USCIS advierte que inmigrantes en EEUU deberán cumplir nuevo requisito para obtener la ciudadanía americana en 2025

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) comenzó a advertir a las personas migrantes sobre las recientes modificaciones en los trámites para obtener la ciudadanía americana. Uno de los principales criterios será la “buena moral” de los solicitantes.

Desde el 15 de agosto de 2025, la agencia federal podrá exigir pruebas más específicas que demuestren que quienes aplican son personas que respetan las leyes del país. Esta decisión se sustenta en la política migratoria del presidente Donald Trump, quien considera la ciudadanía un privilegio y no un derecho.

¿Cómo demostrar la “buena moral” ante el USCIS en 2025?

El USCIS otorga la ciudadanía luego de un período promedio de cinco años, siempre que se apruebe el examen de inglés y los conocimientos cívicos y culturales de Estados Unidos. Ahora, también se requerirá evidenciar un comportamiento acorde con el principio de “buena moral”.

En ese sentido, quienes hayan cometido un delito o infracción deberán demostrar que han sido “rehabilitados y reformados” para ser considerados como potenciales beneficiarios.

Criterios para evaluar la "buena moral":

Comportamiento correcto en la sociedad.

Conducta respetuosa con las normas y leyes de Estados Unidos.

Acciones que reflejen valores ciudadanos.

Participación en actividades comunitarias.

Respeto por las buenas costumbres familiares y laborales.

Logros académicos comprobables.

Cumplimiento de obligaciones fiscales y responsabilidad financiera.

Acreditación del tiempo mínimo de residencia en el país.

¿Cuál es el nuevo requisito del USCIS para obtener la ciudadanía estadounidense en 2025?

El USCIS aplicará criterios más subjetivos para determinar si las personas migrantes cumplen con el requisito de “buena moral” y, por tanto, pueden acceder a la ciudadanía o a la Green Card.

La administración de Trump plantea que las y los solicitantes deben contribuir activamente con la sociedad. En un comunicado, se afirma lo siguiente: “Convertirse en ciudadano naturalizado de EEUU significa ser un miembro activo y responsable de la sociedad, no solo tener derecho a vivir y trabajar en el país”.

Además, el documento recalca: “Entre otros factores de elegibilidad, las personas extranjeras que solicitan la naturalización deben demostrar que han sido y siguen siendo personas de buena conducta moral”.