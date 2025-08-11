Samuel Doria Medina es un multimillonario, político y exministro boliviano que busca ganar las elecciones en Bolivia. Con 66 años, intentará vencer a los principales candidatos en la lucha por la presidencia. Dueño de franquicias en el país, promete un estilo de política diferente, afirmando ser "todo lo contrario" a Evo Morales.

Siendo el favorito para ganar las elecciones presidenciales, según las últimas encuestas en Bolivia, Samuel Doria Medina buscará, este 17 de agosto, realizar "un cambio de ciclo", según sus propias declaraciones. Con Jorge "Tuto" Quiroga como su principal competidor, promete un modelo económico que enaltezca al país y lleve a cabo una reestructuración total a nivel interno.

¿Cuál es la biografía de Samuel Doria Medina?

Nacido en La Paz en 1958, Samuel Doria Medina orientó su vida hacia la economía, obteniendo un título en esta carrera en la Universidad Católica Boliviana, además de maestrías y doctorados en el extranjero. Fue presidente y principal accionista de SOCOBE (Sociedad Boliviana de Cemento) y también propietario de las franquicias de Burger King y Subway en Bolivia.

Su incursión en la política comenzó en la década de 1990, cuando fue Ministro de Planificación y Coordinación durante la presidencia de Jaime Paz Zamora. Fue reconocido por implementar políticas de privatización y apertura económica para modernizar el Estado boliviano.

Sin embargo, no es la primera vez que postula a la presidencia de Bolivia. En 2005, 2009 y 2014 fue el principal contendiente del Movimiento al Socialismo (MAS) e incluso fundó su propio partido en 2003, el Frente de Unidad Nacional (UN), convirtiéndose en una de las principales fuerzas de la oposición.

¿Cuáles son las propuestas de Samuel Doria Medina?

Bajo el lema de un plan de "100 días", Samuel Doria Medina presenta una serie de propuestas, entre las que destacan abandonar el modelo de economía estatista y aplicar medidas de austeridad para reducir el déficit fiscal. Su principal objetivo, según sus declaraciones, es "detener la hemorragia" económica causada por los gastos del gobierno.

Respecto a la política exterior, Doria Medina propone retirar a Bolivia de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), distanciándose de países como Venezuela, Cuba e Irán. De ganar las elecciones, buscaría fortalecer las relaciones con países del occidente, destacando a Estados Unidos.

Para acabar con la corrupción en el país, promete una reforma del sistema judicial y enjuiciar a los responsables de la crisis y corrupción en Bolivia. Finalmente, para promover la producción y el desarrollo, levantará los obstáculos que frenan a los exportadores y fortalecerá los sectores agropecuario, industrial y turístico mediante la formulación de leyes que generen ingresos para el país.