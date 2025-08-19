HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Huracán Erin regresa a categoría 4 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 4 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 4 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 4 en el Atlántico     
Mundo

Peruana es detenida en Indonesia por narcotráfico y podría ser condenada a muerte: le ofrecieron $20.000 por trasladar 1,4 kg de droga

Una mujer peruana fue detenida en Bali, Indonesia, por intento de tráfico de 1,4 kg de cocaína. La acusada, de 42 años y conocida como N.S., reveló que le ofrecieron US$ 20.000 dólares a cambio del traslado de drogas.

La peruana identificada como N.S. podría ser condenada a muerte en Indonesia.
La peruana identificada como N.S. podría ser condenada a muerte en Indonesia. | Foto: EFE

Una peruana fue arrestada en la turística isla de Bali, en Indonesia, por intentar traficar presuntamente 1,4 kg de cocaína, parte de la cual estaba oculta en un juguete para adultos dentro de sus genitales y su ropa interior, anunció el martes la policía.

La mujer, de 42 años e identificada únicamente con las iniciales N.S. por las autoridades, llegó el 12 de agosto al aeropuerto internacional de Bali procedente de Catar.

PUEDES VER: Cajamarquina dejó sus dos profesiones en Perú, emigró a París y triunfó con su empresa 'Mochila Latina': "Trabajaba por propinas"

lr.pe

Peruana es arrestada en Indonesia por tráfico de drogas

"Los aduaneros sospecharon de su comportamiento y, tras consultar con la policía, realizaron controles adicionales", declaró en una rueda de prensa el director de la unidad de narcóticos de la policía de Bali, Radiant, quien como muchos indonesios solo tiene un nombre.

Los oficiales encontraron 1,4 kg de cocaína, en parte disimulados en un juguete para adultos introducido en sus genitales. También la acusaron de transportar decenas de pastillas de éxtasis.

La peruana confesó a la policía que había sido contratada para transportar la droga a Indonesia por un hombre que conoció en abril en la internet profunda (dark web), a cambio de US$ 20.000 dólares.

PUEDES VER: Peruano afirma que sobrevivir en Italia es difícil y que trabaja en lo que 'venga': "Anhelo traer a mi hijo"

lr.pe

Indonesia: uno de los países con penas más severas contra el narcotráfico

Indonesia tiene una de las legislaciones más severas del mundo en materia de tráfico de drogas, y contempla la pena de muerte para traficantes.

Más de 90 extranjeros se encuentran actualmente detenidos en el país, condenados a muerte por tráfico de drogas, según el Ministerio de Inmigración y Servicios Correccionales.

En julio, un tribunal de Bali condenó a una argentina a siete años de cárcel por haber intentado introducir en la isla 244 gramos cocaína en un preservativo, oculto en su vagina.

Las últimas ejecuciones de condenados a muerte por tráfico de drogas se remontan a 2016, cuando fueron ejecutados un indonesio y tres nigerianos.

Notas relacionadas
Cajamarquina dejó sus dos profesiones en Perú, emigró a París y triunfó con su empresa 'Mochila Latina': "Trabajaba por propinas"

Cajamarquina dejó sus dos profesiones en Perú, emigró a París y triunfó con su empresa 'Mochila Latina': "Trabajaba por propinas"

LEER MÁS
Peruano afirma que sobrevivir en Italia es difícil y que trabaja en lo que 'venga': "Anhelo traer a mi hijo"

Peruano afirma que sobrevivir en Italia es difícil y que trabaja en lo que 'venga': "Anhelo traer a mi hijo"

LEER MÁS
Peruana genera polémica en redes por mencionar que trabajar en España es mejor que en Perú: "Tu vida es importante"

Peruana genera polémica en redes por mencionar que trabajar en España es mejor que en Perú: "Tu vida es importante"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Quién es Rodrigo Paz Pereira? El candidato que sorprende en los resultados preliminares de las elecciones en Bolivia

¿Quién es Rodrigo Paz Pereira? El candidato que sorprende en los resultados preliminares de las elecciones en Bolivia

LEER MÁS
¿Quién es Jorge ‘Tuto’ Quiroga? Su trayectoria y plan radical para recortar el gasto público en Bolivia

¿Quién es Jorge ‘Tuto’ Quiroga? Su trayectoria y plan radical para recortar el gasto público en Bolivia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dólar BCV y paralelo hoy 19 de agosto 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

Dólar BCV y paralelo hoy 19 de agosto 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

LEER MÁS
La conmovedora historia de la madre que mintió a su hijo con cáncer terminal para un último adiós en casa: dijo que se había curado

La conmovedora historia de la madre que mintió a su hijo con cáncer terminal para un último adiós en casa: dijo que se había curado

LEER MÁS
Las conclusiones de la reunión de Trump - Zelenski que no dejó resultados sobre el final de la guerra en Ucrania

Las conclusiones de la reunión de Trump - Zelenski que no dejó resultados sobre el final de la guerra en Ucrania

LEER MÁS
Micrófono abierto capta a Trump susurrando a Macron sobre las negociaciones con Putin: "Quiere llegar a un acuerdo por mi"

Micrófono abierto capta a Trump susurrando a Macron sobre las negociaciones con Putin: "Quiere llegar a un acuerdo por mi"

LEER MÁS
El reloj de Maduro: así luce el Hublot Watch del presidente de Venezuela que vale más de 43 mil dólares

El reloj de Maduro: así luce el Hublot Watch del presidente de Venezuela que vale más de 43 mil dólares

LEER MÁS
Precio del dólar BCV y dólar paralelo en Venezuela hoy, 18 de agosto de 2025

Precio del dólar BCV y dólar paralelo en Venezuela hoy, 18 de agosto de 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Grave deterioro obliga a declarar en emergencia tramo vial Concepción–Santa Rosa de Ocopa

Si una persona soltera y sin hijos fallece, ¿por qué los hermanos o sobrinos no pueden ser sus herederos? Abogada explica lo que dice el Código Civil

Mujer que mató a su esposo en defensa propia en Chiclayo podría enfrentar 15 años de cárcel: "No sabía que defenderme era un delito"

Mundo

Reunión de Trump - Zelensky EN VIVO: Trump prevé que en "una semana o dos" podría haber una solución a la guerra en Ucrania

El país de Sudamérica catalogado “El Dubái del oro blanco”: posee un cuarto del litio mundial, pero sigue hundido en una crisis económica

Huracán Erin generaría mortales oleajes hacia las costas de EEUU, Bermudas, Puerto Rico y más zonas en los próximos días

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Suspenden a Elio Riera por "faltar a la verdad": exabogado de Fujimori no podrá ejercer profesión por 3 meses

Perú Primero se aferra a la candidatura de Martín Vizcarra pese a estar preso: "Es nuestra primera opción"

Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota