Las Haenyeo son buceadoras de Corea del Sur reconocidas por la UNESCO como patrimonio cultural | Foto: Composición LR/Reuters/Seafood Media

En las aguas que rodean la isla de Jeju, en Corea del Sur, sobrevive una tradición única en el mundo: las Haenyeo, un grupo de mujeres que bucean a pulmón hasta 20 metros de profundidad para recolectar erizos, caracolas y abulones. Equipadas solo con un traje sencillo, gafas, aletas y un flotador artesanal, son capaces de contener la respiración durante dos minutos y realizar hasta 100 inmersiones al día.

La vida de las Haenyeo entre las olas representa la interacción de las personas con el océano. Además, se han convertido en un patrimonio cultural reconocido por UNESCO y que se encuentra en peligro de extinción.

Las Haenyou pueden aguantar la respiración igual que las nutrias y lobos marinos en tiempo Foto: Apple TV

Las Haenyeo resisten más tiempo bajo el agua que los animales marinos

Una investigación publicada en la revista Current Biology logró por primera vez medir el comportamiento y la fisiología de las Haenyeo durante su trabajo diario. El equipo de científicos de la Universidad de St Andrews monitoreó a siete buceadoras de entre 62 y 80 años, comprobando que pasan un 56% de su jornada laboral bajo el agua, más que los osos polares y en proporciones similares a las nutrias o los leones marinos.

Chris McKnight, autor principal del estudio, destacó: “Las Haenyeo son seres humanos increíbles. Sus habilidades de buceo son reconocidamente excepcionales, pero poder medir tanto su comportamiento como su fisiología mientras realizan sus inmersiones diarias de rutina es realmente único”.

Lo más sorprendente es que, a diferencia de los mamíferos marinos o de los famosos buceadores Bajau de Indonesia, las Haenyeo no reducen su ritmo cardíaco durante la inmersión. Al contrario, mantienen pulsaciones elevadas y apenas presentan caídas de oxígeno en músculos y cerebro, lo que evidencia una adaptación fisiológica completamente distinta.

Una tradición con más de 300 años en la isla de Jeju

Las Haenyeo representan una práctica que nació en el siglo XVII, cuando los hombres de Jeju fueron reclutados para el ejército o fallecieron en el mar, dejando a las mujeres como responsables de proveer alimento a sus familias. Desde entonces, generación tras generación, estas 'mujeres del mar' han sido el sostén económico de la isla.

Su técnica se mantiene prácticamente intacta: trajes de neopreno, cinturones con peso, un flotador llamado tewak del que cuelga la red de pesca, y un método de comunicación rápida en la superficie que incluso influyó en la peculiar forma abreviada del dialecto de Jeju.

El reconocimiento de la UNESCO y la amenaza de desaparición

La UNESCO declaró a las Haenyeo Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, pero su futuro es incierto. Actualmente, el 90% de ellas supera los 60 años de edad y sus números han caído drásticamente: de unas 14.000 en la década de 1970 quedan hoy entre 3.000 y 4.000.

Los expertos advierten que en menos de 20 años podría extinguirse esta tradición. Aun así, las Haenyeo siguen entrando al mar cada día, algunas incluso hasta los 90 años, aferradas a una vida que combina riesgo, resistencia y orgullo cultural.