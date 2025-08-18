HOYSuscripcion LR Focus

Patria confirma de cuánto es el bono de Guerra para los jubilados: consulta los 2 montos que ya puedes cobrar en agosto 2025 con incremento

El bono de Guerra para los jubilados llegó justo a tiempo. Desde hace unos días, los usuarios del Sistema Patria reciben 2 montos por concepto del subsidio en agosto 2025. Su valor es mejorado si cobras el Cestaticket.

El bono de Guerra para los jubilados permite cobrar más de 15.000 bolívares.
El bono de Guerra para los jubilados permite cobrar más de 15.000 bolívares. | Foto: composición LR/Freepik

El Sistema Patria ya definió de cuánto es el bono de Guerra para los jubilados de agosto 2025. Este subsidio permite que los trabajadores del sector público en condición de retiro accedan a 15.008 y 16.080 bolívares. Sin embargo, el total a cobrar dependerá de un factor importante: el Cestaticket.

Si recibes el Cestaticket, el monto depositado será mayor. En caso de que aún no lo recibas, revisa tu celular, ya que podría haberte llegado un mensaje de texto. Según lo informado por Patria, revisa de cuánto es el bono de Guerra para los jubilados en Venezuela.

PUEDES VER: Gran noticia del Ministerio de Educación para los jubilados agosto 2025: consulta el nuevo listado y si cobras el bono de Guerra del MPPE

lr.pe

¿De cuánto es el bono de Guerra para los jubilados de agosto 2025?

El bono de Guerra para los jubilados de agosto 2025 tiene dos montos con un incremento respecto al mes de julio. Este depende de la condición del trabajador.

  • Bono de Guerra para los jubilados sin Cestaticket: 15.008 bolívares
  • Bono de Guerra para los jubilados con Cestaticket: 16.080 bolívares.

PUEDES VER: Aumento del Bono de Guerra Económica de agosto 2025: fecha fija, nuevo monto y cómo cobrar en pocos pasos vía Sistema Patria

lr.pe

¿Cuáles son las fechas de pago del bono de Guerra para los jubilados, según Patria?

Estas son las fechas de pago del bono de Guerra para jubilados, de acuerdo con el comunicado de Patria:

  • Bono de Guerra para jubilados sin Cestaticket: desde el 14 de agosto
  • Bono de Guerra para jubilados con Cestaticket: desde el 18 de agosto.

¿Qué mensaje de texto llega con el bono de Guerra?

El Sistema Patria envía el siguiente mensaje de texto a las personas que pueden cobrar el bono de Guerra en agosto:

PUEDES VER: Fecha de pago de pensiones del seguro social IVSS agosto 2025: cuándo cae el beneficio y cómo consultar por número de cédula en Venezuela

lr.pe
  • Con cada avance, Venezuela se embellece y transforma ante las adversidades. Impulsamos el crecimiento económico. ¡Forjamos un futuro próspero!
