumbre trilateral. Aunque no se dieron detalles específicos, Putin mostró disposición para reunirse con Zelensky en las próximas semanas, lo que abre la puerta a nuevas conversaciones en un futuro cercano.

La cumbre también dejó claro que las garantías de seguridad para Ucrania siguen siendo una prioridad para Estados Unidos, pero sin comprometer el despliegue de tropas en territorio ucraniano.

Las conclusiones de la reunión entre Trump con Zelenski

En la reciente reunión entre Trump y Zelenski, que también incluyó a varios líderes europeos, se discutieron varios aspectos clave relacionados con la guerra en Ucrania. Uno de los puntos más destacados fue el esfuerzo de Trump para organizar un encuentro directo entre el mandatario ucraniano y el presidente ruso Vladímir Putin, buscando avanzar en las negociaciones de paz.

Otro tema importante fue la seguridad de Ucrania. Se discutió la posibilidad de ofrecer a Ucrania garantías de seguridad similar al Artículo 5 de la OTAN, aunque sin una membresía formal. Trump expresó disposición para coordinar con aliados europeos en este aspecto, pero sin comprometerse a enviar tropas estadounidenses.

Por su parte, Zelenski reiteró la postura de Ucrania de no ceder territorio y de mantener sus aspiraciones de adhesión a la OTAN. Líderes europeos, como el presidente francés Emmanuel Macron, enfatizaron la necesidad de un alto al fuego antes de avanzar en las negociaciones. Además, se está preparando un paquete de asistencia militar para Ucrania, que incluye aviones y sistemas de defensa aérea, con un valor aproximado de 90 mil millones de dólares.

Notas relacionadas
Las conclusiones de la reunión de Trump - Zelenski que no dejó resultados sobre el final de la guerra en Ucrania

Las conclusiones de la reunión de Trump - Zelenski que no dejó resultados sobre el final de la guerra en Ucrania

LEER MÁS
Donald Trump revela que en "una semana o dos" podría haber una solución a la guerra entre Rusia y Ucrania

Donald Trump revela que en "una semana o dos" podría haber una solución a la guerra entre Rusia y Ucrania

LEER MÁS
Trump asegura que hay "grandes avances" con Putin para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania: "Estén atentos"

Trump asegura que hay "grandes avances" con Putin para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania: "Estén atentos"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
El país de Sudamérica catalogado “El Dubái del oro blanco”: posee un cuarto del litio mundial, pero sigue hundido en crisis económica

El país de Sudamérica catalogado “El Dubái del oro blanco”: posee un cuarto del litio mundial, pero sigue hundido en crisis económica

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

LEER MÁS
EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"

EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"

LEER MÁS
Peruana es detenida en Indonesia por narcotráfico y podría ser condenada a muerte: le ofrecieron $20.000 por trasladar 1,4 kg de droga

Peruana es detenida en Indonesia por narcotráfico y podría ser condenada a muerte: le ofrecieron $20.000 por trasladar 1,4 kg de droga

LEER MÁS
Nicolás Maduro ordena el despliegue de 4,5 millones de soldados frente a acciones de Estados Unidos

Nicolás Maduro ordena el despliegue de 4,5 millones de soldados frente a acciones de Estados Unidos

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo hoy 19 de agosto 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

Dólar BCV y paralelo hoy 19 de agosto 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

LEER MÁS
Justicia de Colombia ordenó libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez mientras apela condena

Justicia de Colombia ordenó libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez mientras apela condena

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arequipa: Cuando vuelve el turismo en el Mirador de la Cruz del Cóndor en el Valle del Colca

El producto estrella del Perú que lidera las exportaciones y superó a Chile como principal productor mundial: crece al 122% anual

Censo nacional 2025: población de Arequipa se niega a responder preguntas como muestra de protesta hacia el gobierno de Boluarte

Mundo

Sistemas de combate, defensa antiaérea y más: así son los buques destructores que EEUU desplegó cerca de Venezuela

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota