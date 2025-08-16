Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reveló que el próximo lunes se reunirá en el Despacho Oval de la Casa Blanca con el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski, quien aceptó la invitación para dialogar sobre una salida pacífica al conflicto en Ucrania. Trump aprovechó también para calificar como “excelente y muy exitosa” su reunión con Vladímir Putin en Alaska, así como su llamada nocturna con Zelenski y líderes europeos, quienes están dispuestos a apoyar una reunión trilateral.

El presidente estadounidense, bajo el mismo mensaje en la plataforma Truth Social, dejó entrever que, “si todo sale bien”, se coordinará un con Putin. Según Trump, este posible paso podría “salvar millones de vidas” al avanzar directamente hacia un acuerdo de paz, evitando así un simple alto al fuego que “a menudo no se sostiene”.

Trump y Zelenski se reunirán el lunes en la Casa Blanca

Trump calificó como “excelente y muy exitosa” su reunión con el mandatario ruso que tuvo lugar el viernes en Alaska. A través de un mensaje en su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense destacó que durante el encuentro, ambos líderes coincidieron en que la única forma efectiva de poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania es a través de un Acuerdo de Paz integral, y no un simple Alto al Fuego.

De acuerdo con el mensaje, Trump reveló que reunión con Zelenski se dará en Washington tres días después de la cumbre con Putin en Alaska, que concluyó sin avances hacia un alto el fuego en la invasión rusa, iniciada en febrero de 2022.

Zelenski confirmó su presencia en Estados Unidos

“El lunes me reuniré con el presidente Trump en Washington para discutir todos los detalles relacionados con el fin de los asesinatos y de la guerra. Estoy agradecido por la invitación”, anunció Zelenski antes de la publicación del propio Trump en Truth Social.

Además, el mandatario ucraniano reveló que sostuvo una “larga y sustantiva conversación” con el mandatario Trump, la cual comenzó de manera bilateral y se extendió más de una hora y media, incluyendo posteriormente a líderes europeos. Zelenski subrayó la importancia de que los aliados europeos de Ucrania participen en todas las etapas de las conversaciones.

¿Cuáles fueron los puntos claves de la cumbre Trump - Putin?

La cumbre entre los presidentes Trump y Putin, celebrada el 15 de agosto en Anchorage, Alaska, se centró principalmente en la guerra en Ucrania. A pesar de las expectativas, el encuentro no resultó en un acuerdo formal de alto el fuego. Trump modificó su postura anterior y optó por promover un acuerdo de paz directo entre Rusia y Ucrania, en lugar de un alto el fuego temporal, acercándose así a la posición rusa.

Por su parte, Putin destacó la importancia de reanudar el diálogo directo tras años de tensiones, subrayando que la situación en Ucrania representa una amenaza para la seguridad nacional rusa y una tragedia profunda.

Además de la guerra en Ucrania, los líderes discutieron temas de cooperación bilateral, incluyendo el comercio, la tecnología digital, la exploración espacial y el desarrollo en el Ártico. Putin señaló que las relaciones comerciales entre ambos países han crecido significativamente bajo la administración de Trump.