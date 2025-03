Crisis en Bolivia y devaluación del boliviano impulsan viaje masivo de peruanos en busca de precios bajos

Amalia Flores es una peruana que, desde hace 15 años, vende prendas deportivas y ropa interior al por mayor en el distrito fronterizo de Desaguadero, al sur de Puno. Hace seis meses tuvo que despedir a cuatro de sus cinco vendedoras porque las ventas bajaron aproximadamente un 70 %. Sin embargo, el flujo turístico de Perú hacia Bolivia ha aumentado, ya que resulta barato pasear por los atractivos paceños.

"No nos queda de otra. Ya no hay venta. Hoy es viernes y debería haber bastante gente, pero si caminas por las calles parece un día miércoles. Nuestros compradores eran de Bolivia, pero ellos ya no pueden comprar. Estamos mal. Me apena lo que se está viviendo", declaró a La República.

Devaluación del boliviano golpea el comercio

El panorama que describe Amalia refleja la devaluación de la moneda boliviana debido a la falta de dólares en el país altiplánico. Antes, los comerciantes bolivianos adquirían en el lado peruano toda clase de prendas de vestir, productos plásticos, repuestos, electrodomésticos, entre otros. Ahora deben invertir hasta tres veces más para importar productos y venderlos en Bolivia.

Amalia Flores, vendedora en Desaguadero, enfrenta una caída del 70% en ventas debido a la devaluación del boliviano. Foto: LR

Esta situación ha generado una drástica contracción de las actividades comerciales entre Perú y Bolivia. Adolfo Vilca, productor de truchas del distrito peruano de Pomata, cuenta que antes enviaba al país vecino media tonelada de trucha cada quince días. Actualmente, vende solo una cuarta parte de su producción y lo hace únicamente porque tuvo que despedir a sus ayudantes.

"Lo que pasa es que en Bolivia, tienen que invertir bastante dinero y no resulta rentable para ellos. Cada día el dinero se devalúa más. El dinero boliviano ahora vale poco. Ese es el problema. Antes vendíamos bien. Ósea lo que les pasa a ellos nos afecta porque los bolivianos son nuestros compradores", aseguró.

Más dinero para peruanos

En la frontera, 334 pesos bolivianos equivalen a 100 soles peruanos, lo que permite a los peruanos vivir cómodamente una semana en La Paz. Sin embargo, el encarecimiento de los productos de primera necesidad ha elevado el costo de la canasta básica.

Antes, los compradores peruanos importaban fideos, aceite, galletas y gaseosas bajo distintas modalidades. Sin embargo, el gobierno de Luis Arce Catacora ha militarizado la frontera, impidiendo el paso de productos básicos al Perú, como ocurría en el pasado.

Turismo hacia Bolivia

En Desaguadero no hay un éxodo de bolivianos hacia el Perú. Por el contrario, se ha incrementado el ingreso de peruanos a Bolivia con fines turísticos, ya que el tipo de cambio les otorga una mayor capacidad adquisitiva. Entre los destinos más visitados destacan el circuito de teleféricos y Tiahuanaco, entre otros.

Edy Luna Cabrera, natural del distrito de Huacullani, afirma que viajar a La Paz en este momento resulta económico.

"Para nosotros es barato ir a Bolivia en este momento, pero para ellos es muy caro venir al Perú. Esa es la diferencia. Con cien soles fácilmente puedo estar con mi familia dos días como turista. Como hay crisis en Bolivia, ya no nos compran nada. Ese es el problema. A nosotros sí nos afecta cuando dejan de llegar productos bolivianos como el maíz, por ejemplo", aseguró. Luna también señaló que las parrilladas bolivianas son muy apreciadas por el paladar peruano y destacó que Copacabana es otro de los destinos más demandados en la actual coyuntura.

El comercio fronterizo sufre severas consecuencias, con el 70% de las tiendas en Desaguadero cerradas. Foto: LR.

Cierre masivo de tiendas y éxodo de comerciantes

La Asociación de Comerciantes de Desaguadero, que agrupa a 500 vendedores, informó a La República que el 70 % de las tiendas comerciales han cerrado sus puertas o han dejado sus locales alquilados. La mayoría de los afectados eran migrantes que, ante la crisis, tuvieron que regresar a sus pueblos. El problema se agravó en julio de 2024.

El general de la X Macro Región Policial de Puno, Francisco Ninalaya, aseguró que no se ha registrado un ingreso masivo de bolivianos al Perú. En la misma línea, Migraciones Puno indicó que, aunque ha aumentado la salida de peruanos hacia Bolivia para la fiesta de Oruro, su regreso suele producirse entre una y dos semanas después. Sin embargo, el ingreso de bolivianos al Perú es mínimo, ya que la crisis ha reducido drásticamente su movilidad.

La situación es similar en Desaguadero, Bolivia. En ambas fronteras, los viernes solían ser días de feria en los que las calles estaban abarrotadas de comerciantes y compradores. Sin embargo, actualmente, el panorama ha cambiado: los comerciantes, ante la falta de ventas, han optado por vender en soles para obtener mayores ingresos y sobrellevar la crisis económica.

Crisis económica en Bolivia: menos compras, más ahorro y un mercado paralizado

Viviana Quispe, viuda de Poma, es una boliviana dedicada a la venta de artesanías de danzas emblemáticas de su país. Recuerda que cuando el gobierno de Evo Morales exportaba gas a Argentina y Brasil, había liquidez en el mercado y la gente compraba sin restricciones.

"Ahora no vendo nada. Tengo tres hijos con discapacidad. La gente no compra, no tiene dinero, prefiere ahorrar. En Bolivia no hay dinero, nuestro dinero vale poco. El Perú está mejor, acá ni siquiera hay gasolina", lamentó.

Por su parte, Henry Mamani Cerda, presidente de la junta de vecinos de Desaguadero, explicó que hasta hace unos meses el Perú era un referente gastronómico en la frontera, con productos como el pollo a la brasa y el ceviche. Sin embargo, la crisis ha hecho que estos placeres sean inaccesibles para muchos bolivianos.

"El Perú tiene un pollo a la brasa riquísimo. Antes nos costaba 30 pesos y ahora nos cuesta 45 (14 soles). Es demasiado caro. Con la situación actual, hay que ahorrar", declaró a La República. Mamani sostiene que la actividad comercial en Bolivia ha caído drásticamente, aunque confía en que no desaparecerá por completo. En su opinión, el mayor problema es la falta de dólares como medio de ahorro, lo que ha reducido la capacidad adquisitiva de la población. Además, criticó la ausencia de una política monetaria efectiva que pudiera haber mitigado la crisis.

El vicepresidente de dicho gremio boliviano, Hermógenes Quispe, dice que si compran los productos peruanos ya no sale a cuenta venderlo en su país. Precisó que el problema se extenderá por un buen tiempo.

"Realmente el Perú es otro país porque todo es caro. Nuestra economía ya no alcanza. Pero más bien a nuestro país vienen más peruano porque al cambio ganan más. Hacen más turismo a todo lugar. Ahora les sale barato, pues. No sé hasta cuándo será esta crisis que afecta a todos", precisó.

Escasez de combustible y descontento contra el gobierno

En Bolivia, el combustible escasea y su precio se ha disparado. Antes, quienes lograban adquirirlo lo hacían a precio subsidiado. En ese entonces, según la Policía Fiscal, ingresaban al Perú cerca de 30 cisternas diarias de combustible boliviano a través de rutas clandestinas, para ser vendidas como contrabando en distritos del sur del país, donde el carburante era más barato que el nacional.

Hoy, la situación ha cambiado drásticamente. A los bolivianos les cuesta hasta tres veces más abastecerse de combustible dentro de su propio territorio.

“El Perú, con sus crisis, sigue estando mejor que nosotros, pero nosotros estamos peor. Por más que quisiéramos ir, ¿a qué iríamos si no tenemos plata? Aquí sobrevivimos como sea, pero la situación es triste por culpa del gobierno. Han gastado toda la plata y no han invertido en nuevas exploraciones de gas. Ese es el problema, por eso no hay dólares. Si esto sigue así, no nos quedará otra opción que sacar al presidente”, advirtió Antonio Mamani, transportista boliviano.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.