El candidato Jorge 'Tuto' Quiroga asegura que las elecciones presidenciales de 2025 marcarán la historia de Bolivia
Jorge 'Tuto' Quiroga, candidato presidencial de la alianza Libre, emitió su voto en La Paz. Aseguró que esta jornada “marcará la historia de Bolivia” en las elecciones de 2025.
Jorge 'Tuto' Quiroga, candidato presidencial de la alianza Libre, emitió su voto en la unidad educativa Santa Rosa, en la ciudad de La Paz, Bolivia, asegurando que esta jornada “va a marcar la historia de Bolivia”. Junto con Samuel Doria Medina, 'Tuto' es uno de los favoritos para ganar las elecciones bolivianas.
"Después de dos décadas destructivas, polarizantes, de mucha persecución, dolor y destrucción económica, este domingo sale el sol de un nuevo día de esperanza para Bolivia", aseguró 'Tuto', quien además hizo un llamado a todo el pueblo boliviano a "votar por el que quieran", pero a cumplir con este ejercicio.
Jorge 'Tuto' Quiroga emite el último voto presidencial en las elecciones de 2025
Acompañado de su esposa y su compañero de fórmula presidencial —quien sería vicepresidente si gana las elecciones en Bolivia—, Jorge 'Tuto' Quiroga se convirtió en el último candidato presidencial en emitir su voto, aproximadamente a la 1:45 p. m. en la ciudad de La Paz.
Horas antes, 'Tuto' Quiroga acompañó a Juan Pablo Velasco en Santa Cruz para que emitiera su voto. En sus declaraciones, el candidato expresó su rechazo a los incidentes registrados durante la jornada de votación, que estuvieron marcados por agresiones a candidatos y protestas de integrantes de distintos partidos políticos bolivianos.
Jorge 'Tuto' Quiroga hace un llamado a votar en las elecciones de Bolivia
Pasado el mediodía, Jorge 'Tuto' Quiroga hizo un llamado a todos los ciudadanos bolivianos a sufragar, asegurando que “todos tienen el derecho de votar sin ningún tipo de presión”. El candidato también se refirió a Andrónico Rodríguez, a quien aseguró “repudiar”.
Finalmente, ante los hechos ocurridos en Ginebra, Suiza, donde un boliviano fue detenido por intentar robar un ánfora y llevarse los votos, Quiroga aseguró que es deber de todos los ciudadanos ejercer su derecho al voto con libertad y sin ningún tipo de coacción.
¿Quién es Jorge 'Tuto' Quiroga?
Jorge 'Tuto' Quiroga se convirtió en uno de los presidentes más jovenes de la historia de Bolivia. Con un perfil orientado hacia la apertura económica, ha sido parte de dos décadas ininterrumpidas de oposición al Movimiento al Socialismo (MAS).
Nacido en Cochabamba en 1960, Quiroga estudió ingeniería industrial en Texas y realizó una maestría en administración de empresas, donde trabajó en la multinacional IBM. Posteriormente, volvió a Bolivia en 1988. No fue hasta un año después que obtuvo un cargo político y, recién en 2001, asumió la presidencia del país luego de que Hugo Banzer, su compañero de fórmula, renunciara por motivos de salud.