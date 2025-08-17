El domingo de 17 agosto se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Bolivia, donde se definirán a los dos candidatos que pasarían a la segunda vuelta, en caso de que el ganador no tenga el margen mínimo de votos a favor. En estas elecciones también se elegirá al vicepresidente, 130 diputados, 36 senadores y 9 representantes supranacionales, quienes el 8 de noviembre asumirán la posesión como autoridades electas.

Los resultados del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) de las elecciones generales se conocerán al 80% el mismo día de la votación; es decir, el 17 de agosto, aseguró el vocal de Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila. Sin embargo, estos datos son referenciales y los resultados finales y oficiales, serán conocidos hasta 72 horas después del día de la votación, pese a que la normativa da un plazo de una semana.

¿Cómo saber dónde votar en las elecciones de Bolivia?

El Tribunal Supremo Electoral y el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) oficializan la conformación y el saneamiento del Padrón Electoral Biométrico, habilitando a 7.937.138 ciudadanos para emitir su voto tanto dentro como fuera del país.

Consulta dónde votar en las elecciones de Bolivia a través del portal Yo Participo. Foto: OEP

Las listas de las personas habilitadas ya se encuentran publicadas y pueden consultarse de manera digital. Si quieres revisar tu estado en el padrón electoral, puedes hacerlo en pocos pasos a través de la aplicación móvil Yo participo. Las autoridades electorales instan a los ciudadanos a consultar con anticipación su estado y conocer dónde votar en las elecciones Bolivia 2025.

¿Cómo van las encuestas en las elecciones presidenciales de Bolivia?

La última encuesta presidencial realizada por Ipsos-CIESMORI revelan que los candidatos Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) y Jorge "Tuto" Quiroga (Alianza Libre) están en una competencia para llegar a una segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Bolivia 2025. Según la reciente encuesta, ambos políticos mantienen una ventaja significativa en las preferencias electorales.

Última encuesta realizada previa a las elecciones de presidenciales de Bolivia. Foto: UNITEL

Según Ipsos, Samuel Doria lidera la intensión de voto con un 21,2%, mientras que Jorge "Tuto" Quiroga le sigue de cerca con un 20%. Además, ubica a Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano-PDC) en el tercer lugar con un 8,3%, seguido de cerca por Manfred Reyes Villa (APB-Súmate) con un 7,7%. Por su parte, Andrónico Rodrigues (Alianza Popular) se posiciona con un 5,5%.

¿Quiénes son los candidatos para las elecciones de Bolivia 2025?

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó a nueve candidatos presidenciales. La lista completa la integran: