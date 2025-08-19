Hombre fue intervenido en un hospital para extraerle un cuchillo que llevaba 8 años dentro de su pecho. | Foto: Composición LR/Vecteezy/Facebook

Un caso médico insólito sorprendió a especialistas en Tanzania luego de que un hombre de 44 años descubriera que había vivido durante ocho años con un cuchillo incrustado en el pecho sin ser consciente de ello. El hallazgo se produjo cuando el paciente acudió al hospital tras notar una secreción purulenta que brotaba de su pezón derecho, lo que llevó a los médicos a investigar el origen de la infección.

De acuerdo con el informe publicado por el Journal of Surgical Case Reports, los profesionales de la salud realizaron una radiografía de tórax que reveló la presencia de un objeto metálico. Para su sorpresa, se trataba de un cuchillo completo que había atravesado su escápula y se encontraba rodeado de tejido necrótico y pus, producto de una encapsulación natural que evitó complicaciones mortales durante casi una década.

El paciente acudió al hospital por una secreción en el pecho inicialmente. Foto: iStock

El ataque que pasó inadvertido

Durante la evaluación clínica, el paciente relató un episodio violento ocurrido ocho años antes, en el que sufrió múltiples heridas en rostro, espalda, abdomen y pecho. Sin embargo, en aquel momento solo recibió primeros auxilios básicos, sin estudios de imagen debido a la falta de recursos médicos en su comunidad. Desde entonces, había llevado una vida aparentemente normal, sin dolor torácico, tos o fiebre, hasta que la supuración lo obligó a consultar a los especialistas.

Los médicos explicaron que el cuerpo desarrolló un mecanismo extraordinario de defensa al encapsular el cuchillo dentro de una cápsula fibrosa. Este proceso biológico limitó la inflamación y protegió órganos vitales como el corazón y los pulmones, lo que permitió al paciente sobrevivir sin advertir la presencia del arma. No obstante, el inicio de la infección fue una señal clara de que el sistema de contención natural había comenzado a fallar.

La cirugía y recuperación

El hombre fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Nacional Muhimbili, donde los especialistas lograron extraer el cuchillo y drenar el material purulento acumulado. La operación incluyó la limpieza de tejido muerto en la zona afectada. Tras permanecer 24 horas en cuidados intensivos, el paciente pasó a una sala general donde fue monitoreado durante diez días más antes de recibir el alta.

Los controles posteriores confirmaron que la recuperación fue exitosa y sin complicaciones adicionales. La publicación del caso médico, difundida en julio, no solo generó gran interés en la comunidad científica, sino también asombro en medios internacionales como The Sun, debido a la improbabilidad de que un objeto de ese tamaño no comprometiera funciones vitales en todo ese tiempo. El caso sigue siendo analizado como ejemplo del extraordinario potencial del organismo humano para adaptarse a situaciones extremas.