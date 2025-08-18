HOYSuscripcion LR Focus

Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Huracán Erin regresa a categoría 4 en el Atlántico
Mundo

Influencer ‘Zazza el Italiano’ denuncia haber sido expulsado de Bolivia tras grabar y viralizar robo

El influencer 'Zazza el Italiano' señaló que fue expulsado de Bolivia tras grabar un robo en Santa Cruz. Sin embargo, un ladrón lo acusó de incitarlo a hurtar a cambio de un pago.

‘Zazza el Italiano’ denuncia haber sido expulsado de Bolivia tras grabar robo.
‘Zazza el Italiano’ denuncia haber sido expulsado de Bolivia tras grabar robo. | Captura Youtube

A través de un video compartido en sus redes sociales, el influencer conocido como "Zazza el italiano" les informó a sus seguidores que había sido expulsado de Bolivia. Según Zazza, la razón de su expulsión fue por grabar y viralizar un robo ocurrido el 10 de agosto en la zona del Plan 3.000, en Santa Cruz.

Después de la detención del presunto ladrón, quien fue identificado como Diego Zapata, alias "El Gordo", este declaró que Zazza lo había incitado a cometer el robo a cambio de un pago. Esta declaración dio pie a una investigación policial.

El video del robo que grabó y viralizó el influencer 'Zazza el Italiano'

El video titulado 'Así te roban en Bolivia', que tiene una duración de más de 35 minutos, se viralizó rápidamente en las redes sociales. En este, el influencer presenta una sección llamada 'maleantes en acción', en la que se muestra a ladrones abriendo las ventanas de los buses de transporte público para robar celulares, mientras 'Zazza', atónito, graba la escena.

"Chicos, no puedo hacer nada, son una banda de 4 o 5 personas y he visto que tienen cuchillos y todo. ¿Qué hago? Tengo escalofríos", expresó el influencer. Luego continuó diciendo: "No puedo hacer nada, son un grupo grande. No puedo acercarme y pedirles que devuelvan lo que robaron, sería una locura".

'Zazza el Italiano' denuncia que fue expulsado de Bolivia

"Mirad detrás mío qué diferente Bolivia, bueno, porque ya no estoy en Bolivia; me han expulsado del país. Estoy en Argentina, es el lugar más cerca que he encontrado con el avión más rápido. No pasa nada. Aquí haré mejor contenido", comentó mientras caminaba por una calle de Buenos Aires.

Según Zazza, por ahora no puede "dar muchos detalles" sobre lo ocurrido. "Yo creo que en unos días os puedo contarles más… Bolivia, Bolivia", agregó sin ahondar en más explicaciones.

Bolivia: hombre es arrestado por retener y abusar sexualmente de dos adolescentes

La policía arrestó a un hombre en la ciudad de El Alto, Bolivia, acusado de contactar a dos menores a través de las redes sociales, llevarlas en contra de su voluntad a La Paz y agredirlas sexualmente, según informó Gabriel Neme, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

“Este caso se habría suscitado en la localidad de Achacachi, donde una persona de sexo masculino de entre 30 a 35 años de edad habría procedido a captar a través de redes sociales, a dos menores de 13 y 14 años de edad”, señaló Neme.

