HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     
Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza
Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza      Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza      Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza      
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      
Mundo

China afirma que seguirá comprando petróleo a Rusia pese a las amenazas arancelarias de Trump

La respuesta se da luego de que Trump confirmó un arancel del 25% a las importaciones de India por su compra de petróleo ruso, que según señalan, busca abordar la "emergencia nacional" frente a Rusia.

Pekín reafirma su postura de continuar adquiriendo petróleo a Rusia, pese a amenazas de Trump. Foto: AFP
Pekín reafirma su postura de continuar adquiriendo petróleo a Rusia, pese a amenazas de Trump. Foto: AFP

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino, anunció que Pekín continuará comprando petróleo ruso, a pesar de las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles secundarios. El Gobierno chino defendió la legitimidad y legalidad de sus relaciones económicas y energéticas con Rusia, ante la posibilidad de aranceles adicionales a países que adquieren petróleo de origen ruso.

La respuesta de Pekín se da luego de que Trump firmó una orden ejecutiva para imponer un arancel adicional del 25% a los productos de la India, acusando al país asiático de obtener "grandes ganancias" por la venta de crudo ruso en el "mercado abierto".

Además, el presidente estadounidense señaló que Nueva Delhi no muestra preocupación por las víctimas del conflicto en Ucrania. Con esta medida, el gravamen sobre los productos indios asciende al 50%, al considerar que el Gobierno de la India importa, directa o indirectamente, petróleo de Rusia.

PUEDES VER: 'Robotaxi' sin conductor cae en pozo en China y genera alarma por este tipo de vehículos: pasajera fue rescatada con escalera

lr.pe

¿Qué dijo China frente a la amenaza de aranceles de Trump?

El Gobierno de China recalcado la legitimidad y legalidad de sus relaciones económicas con Rusia, a pesar de las amenazas arancelarias de Donald Trump a quienes adquieran petróleo ruso. Según un portavoz del Ministerio de Exteriores de China, "la cooperación económica, comercial y energética habitual de China con países de todo el mundo, incluida Rusia, es legítima y legal", subrayando que la postura de China sobre temas internacionales es "coherente y clara".

Asimismo, el portavoz destacó que Pekín continuará garantizando la seguridad energética del país. "China tomará medidas razonables de seguridad energética basadas en los intereses nacionales", afirmó el funcionario chino. De esta manera, Pekín reafirmó su compromiso con sus políticas energéticas, sin ceder a las presiones externas, como la impuesta por Trump con sus aranceles.

¿Por qué EE.UU. impuso un arancel adicional del 25 % a la India?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el último miércoles una orden ejecutiva que impone un arancel adicional del 25% a las importaciones provenientes de la India, en respuesta a su continua compra de petróleo ruso. La Casa Blanca destacó que esta medida busca abordar la "emergencia nacional" relacionada con la importación de crudo ruso, de acuerdo con la Orden Ejecutiva 14066.

El arancel entrará en vigor en 21 días, y se aplicará a los productos indios que involucren la compra directa o indirecta de petróleo de Rusia. En esa línea, la orden señala que el Secretario de Comercio, Howard Lutnick, en coordinación con el Secretario de Estado, Marco Rubio, y el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, evaluará si otros países están importando petróleo ruso.

Si se determina que algún país está involucrado en tales importaciones, el Secretario de Comercio recomendará la adopción de medidas, incluidas las sanciones arancelarias adicionales del 25% sobre las importaciones de ese país.

Notas relacionadas
Donald Trump se atribuye la reconciliación entre Armenia y Azerbaiyán: "Tendrán una muy buena relación"

Donald Trump se atribuye la reconciliación entre Armenia y Azerbaiyán: "Tendrán una muy buena relación"

LEER MÁS
El puente más largo del mundo de 3,3 kilómetros se construirá en Europa: un megaproyecto con fuerte controversia

El puente más largo del mundo de 3,3 kilómetros se construirá en Europa: un megaproyecto con fuerte controversia

LEER MÁS
Donald Trump anuncia que se reunirá con Vladímir Putin el próximo 15 de agosto en Alaska

Donald Trump anuncia que se reunirá con Vladímir Putin el próximo 15 de agosto en Alaska

LEER MÁS
Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Padres abandonaron a su hijo en aeropuerto por pasaporte vencido y se fueron de viaje en España: "No querían perder los tickets”

Padres abandonaron a su hijo en aeropuerto por pasaporte vencido y se fueron de viaje en España: "No querían perder los tickets”

LEER MÁS
Periodista peruano es arrestado en EEUU y enviado a la cárcel de Alligator Alcatraz: familia denuncia abuso migratorio

Periodista peruano es arrestado en EEUU y enviado a la cárcel de Alligator Alcatraz: familia denuncia abuso migratorio

LEER MÁS
El bolívar en Venezuela llegó a su punto más bajo en toda su historia: un salario mínimo vale solo un dólar

El bolívar en Venezuela llegó a su punto más bajo en toda su historia: un salario mínimo vale solo un dólar

LEER MÁS
Zelenski confirma diálogo con Starmer y Macron y señala que “deben presionar a Putin para poner fin a la guerra ilegal”

Zelenski confirma diálogo con Starmer y Macron y señala que “deben presionar a Putin para poner fin a la guerra ilegal”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

¿Tu celular es Android? Este ajuste oculto mejora el rendimiento del teléfono y lo hace más rápido

Mundo

Excanciller de Argentina apunta contra Javier Milei por promocionar el $LIBRA: "Algún día tendrá que ir a la cárcel"

Periodista peruano es arrestado en EEUU y lo envían a la cárcel de Alligator Alcatraz: familia denuncia abuso migratorio

Trump anfitriona histórico tratado de paz entre Armenia y Azerbaiyán que beneficiaría económicamente a EEUU

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota