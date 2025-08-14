HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones
Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones     Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones     Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones     
USA

Consultó a ChatGPT dónde invertir su dinero y ahora posee un negocio exitoso con facilidades arancelarias

El anuncio de Trump sobre la aplicación de aranceles recíprocos de EEUU a múltiples países motivó la búsqueda de alternativas de negocio.

Randy Carr no dudó en preguntar a la inteligencia artificial.
Randy Carr no dudó en preguntar a la inteligencia artificial. | Composición LR

Randy Carr, CEO de World Emblem, fue entrevistado por CNN para conocer cómo tomó una de las decisiones más importantes de su carrera empresarial. El empresario reveló qué consultó con ChatGPT para saber dónde invertir su capital.

La empresa, dedicada a la fabricación de parches bordados y emblemas personalizados con envío a todo el mundo, se encontraba en un predicamento tras el anuncio de los aranceles por parte de Donald Trump, que afectaban a más de cuarenta países.

PUEDES VER: Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones en República Dominicana y EEUU: yates, mansiones y más

lr.pe

¿Qué le preguntó Randy Carr a ChatGPT?

Luego de enterarse de los aranceles de Estados Unidos a China, Carr y su equipo elaboraron una serie de preguntas a ChatGPT para tomar acciones rápidas. "Cuando el gobierno de Estados Unidos comenzó a cambiar sus políticas comerciales en enero, lo primero que hicimos fue chatear y preguntar qué necesitábamos para nuestro tipo de entorno y nuestro tipo de negocio", contó.

La inteligencia artificial (IA) le recomendó invertir en países cercanos a territorio estadounidense, incluyendo la República Dominicana. Carr afirmó que necesitaba “fuerza laboral estable, buena infraestructura, libre comercio con Estados Unidos, puertos limpios sin problemas portuarios”, y, sobre todo, que no tuviera problemas arancelarios con EEUU.

PUEDES VER: Trump amenaza a Rusia con "severas consecuencias" si Putin no frena guerra de Ucrania: segunda reunión sería con Zelenski

lr.pe

ChatGPT le recomendó la República Dominicana

Una vez proporcionada la información por ChatGPT, Carr decidió investigar sobre la República Dominicana y sus condiciones de inversión. Ahora, la nueva fábrica se desarrollará en la Zona Franca de Tamboril, Santiago.

Carr reconoció que la elección del país fue la más óptima, ya que World Emblem produce hasta el 30 % de sus productos en China. Sin embargo, señaló que la calidez de los dominicanos fue determinante. “Son muy acogedores", indicó.

Ahora, el nuevo proyecto de World Emblem en la República Dominicana constará de una planta de 9,300 metros cuadrados, que comenzará a operar a finales de este año.

Notas relacionadas
Inflación en EE.UU. sube a máximo de 5 meses por aranceles; tregua con China evita alza récord

Inflación en EE.UU. sube a máximo de 5 meses por aranceles; tregua con China evita alza récord

LEER MÁS
Casa Blanca corrige aranceles al oro; mercados globales se sacuden, pero Perú casi ni se mueve

Casa Blanca corrige aranceles al oro; mercados globales se sacuden, pero Perú casi ni se mueve

LEER MÁS
China afirma que seguirá comprando petróleo a Rusia pese a las amenazas arancelarias de Trump

China afirma que seguirá comprando petróleo a Rusia pese a las amenazas arancelarias de Trump

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

LEER MÁS
Solo este grupo de personas tiene que renovar cada año su licencia de conducir para evitar multas y sanciones en EEUU

Solo este grupo de personas tiene que renovar cada año su licencia de conducir para evitar multas y sanciones en EEUU

LEER MÁS
Familia demanda a ICE por deportar a niño hondureño de 4 años con cáncer avanzado de riñón pese a ser ciudadano de EEUU

Familia demanda a ICE por deportar a niño hondureño de 4 años con cáncer avanzado de riñón pese a ser ciudadano de EEUU

LEER MÁS
USCIS confirma que inmigrantes indocumentados serán deportados de EEUU si cometen este grave delito en su país de origen

USCIS confirma que inmigrantes indocumentados serán deportados de EEUU si cometen este grave delito en su país de origen

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El bono de 15.000 bolívares que no te va a llegar en agosto 2025: solo un grupo beneficiario cobra el aumento vía Sistema Patria

'Thunderbolts' llega a Disney+: fecha confirmada de su estreno en la plataforma de streaming

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

USA

¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

Solo este grupo de personas tiene que renovar cada año su licencia de conducir para evitar multas y sanciones en EEUU

Familia demanda a ICE por deportar a niño hondureño de 4 años con cáncer avanzado de riñón pese a ser ciudadano de EEUU

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Martín Vizcarra: Poder Judicial dicta cinco meses de prisión preventiva contra expresidente por presuntas coimas en obras

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota