La nostalgia por los dramas clásicos vuelve a tomar fuerza en Perú con la confirmación de la visita de Shin Hyun Joon, el actor surcoreano que dio vida a Han Tae Hwa en 'Escalera al cielo', uno de los dramas más emblemáticos del Hallyu. Su llegada al país está programada para noviembre de 2025, en el marco de un fan meeting que incluirá un concierto sinfónico con las canciones más memorables de la serie. La fecha, hora y plataforma para la venta de entradas han sido confirmadas, por lo que no te debes perder esta información si planeas ver al destacado artista.

La noticia ha generado gran expectativa entre los seguidores del actor, especialmente aquellos que vivieron el auge de los k-dramas en la televisión abierta peruana durante los años 2000. El evento, titulado 'Memories to Heaven', será una oportunidad única para reencontrarse con uno de los rostros más recordados del melodrama coreano, en una experiencia que combinará música, emoción y cercanía con los fans.

¿A qué hora inicia la venta de entradas de Shin Hyun Joon en Perú y cuándo es?

La organización del evento de Shin Hyun Joon en Perú 2025 confirmó que la venta de entradas comenzará este domingo 17 de agosto de 2025, a partir de las 11.00 a.m. (hora local). El anuncio fue realizado por el compositor Tonny Keys, quien liderará el concierto sinfónico junto a su equipo de músicos. Las entradas estarán disponibles a través de una plataforma digital de Joinnus, y se espera una alta demanda en los primeros minutos de la preventa.

Aunque aún no se ha detallado el aforo ni los precios oficiales, se esperan distintas categorías de acceso, algunas de ellas con beneficios especiales como sesiones de fotos, firma de autógrafos y ubicación preferencial durante el recital, como suele suceder en los eventos relacionados con artistas coreanos. La organización recomienda estar atentos a los canales oficiales para evitar fraudes y adquirir las entradas de forma segura.

Shin Hyun Joon: el regreso de una figura icónica del k-drama 'Escalera al cielo'

Shin Hyun Joon es reconocido internacionalmente por su papel como Han Tae Hwa, el artista atormentado que protagonizó uno de los triángulos amorosos más recordados de la televisión asiática. 'Escalera al cielo', emitida originalmente en 2003, se convirtió en un fenómeno cultural en Perú, donde fue transmitida por señal abierta y logró altos niveles de audiencia. La interpretación del actor dejó una huella profunda en los fans, que aún recuerdan con emoción escenas clave acompañadas por la música de 'Bo Go Ship Da'.

Su visita a Lima en 2025 no solo representa un reencuentro con sus seguidores, sino también un homenaje a una época dorada del entretenimiento coreano. El fan meeting incluirá momentos de interacción directa con el público, además del concierto sinfónico que revivirá la banda sonora del k-drama. Para muchos, será una oportunidad irrepetible de volver a conectar con una historia que marcó sus vidas y con uno de sus protagonistas más emblemáticos.