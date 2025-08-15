Estas son las primeras imágenes del encuentro histórico entre Trump y Putin en la cumbre en Alaska

Trump y Putin se reúnen en Alaska este viernes 15 de agosto. Foto: AFP

La reunión entre Donald Trump y Putin se llevó a cabo en la ciudad de Anchorage, Alaska. Este encuentro calificado como histórico por la magnitud de los invitados, tenía previsto tratar el fin de la guerra de Rusia en Ucrania. Después del aterrizaje del AirForce de Trump, se pudo observar una larga alfombra roja que se extendió desde la pista hasta un edificio cercano para el recibimiento del jefe de Estado ruso y sus aliados europeos.

Tras este encuentro, múltiples medios compartieron imágenes de los líderes mundiales juntos y sonriendo. Una de las instantáneas estaba acompañada de un breve título: "En busca de la paz", el lema de la cumbre de hoy.

Después de una larga charla, en un tres contra tres de la reunión en Alaska, en un extremo con los estadounidenses Donald Trump, Steve Witkoff y Marco Rubio, y los rusos Vladimir Putin, Sergei Lavrov y Yuri Ushakov- ha finalizado, según el Kremlin

Imágenes de la reunión entre Trump y Putin

El presidente Donald Trump aterrizó en la base aérea Elmendorf en Anchorage, Alaska para reunirse con Putin. Foto: AFP

Los mandatarios se reunieron en un salón lleno de cámaras con el lema "persuing peace". Foto: AFP