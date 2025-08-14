Escolares tacneños ganan medalla de bronce en competencia internacional en Corea

Los escolares del Colegio de Alto Rendimiento (Coar) Tacna viajaron hasta Seúl para participar de debate sobre las mejores propuestas para una sociedad mejor. Foto: Liz Ferrer, La República

Tres escolares del Colegio de Alto Rendimiento (Coar) Tacna ganaron la medalla de bronce en la Olimpiada Internacional de Normalización 2025, celebrada en Seúl, Corea del Sur. Esta competencia busca las mejores propuestas de los escolares ante la temática de "La integración de la generación distribuida en escenarios de crisis climáticas".

Los estudiantes Angélica Aceituno, Darío Jaquehua y Máximo Patiño, conforman el equipo ganador y son acompañados por la profesora Rubi Huanca. El equipo peruano se llama Warawaranaka que significa en aimara significa "Hacia las estrellas y más allá".

Los adolescentes tuvieron que competir con 39 equipos de diferentes países del mundo, en especial los asiáticos. La dinámica era presentar propuestas innovadoras frente a problemas propuestos por los organizadores.

En el camino, contaron con el apoyo de sus asesores en tecnología: el ingeniero Rudy Mendoza, Ricardo Cabrera y César Ticona. Ellos los ayudaron a desarrollar la propuesta inicial, que los llevó a clasificar a la competencia.

Los jóvenes se comunican en inglés debido a que para la competencia es un requisito indispensable contar con un nivel de inglés. Además, necesitaban de las habilidades de redacción, expresión oral y creación de maquetas.

Máximo Patiño fue saludado por la población del Puerto Artesanal de Morro Sama, en la costa tacneña. Su padre David, pescador artesanal, expresó su alegría por el triunfo del equipo tacneño en tierras tan lejanas.