Patria confirma de cuánto es el bono de Guerra para los jubilados: consulta los 2 montos que ya puedes cobrar en agosto 2025 con incremento

El bono de Guerra para los jubilados permite cobrar más de 15.000 bolívares. | Foto: composición LR/Freepik

El Sistema Patria ya definió de cuánto es el bono de Guerra para los jubilados de agosto 2025. Este subsidio permite que los trabajadores del sector público en condición de retiro accedan a 15.008 y 16.080 bolívares. Sin embargo, el total a cobrar dependerá de un factor importante: el Cestaticket.

Si recibes el Cestaticket, el monto depositado será mayor. En caso de que aún no lo recibas, revisa tu celular, ya que podría haberte llegado un mensaje de texto. Según lo informado por Patria, revisa de cuánto es el bono de Guerra para los jubilados en Venezuela.

¿De cuánto es el bono de Guerra para los jubilados de agosto 2025?

El bono de Guerra para los jubilados de agosto 2025 tiene dos montos con un incremento respecto al mes de julio. Este depende de la condición del trabajador.

Bono de Guerra para los jubilados sin Cestaticket: 15.008 bolívares

Bono de Guerra para los jubilados con Cestaticket: 16.080 bolívares.

¿Cuáles son las fechas de pago del bono de Guerra para los jubilados, según Patria?

Estas son las fechas de pago del bono de Guerra para jubilados, de acuerdo con el comunicado de Patria:

Bono de Guerra para jubilados sin Cestaticket: desde el 14 de agosto

Bono de Guerra para jubilados con Cestaticket: desde el 18 de agosto.

¿Qué mensaje de texto llega con el bono de Guerra?

El Sistema Patria envía el siguiente mensaje de texto a las personas que pueden cobrar el bono de Guerra en agosto: