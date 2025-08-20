Bruno da Silva Loureiro es un narcotraficante que mató a Sther Barroso dos Santos por no aceptar relación sentimental con él. | Foto: Composición LR/Noticia 1 /UOL Noticias

El 17 de agosto de 2025, Río de Janeiro fue escenario de un crimen que ha despertado indignación y dolor en Brasil. Una joven de 22 años, identificada como Sther Barroso dos Santos, fue asesinada tras rechazar las insinuaciones de un narcotraficante durante una fiesta en la zona de Guadalupe.

Según los reportes policiales, Sther fue atacada a golpes y posteriormente abandonada frente a su vivienda, donde sus familiares la encontraron en estado crítico. Aunque fue trasladada de inmediato al Hospital Albert Schweitzer de Realengo, los médicos confirmaron que había llegado sin vida, con múltiples lesiones que evidenciaban la brutalidad del ataque.

Sther Barroso dos Santos fue abusada y golpeada antes de morir a manos del narcotraficante. Foto: TN

Feminicidio en Río de Janeiro: lo que se sabe del caso

De acuerdo con el medio Globo y otros portales locales, Sther Barroso dos Santos asistía a una fiesta cuando comenzó a recibir insistentes invitaciones de un hombre. Al rechazarlo, fue interceptada al salir del lugar. Los informes de la autopsia confirmaron que sufrió violencia física extrema.

Las pesquisas apuntan a Bruno da Silva Loureiro, alias 'Coronel', señalado como jefe del narcotráfico en Muquiço, Guadalupe. Testigos lo identifican como la persona que acosó a la víctima durante la fiesta. La División de Homicidios de Río de Janeiro ha abierto una investigación y solicita colaboración ciudadana para dar con los responsables.

El recuerdo de Sther y el dolor de su familia

El impacto del asesinato ha trascendido más allá de la investigación judicial. Familiares y amigos de la joven compartieron con los medios locales los sueños que Sther esperaba cumplir este 2025: culminar sus estudios, realizar varios cursos de formación, adoptar una mascota, enfocarse en su bienestar personal y agradecer cada día a Dios. La describieron como una mujer sencilla, llena de esperanza y metas por alcanzar.

En redes sociales, su hermana expresó con dolor la tragedia: “Entregaron a mi hermana desfigurada y sin vida. Acabó con la vida de mi hermana en el lugar donde estábamos reconstruyendo nuestras vidas. Solo Dios tenía ese derecho”. Estas palabras reflejan la profunda herida que el crimen dejó en la familia y en una comunidad que exige justicia. La muerte de Sther ha vuelto a poner en primer plano la vulnerabilidad de las mujeres en contextos de violencia criminal en Brasil, donde el feminicidio sigue siendo un desafío que demanda acciones urgentes.