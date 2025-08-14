Randy Carr, CEO de World Emblem, fue entrevistado por CNN para conocer cómo tomó una de las decisiones más importantes de su carrera empresarial. El empresario reveló qué consultó con ChatGPT para saber dónde invertir su capital.

La empresa, dedicada a la fabricación de parches bordados y emblemas personalizados con envío a todo el mundo, se encontraba en un predicamento tras el anuncio de los aranceles por parte de Donald Trump, que afectaban a más de cuarenta países.

¿Qué le preguntó Randy Carr a ChatGPT?

Luego de enterarse de los aranceles de Estados Unidos a China, Carr y su equipo elaboraron una serie de preguntas a ChatGPT para tomar acciones rápidas. "Cuando el gobierno de Estados Unidos comenzó a cambiar sus políticas comerciales en enero, lo primero que hicimos fue chatear y preguntar qué necesitábamos para nuestro tipo de entorno y nuestro tipo de negocio", contó.

La inteligencia artificial (IA) le recomendó invertir en países cercanos a territorio estadounidense, incluyendo la República Dominicana. Carr afirmó que necesitaba “fuerza laboral estable, buena infraestructura, libre comercio con Estados Unidos, puertos limpios sin problemas portuarios”, y, sobre todo, que no tuviera problemas arancelarios con EEUU.

ChatGPT le recomendó la República Dominicana

Una vez proporcionada la información por ChatGPT, Carr decidió investigar sobre la República Dominicana y sus condiciones de inversión. Ahora, la nueva fábrica se desarrollará en la Zona Franca de Tamboril, Santiago.

Carr reconoció que la elección del país fue la más óptima, ya que World Emblem produce hasta el 30 % de sus productos en China. Sin embargo, señaló que la calidez de los dominicanos fue determinante. “Son muy acogedores", indicó.

Ahora, el nuevo proyecto de World Emblem en la República Dominicana constará de una planta de 9,300 metros cuadrados, que comenzará a operar a finales de este año.