Mundo

¿Cuándo es la segunda vuelta electoral en Bolivia? Conoce la fecha del balotaje entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga

Bolivia vivirá su primer balotaje en dos décadas entre Rodrigo Paz Pereira y Jorge “Tuto” Quiroga, tras unas elecciones que dejaron fuera al MAS y confirmaron la debacle del oficialismo de Evo Morales.

Las elecciones de 2025 en Bolivia culminaron en un sorpresivo balotaje entre Rodrigo Paz Pereira y Jorge “Tuto” Quiroga. Foto: composición LR/ AFP/FACEBOOK
Las elecciones de 2025 en Bolivia culminaron en un sorpresivo balotaje entre Rodrigo Paz Pereira y Jorge “Tuto” Quiroga. Foto: composición LR/ AFP/FACEBOOK

Tras un sorpresivo resultado, las elecciones 2025 en Bolivia definieron que la presidencia será disputada, luego de 20 años, en un balotaje. El Tribunal Supremo Electoral confirmó que Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, y Jorge “Tuto” Quiroga, de Libertad y Democracia, se enfrentarán en una segunda vuelta programada para el domingo 19 de octubre.

Con más del 90% de las actas escrutadas, Rodrigo Paz encabeza el conteo con 32,08 % de votos, seguido por Jorge “Tuto” Quiroga con 26,94%. Según el calendario electoral, el Tribunal Supremo Electoral emitirá oficialmente la convocatoria para la segunda vuelta el 31 de agosto.

PUEDES VER: ¿Quién es Rodrigo Paz Pereira? El candidato que sorprende en los resultados preliminares de las elecciones en Bolivia

lr.pe

Las sorpresas que deja las elecciones en Bolivia

El panorama político en Bolivia dio un giro inesperado tras la primera vuelta electoral. Rodrigo Paz, a sus 57 años, encarna una propuesta de centroderecha moderada, descrita por analistas como cercana al ciudadano común y alejada de los extremos ideológicos. Su consigna de un “capitalismo para todos” logró calar en un electorado cansado de las tensiones políticas y de la prolongada crisis económica. Con experiencia como edil, alcalde y senador de Tarija, el político no es un outsider, pero sí representa una alternativa fresca frente al desgaste de los partidos tradicionales.

El gran derrotado de la jornada fue el Movimiento al Socialismo (MAS). Las divisiones internas entre Evo Morales y Luis Arce, sumadas al manejo de la crisis económica y la pérdida de reservas internacionales, dejaron al oficialismo prácticamente fuera del tablero político. Sus candidatos, Eduardo del Castillo y Andrónico Rodríguez, apenas obtuvieron un 3,1 % y 8,2 % respectivamente, confirmando la debacle de la izquierda tras casi dos décadas de dominio.

PUEDES VER: ¿Regresa la derecha a Bolivia? Doria Medina y Jorge Quiroga, los favoritos de las elecciones contra un MAS fragmentado

lr.pe

Por su parte, las derechas, aunque fortalecidas, llegan fragmentadas a la segunda vuelta. Tanto Paz como Quiroga coinciden en propuestas de liberalización económica, reducción de impuestos y eliminación de subsidios a los combustibles, aunque con estilos de campaña opuestos: el primero apostó por un discurso moderado y conciliador, mientras el segundo protagonizó más choques con rivales.

El reto que aguarda al próximo presidente será enorme: gobernar con un Congreso dividido, implementar políticas de austeridad y reducir subsidios sin provocar estallidos sociales. Los especialistas advierten que la luna de miel ciudadana podría ser breve si las reformas golpean directamente al bolsillo de los bolivianos.

PUEDES VER: Trump asegura que hay "grandes avances" con Putin para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania: "Estén atentos"

lr.pe

PDC lidera la Cámara Alta y marca un giro en la política boliviana

El Partido Demócrata Cristiano (PDC), liderado por Rodrigo Paz Pereira, emerge como la principal fuerza política en la Cámara de Senadores de Bolivia tras las elecciones del 17 de agosto, según la interpretación de resultados preliminares difundidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y proyectados por Red Uno.

El PDC obtendría 15 senadores, seguido por Jorge Quiroga, de Alianza Libre, con 12 representantes; Samuel Doria Medina, de Alianza Unidad, con 8, y Manfred Reyes Villa, de APB Súmate, con un solo escaño. Las demás fuerzas no habrían alcanzado representación.

De confirmarse, la distribución muestra un Senado fragmentado donde ninguna fuerza alcanza los dos tercios, lo que obligará a negociaciones para aprobar leyes y consensuar la agenda legislativa desde el 8 de noviembre. Según El Deber, el predominio opositor al MAS marca un cambio de escenario, con Paz Pereira consolidando un rol protagónico inédito en la política boliviana.

