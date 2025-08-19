Peruana es detenida en Indonesia por narcotráfico y podría ser condenada a muerte: le ofrecieron $20.000 por trasladar 1,4 kg de droga
Una mujer peruana fue detenida en Bali, Indonesia, por intento de tráfico de 1,4 kg de cocaína. La acusada, de 42 años y conocida como N.S., reveló que le ofrecieron US$ 20.000 dólares a cambio del traslado de drogas.
- Cajamarquina dejó sus dos profesiones en Perú, emigró a París y triunfó con su empresa 'Mochila Latina': "Trabajaba por propinas"
- Peruano afirma que sobrevivir en Italia es difícil y que trabaja en lo que 'venga': "Anhelo traer a mi hijo"
Una peruana fue arrestada en la turística isla de Bali, en Indonesia, por intentar traficar presuntamente 1,4 kg de cocaína, parte de la cual estaba oculta en un juguete para adultos dentro de sus genitales y su ropa interior, anunció el martes la policía.
La mujer, de 42 años e identificada únicamente con las iniciales N.S. por las autoridades, llegó el 12 de agosto al aeropuerto internacional de Bali procedente de Catar.
PUEDES VER: Cajamarquina dejó sus dos profesiones en Perú, emigró a París y triunfó con su empresa 'Mochila Latina': "Trabajaba por propinas"
Peruana es arrestada en Indonesia por tráfico de drogas
"Los aduaneros sospecharon de su comportamiento y, tras consultar con la policía, realizaron controles adicionales", declaró en una rueda de prensa el director de la unidad de narcóticos de la policía de Bali, Radiant, quien como muchos indonesios solo tiene un nombre.
Los oficiales encontraron 1,4 kg de cocaína, en parte disimulados en un juguete para adultos introducido en sus genitales. También la acusaron de transportar decenas de pastillas de éxtasis.
La peruana confesó a la policía que había sido contratada para transportar la droga a Indonesia por un hombre que conoció en abril en la internet profunda (dark web), a cambio de US$ 20.000 dólares.
PUEDES VER: Peruano afirma que sobrevivir en Italia es difícil y que trabaja en lo que 'venga': "Anhelo traer a mi hijo"
Indonesia: uno de los países con penas más severas contra el narcotráfico
Indonesia tiene una de las legislaciones más severas del mundo en materia de tráfico de drogas, y contempla la pena de muerte para traficantes.
Más de 90 extranjeros se encuentran actualmente detenidos en el país, condenados a muerte por tráfico de drogas, según el Ministerio de Inmigración y Servicios Correccionales.
En julio, un tribunal de Bali condenó a una argentina a siete años de cárcel por haber intentado introducir en la isla 244 gramos cocaína en un preservativo, oculto en su vagina.
Las últimas ejecuciones de condenados a muerte por tráfico de drogas se remontan a 2016, cuando fueron ejecutados un indonesio y tres nigerianos.