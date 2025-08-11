HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
Mundo

Samuel Doria, el multimillonario que busca ser presidente de Bolivia y promete ser "todo lo contrario" a Evo Morales

Con 66 años, Samuel Doria Medina, dueño de franquicias en Bolivia, es uno de los candidatos en la carrera por la presidencia.

Samuel Doria Medina buscará llegar a la presidencia de Bolivia tras haber postulado en varias ocasiones.
Samuel Doria Medina buscará llegar a la presidencia de Bolivia tras haber postulado en varias ocasiones. | Los Ángeles Times

Samuel Doria Medina es un multimillonario, político y exministro boliviano que busca ganar las elecciones en Bolivia. Con 66 años, intentará vencer a los principales candidatos en la lucha por la presidencia. Dueño de franquicias en el país, promete un estilo de política diferente, afirmando ser "todo lo contrario" a Evo Morales.

Siendo el favorito para ganar las elecciones presidenciales, según las últimas encuestas en Bolivia, Samuel Doria Medina buscará, este 17 de agosto, realizar "un cambio de ciclo", según sus propias declaraciones. Con Jorge "Tuto" Quiroga como su principal competidor, promete un modelo económico que enaltezca al país y lleve a cabo una reestructuración total a nivel interno.

PUEDES VER: ¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y detalles oficiales del TSE

lr.pe

¿Cuál es la biografía de Samuel Doria Medina?

Nacido en La Paz en 1958, Samuel Doria Medina orientó su vida hacia la economía, obteniendo un título en esta carrera en la Universidad Católica Boliviana, además de maestrías y doctorados en el extranjero. Fue presidente y principal accionista de SOCOBE (Sociedad Boliviana de Cemento) y también propietario de las franquicias de Burger King y Subway en Bolivia.

Su incursión en la política comenzó en la década de 1990, cuando fue Ministro de Planificación y Coordinación durante la presidencia de Jaime Paz Zamora. Fue reconocido por implementar políticas de privatización y apertura económica para modernizar el Estado boliviano.

Sin embargo, no es la primera vez que postula a la presidencia de Bolivia. En 2005, 2009 y 2014 fue el principal contendiente del Movimiento al Socialismo (MAS) e incluso fundó su propio partido en 2003, el Frente de Unidad Nacional (UN), convirtiéndose en una de las principales fuerzas de la oposición.

PUEDES VER: ¿Quiénes son los candidatos presidenciales de Bolivia en 2025? Conoce sus perfiles y propuestas

lr.pe

¿Cuáles son las propuestas de Samuel Doria Medina?

Bajo el lema de un plan de "100 días", Samuel Doria Medina presenta una serie de propuestas, entre las que destacan abandonar el modelo de economía estatista y aplicar medidas de austeridad para reducir el déficit fiscal. Su principal objetivo, según sus declaraciones, es "detener la hemorragia" económica causada por los gastos del gobierno.

Respecto a la política exterior, Doria Medina propone retirar a Bolivia de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), distanciándose de países como Venezuela, Cuba e Irán. De ganar las elecciones, buscaría fortalecer las relaciones con países del occidente, destacando a Estados Unidos.

Para acabar con la corrupción en el país, promete una reforma del sistema judicial y enjuiciar a los responsables de la crisis y corrupción en Bolivia. Finalmente, para promover la producción y el desarrollo, levantará los obstáculos que frenan a los exportadores y fortalecerá los sectores agropecuario, industrial y turístico mediante la formulación de leyes que generen ingresos para el país.

Notas relacionadas
Evo Morales acusa a Luis Arce de planear fuga a Venezuela a una semana de las elecciones en Bolivia: “Ya se están preparando”

Evo Morales acusa a Luis Arce de planear fuga a Venezuela a una semana de las elecciones en Bolivia: “Ya se están preparando”

LEER MÁS
Fraccionamiento, inflación y escasez: los principales factores que complican unas elecciones en Bolivia sin Evo Morales

Fraccionamiento, inflación y escasez: los principales factores que complican unas elecciones en Bolivia sin Evo Morales

LEER MÁS
Evo Morales denuncia ilegitimidad en las próximas elecciones presidenciales de Bolivia: "Sin nuestro movimiento no hay democracia"

Evo Morales denuncia ilegitimidad en las próximas elecciones presidenciales de Bolivia: "Sin nuestro movimiento no hay democracia"

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, baleado por un sicario de 15 años durante un mitin

Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, baleado por un sicario de 15 años durante un mitin

LEER MÁS
"La polarización aumentará a niveles complejos": expertos analizan el futuro político de Colombia tras la muerte de Miguel Uribe

"La polarización aumentará a niveles complejos": expertos analizan el futuro político de Colombia tras la muerte de Miguel Uribe

LEER MÁS
¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

LEER MÁS
Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

LEER MÁS
El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

LEER MÁS
Grababan sin consentimiento a clientas en un spa de Venezuela: fiscalía investiga cámaras ocultas en cabinas de depilación

Grababan sin consentimiento a clientas en un spa de Venezuela: fiscalía investiga cámaras ocultas en cabinas de depilación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Mundo

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

China inicia la construcción del "proyecto del siglo": una megapresa hidroeléctrica capaz de alterar la rotación de la Tierra

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y detalles oficiales del TSE

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota