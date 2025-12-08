Jeff Bezos sorprendió con su visita al Perú: el magnate y dueño de Amazon disfrutó la cocina peruana en Central junto a su esposa
El reconocido fundador de Amazon, Jeff Bezos, se encuentra de visita en el Perú. A través de redes sociales se vio que aprovechó su estadía para disfrutar de la propuesta gastronómica de Central.
Jeff Bezos unos de los empresarios más importantes del mundo y fundador de Amazon, fue visto el sábado 6 de diciembre disfrutando de dos de los restaurantes más emblemáticos de Lima y su gastronomía. Central, reconocido internacionalmente por su propuesta de investigación culinaria, y La Perlita, famoso por su enfoque en productos marinos frescos.
Bezos no llegó solo. Lo acompañó su esposa, Lauren Sánchez Bezos, con quien recorrió los locales y degustó algunos de los platos más representativos de la cocina peruana. En su visita, la pareja no dudó en capturar momentos de su experiencia, que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.
El chef Sang publicó una historia en la que aparece acompañado por Jeff Bezos, la esposa del magnate y el equipo completo de Central. Foto: @sang.mater
Jeff Bezos recorrió los restaurantes más reconocidos de Lima
La agenda del último fin de semana de Jeff Bezos en Lima incluyó una visita a Central, el prestigioso restaurante reconocido como el mejor del mundo en 2023. Su presencia no pasó desapercibida para el chef coreano Sang Jung, integrante del equipo de Central y Mater, quien compartió una historia del momento en sus redes sociales y destacó la emoción del grupo: el equipo estuvo realmente feliz de cocinar para Jeff Bezos y su esposa, Lauren.
Momentos más tarde, en su recorrido gastronómico, la pareja llegó a La Perlita, restaurante liderado por el chef Ricardo Martins. Allí, el magnate degustó clásicos peruanos como la causa limeña, además de disfrutar de un tradicional pisco sour. Hasta el momento, no se conoce más sobre las siguientes actividades del fundador de Amazon en su visita al Perú.