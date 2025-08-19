HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
Mundo

El increíble caso del hombre que vivió 8 años con un cuchillo en el pecho sin saberlo: médicos lo descubrieron tras una infección

El hombre acudió a un hospital de Tanzania por una secreción en el pecho inicialmente, pero los médicos hallaron un cuchillo clavado en su pecho tras una agresión que sufrió hace ocho años.

Hombre fue intervenido en un hospital para extraerle un cuchillo que llevaba 8 años dentro de su pecho.
Hombre fue intervenido en un hospital para extraerle un cuchillo que llevaba 8 años dentro de su pecho. | Foto: Composición LR/Vecteezy/Facebook

Un caso médico insólito sorprendió a especialistas en Tanzania luego de que un hombre de 44 años descubriera que había vivido durante ocho años con un cuchillo incrustado en el pecho sin ser consciente de ello. El hallazgo se produjo cuando el paciente acudió al hospital tras notar una secreción purulenta que brotaba de su pezón derecho, lo que llevó a los médicos a investigar el origen de la infección.

De acuerdo con el informe publicado por el Journal of Surgical Case Reports, los profesionales de la salud realizaron una radiografía de tórax que reveló la presencia de un objeto metálico. Para su sorpresa, se trataba de un cuchillo completo que había atravesado su escápula y se encontraba rodeado de tejido necrótico y pus, producto de una encapsulación natural que evitó complicaciones mortales durante casi una década.

El paciente acudió al hospital por una secreción en el pecho inicialmente. Foto: iStock

El paciente acudió al hospital por una secreción en el pecho inicialmente. Foto: iStock

PUEDES VER: Cámaras captan a 8 sujetos atacando violentamente a un arquitecto en Chimbote: víctima sobrevivió de milagro

lr.pe

El ataque que pasó inadvertido

Durante la evaluación clínica, el paciente relató un episodio violento ocurrido ocho años antes, en el que sufrió múltiples heridas en rostro, espalda, abdomen y pecho. Sin embargo, en aquel momento solo recibió primeros auxilios básicos, sin estudios de imagen debido a la falta de recursos médicos en su comunidad. Desde entonces, había llevado una vida aparentemente normal, sin dolor torácico, tos o fiebre, hasta que la supuración lo obligó a consultar a los especialistas.

Los médicos explicaron que el cuerpo desarrolló un mecanismo extraordinario de defensa al encapsular el cuchillo dentro de una cápsula fibrosa. Este proceso biológico limitó la inflamación y protegió órganos vitales como el corazón y los pulmones, lo que permitió al paciente sobrevivir sin advertir la presencia del arma. No obstante, el inicio de la infección fue una señal clara de que el sistema de contención natural había comenzado a fallar.

PUEDES VER: Obrero sobrevive de milagro tras ser empujado desde un segundo piso en Chosica

lr.pe

La cirugía y recuperación

El hombre fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Nacional Muhimbili, donde los especialistas lograron extraer el cuchillo y drenar el material purulento acumulado. La operación incluyó la limpieza de tejido muerto en la zona afectada. Tras permanecer 24 horas en cuidados intensivos, el paciente pasó a una sala general donde fue monitoreado durante diez días más antes de recibir el alta.

Los controles posteriores confirmaron que la recuperación fue exitosa y sin complicaciones adicionales. La publicación del caso médico, difundida en julio, no solo generó gran interés en la comunidad científica, sino también asombro en medios internacionales como The Sun, debido a la improbabilidad de que un objeto de ese tamaño no comprometiera funciones vitales en todo ese tiempo. El caso sigue siendo analizado como ejemplo del extraordinario potencial del organismo humano para adaptarse a situaciones extremas.

Notas relacionadas
Sudán sufre nuevo ataque aéreo: 17 muertos en ciudad sitiada de Darfur del Norte

Sudán sufre nuevo ataque aéreo: 17 muertos en ciudad sitiada de Darfur del Norte

LEER MÁS
Crisis en Sudán: al menos 40 víctimas mortales en el país por el peor brote de cólera en años

Crisis en Sudán: al menos 40 víctimas mortales en el país por el peor brote de cólera en años

LEER MÁS
Turista británica denuncia que fue víctima de abuso durante vuelo en paracaídas en África: "Tenía miedo"

Turista británica denuncia que fue víctima de abuso durante vuelo en paracaídas en África: "Tenía miedo"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
El país de Sudamérica catalogado “El Dubái del oro blanco”: posee un cuarto del litio mundial, pero sigue hundido en crisis económica

El país de Sudamérica catalogado “El Dubái del oro blanco”: posee un cuarto del litio mundial, pero sigue hundido en crisis económica

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruana es detenida en Indonesia por narcotráfico y podría ser condenada a muerte: le ofrecieron $20.000 por trasladar 1,4 kg de droga

Peruana es detenida en Indonesia por narcotráfico y podría ser condenada a muerte: le ofrecieron $20.000 por trasladar 1,4 kg de droga

LEER MÁS
EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"

EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"

LEER MÁS
EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

LEER MÁS
Nicolás Maduro ordena el despliegue de 4,5 millones de soldados frente a acciones de Estados Unidos

Nicolás Maduro ordena el despliegue de 4,5 millones de soldados frente a acciones de Estados Unidos

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles? La organización calificada como “terrorista” por Estados Unidos y su relación con Maduro

¿Qué es el Cartel de los Soles? La organización calificada como “terrorista” por Estados Unidos y su relación con Maduro

LEER MÁS
Asesinan a Influencer de TikTok cuando transmitía en vivo desde su casa en Ecuador: "No quiero sufrir"

Asesinan a Influencer de TikTok cuando transmitía en vivo desde su casa en Ecuador: "No quiero sufrir"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arequipa: Cuando vuelve el turismo en el Mirador de la Cruz del Cóndor en el Valle del Colca

El producto estrella del Perú que lidera las exportaciones y superó a Chile como principal productor mundial: crece al 122% anual

Censo nacional 2025: población de Arequipa se niega a responder preguntas como muestra de protesta hacia el gobierno de Boluarte

Mundo

Sistemas de combate, defensa antiaérea y más: así son los buques destructores que EEUU desplegó cerca de Venezuela

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota